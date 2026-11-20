Afirman que los episodios de violencia física y verbal hacia docentes, escolares y funcionarios comenzaron en marzo y han sido denunciados de forma recurrente.

Familias de la escuela 99 de la ciudad de Maldonado reclaman respuestas de Primaria ante una sucesión de episodios de violencia física y verbal protagonizados por un alumno que cursa tercer grado en el turno vespertino. Los incidentes comenzaron en marzo pasado y el último ocurrió el miércoles 18, cuando el niño, de nueve años, “pateó en la espalda” a su maestra, relataron a la diaria madres de compañeros del curso.

El hecho tuvo lugar poco antes de la presentación del proyecto final del año, cuando había otros alumnos presentes y familiares en el centro educativo, explicaron. Ante la situación, fue necesaria la asistencia de un móvil de emergencia médica para atender a la maestra, quien se certificó y “se desconoce cómo se encuentra a nivel de salud”, dijo una madre a la diaria.

A raíz de lo ocurrido, las familias resolvieron que sus hijos no concurrieran a clases el jueves 19 y este viernes. Las maestras colgaron las túnicas en las rejas como protesta y algunos escolares también pintaron carteles. “No es solo que nos escuchen, sino que actúen. A ver cuál es la solución que nos ofrecen, porque tampoco nos han ofrecido nada”, expresó otra de las madres.

Reunión con autoridades

Para este viernes de tarde estaba prevista una reunión de las familias con el coordinador nacional del Programa Escuelas Disfrutables (PED) de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), Silvio Flores, de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), en el centro.

Según relataron las madres, los episodios comenzaron en marzo, durante las primeras semanas de asistencia del niño a la escuela: “El primero ocurrió con la profesora de inglés, que fue una agresión física, después siguió con personal de la cantina y con alumnos de ese curso y de otros”.

También señalaron que las maestras “muchas veces tuvieron que intervenir como barrera para que no agrediera a otro niño” y que nunca han podido “hablar directamente” con la madre del niño. “Necesitamos cooperación y un intercambio de parte de la madre del menor, la situación no va a mejorar si no pone de sí”.

A las situaciones físicas se sumaron agresiones verbales como insultos y amenazas que, según señaló una de las madres “son de todos los días, en un nivel muy alto”, dado que hubo “amenazas de apuñalar a compañeros”.

Una escuela “atada de manos”

Según informaron, desde marzo mantuvieron reuniones con la dirección y la Inspección de Primaria para plantear lo que ocurría y solicitar un mayor acompañamiento dentro del salón. “Siempre que hay un episodio vamos a hablar con la directora. Algunas veces se dejaron en acta, otras no, pero siempre vamos”, explicó una de las madres consultadas.

Entre las medidas sugeridas estuvo la posibilidad de incorporar un auxiliar para la maestra en el salón, “pero eso nunca se concretó”. Como alternativa, se dispuso un espacio en la dirección para que el niño pudiera permanecer allí cuando atravesara “alguna situación de crisis”, explicaron.

No obstante, las familias consideran que esa medida no fue suficiente: “Desde ese rincón que se puso en la dirección se han vivido todo tipo de violencias”. También señalaron que el niño puede salir del salón cuando lo necesita y regresar después.

“La escuela está atada de manos, porque comunicó las situaciones a las autoridades de Primaria y no recibió herramientas para abordarlas. Hay muchas cartas a la Inspección [Departamental de Educación Inicial y Primaria de Maldonado], pero hasta ahora no hubo respuesta”, afirmaron. También cuestionaron la falta de seguimiento: “No hay alguien que venga una vez al mes a ver cómo pasó la clase, los niños, la maestra”.

Soluciones y apoyo “para todos”

A su vez, señalaron que la falta de apoyo también repercute en el aprendizaje del niño involucrado. “Tampoco está teniendo la educación académica que se merece, porque no tiene un apoyo dentro de la escuela. Un niño que no está en el salón o que tiene agresiones permanentes no está concentrado estudiando”, planteó una de las entrevistadas.

Por estos motivos, expresaron que el reclamo no busca desconocer sus derechos ni responsabilizarse “individualmente” por la situación. “Creemos que el niño necesita otra clase de apoyo, algún médico que lo evalúe. Queremos una solución para todos ahí, no que los derechos de uno prevalezcan sobre los derechos del otro”.

El jueves 19, las familias de los alumnos de tercer grado presentaron una carta ante la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria con firmas de madres y padres del grupo, y dirigida a la DGEIP, la inspección técnica y la Dirección de Derechos Humanos de ANEP. El documento entregado “recibió el sello de recibido”.

Por esa vía, solicitaron “intervención de equipos técnicos” y medidas para garantizar que las clases se desarrollen “en un ambiente sin violencia”, para velar por la integridad emocional y física de sus hijos y, reclamaron que, “si el niño necesita apoyo médico, pueda recibirlo, al igual que la maestra”.

Ahora preparan una segunda carta con la participación de familias de otros grupos de la escuela y cartas individuales de quienes hayan atravesado situaciones específicas. En función de la respuesta de las autoridades de Primaria en la reunión prevista, evaluarán cómo continuar con las medidas. “Estamos firmes con no mandar a los niños a la escuela hasta que haya una solución”, afirmaron, aunque aclararon que primero escucharán qué se les comunicará.

Consultada por la diaria, la presidenta de la Asociación de Maestros de Maldonado, Claudia Sellanes, informó que el sindicato se reunirá en asamblea la próxima semana para abordar “este y otros asuntos de importancia”. Declinó expedirse sobre el caso, dado que “el hecho involucra a un niño y se considera que de esta forma se salvaguarda su integridad sin lesionar sus derechos”.

Temor diario e impacto emocional

Las familias están preocupadas, además, por el impacto emocional que los episodios han tenido en los escolares. “Los niños están normalizando la violencia y no queremos eso. Mi hijo me dice 'mamá es lo mismo siempre, tengo miedo'”, contó una mujer. Relató que deja a su hijo en la escuela con la incertidumbre de cómo lo encontrará cuando regrese a buscarlo, lo cual representa convivir con “un temor diario”.

Otra madre contó que su hija recibe tratamiento psicológico a raíz de las situaciones que ha presenciado. “La afectó psicológicamente toda la violencia que estaba recibiendo en el salón. Tuvo que empezar terapia desde marzo y asistió durante todo el año”, detalló.

Ambas destacaron el trabajo de la maestra que, según dijeron, procuró contener al grupo y sostener las actividades educativas pese a las agresiones. Afirmaron que la docente “no da más” y que está “psicológicamente está colapsada” tras lidiar durante meses con estas situaciones.

“Ha tratado de ser lo más contenedora posible y, con el apoyo de las familias, logró sacar el grupo adelante con todo lo que ha pasado”, destacó una de ellas. También los alumnos han elaborado carteles esta semana para reclamar por sus derechos: “Están orgullosos de poder decir 'tengo derecho a ir a estudiar a mi escuela y sentirme bien'”, dijo una de las madres.