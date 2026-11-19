La iniciativa de la Asociación de Fomento y Turismo del balneario prevé pasarelas, cartelería y medidas para conservar el matorral psamófilo, entre otras intervenciones.

La Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo impulsa la creación de un Parque Lineal Costero para proteger el matorral psamófilo que se extiende por la faja costera del balneario. Entre las acciones previstas se encuentran la instalación de pasarelas para ordenar el acceso a la playa, la colocación de cartelería informativa y educativa, y la eventual creación de un centro de interpretación, informó a la diaria su secretario general, Fernando Niggemeyer.

La faja costera a proteger comprende casi tres kilómetros de frente costero, desde el inicio del balneario hacia el oeste, donde está Big Bang Nature Stays, hasta Ocean Park, aunque “el sector de mayor importancia del matorral se concentra en Sauce de Portezuelo”, precisó. La iniciativa está en etapa de anteproyecto, mientras la Intendencia de Maldonado (IDM) define el alcance de las primeras intervenciones.

El objetivo es compatibilizar el crecimiento “sostenible” del balneario con la preservación de su paisaje: “Quienes decidimos vivir en esta zona o tener una casa de veraneo, es porque nos atrae el paisaje”, afirmó Niggemeyer. Dentro de las medidas previstas, también están “la delimitación de los accesos a la costa para evitar la circulación de vehículos sobre las dunas, y la extracción y sustitución de especies exóticas invasoras para reducir el impacto sobre el sistema dunar”.

Por otra parte, indicó que “existe una asignación presupuestal [para destinar al futuro proyecto], pero aún no se definió el monto”, ya que la IDM “está en la etapa de definir el alcance de las obras a realizar en la primera etapa”. Para esto, técnicos de la comuna analizan un registro audiovisual de toda la faja costera, realizado con un dron por la Dirección de Gestión Ambiental. Algunas intervenciones, como cartelería y pasarelas, “ya se encuentran en instancias de solicitud de precios y procesos de licitación”, informó.

Definen intervenciones para comenzar “cuanto antes”

La propuesta comenzó a gestarse entre 2022 y 2023, a partir de la preocupación de vecinos de conservar y proteger el matorral psamófilo, ubicado en la faja costera del balneario, y promover la creación de un Parque Lineal Costero. Según Niggemeyer, actualmente esta formación vegetal “no cuenta con una normativa [específica] de la IDM o del Ministerio de Ambiente [MA] que garantice su protección”.

En junio de 2023, la asociación presentó formalmente la iniciativa ante la IDM, el Municipio de Piriápolis y el entonces ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y a la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MA, quienes dieron su aval. Luego de permanecer dos años sin avances, en marzo de 2025 la Dirección de Ambiente de la IDM “retomó la iniciativa”, con el fin de contemplarla en su agenda 2025-2030.

Actualmente, un grupo integrado por vecinos del balneario, integrantes de la subcomisión de Desarrollo Sostenible de la asociación, vecinos de Ocean Park, el Centro Universitario Regional Este (CURE) de Maldonado y la IDM, trabaja en la definición de posibles intervenciones para “iniciar con la primera etapa cuanto antes”, dijo Niggemeyer.

Proyecto: Parque Lineal Costero Sauce de Portezuelo.

Vulnerabilidad de la vegetación psamófila

El Parque Lineal Costero forma parte del programa Espacios de Conservación, de la Dirección de Ambiente de la IDM, para proteger y restaurar áreas públicas de relevancia ambiental.

En los parches del matorral psamófilo predomina la especie Ephedra tweediana y más de 45 especies autóctonas, según un informe de 2020, al que accedió la diaria, elaborado por Patricia Mai, asistente en Botánica de la Licenciatura en Gestión Ambiental del CURE, y Ana Lía Ciganda, asistente en el Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero Integrado de la Universidad de la República.

Por su composición y ubicación costera, esta comunidad vegetal, al igual que los bosques psamófilos, “constituyen formaciones únicas en la región que albergan especies de fauna de especial importancia para la conservación”, de acuerdo con datos difundidos por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en 2017, y que fueron citados en el informe de 2020.

Reconocimiento al trabajo de la comunidad local

Esta iniciativa obtuvo este mes un premio en la primera edición del Concurso de Diseño Urbano, Sostenible e Inclusivo organizado por la Fundación Futuro del Este, que fomenta la incorporación de esos conceptos en proyectos urbanos.

El jurado destacó “su capacidad para integrar la protección del paisaje con el uso público del espacio, su potencial educativo y la posibilidad de convertirse en una experiencia replicable en otras localidades costeras”, indica el documento enviado por la fundación a la asociación, al que accedió la diaria.

Para Niggemeyer, el reconocimiento representa “un aporte muy importante en esta etapa”, ya que permite incorporar aspectos vinculados a la inclusión, sobre todo a cómo resolver la accesibilidad universal en la práctica, “que quizá en el diseño inicial no se hubieran contemplado cómo se debe”, señaló. Asimismo, destacó que contribuye a “visibilizar el trabajo que la asociación viene desarrollando desde hace varios años”.