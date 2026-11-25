Las referentes de las ONG Resistiré y Asociación Civil Pérez Morad destacaron la importancia de reconocer señales de sufrimiento y ofrecer una escucha empática.

Yaraví Roig y Mary Araújo dedican parte de su actividad a la prevención y la promoción de la salud mental en Maldonado. Roig, presidenta de la ONG Resistiré, creó la organización después del suicidio de su nieta, de 19 años, con la convicción de “hacer algo para que no vuelva a suceder”. Araújo, fundadora y vicepresidenta de la Asociación Civil Pérez Morad, además de integrante de la Comisión Departamental de Prevención del Suicidio de Maldonado y diputada frenteamplista, considera que “todos socialmente somos responsables” y que “tenemos que integrarnos y mirarnos”.

Ambas organizaciones cumplieron diez años de trabajo y sus referentes, en diálogo con la diaria, coincidieron en la importancia de reconocer las “señales de sufrimiento” –cambios de conducta y hábitos, descuido personal y faltas a clase, entre otros– y acercarse a quienes están atravesando momentos difíciles, más allá de una situación de crisis. “La persona está pidiendo ayuda, pero no la pide verbalmente, sino con sus manifestaciones”, advirtió Roig, mientras que Araújo remarcó que quien tiene ideas suicidas “no quiere morir, sino dejar de sufrir”.

Ambas insistieron en que no alcanza con preguntar cómo está alguien “por compromiso”, sino que “es necesario demostrar un interés genuino, mostrar afecto, empatía e importancia”. “Hay que pensar en el otro”, planteó Roig, quien llamó a acercarse a vecinos, jóvenes, docentes y alumnos que estén atravesando situaciones difíciles. Araújo, por su parte, destacó que “siempre acompañar es factor de protección”, y mencionó acciones cotidianas como conversar, compartir un mate o prestar atención a cambios de hábitos y de conducta.

Colaboración y voluntariado Quienes deseen realizar aportes económicos para sostener la tarea de estas organizaciones o registrarse como posibles voluntarios, pueden contactarse a través de las redes sociales Instagram y Facebook de cada una o a los teléfonos 099 513 131 (Asociación Civil Pérez Morad) y 098 434 206 (ONG Resistiré).

Roig: “El duelo es para toda la vida”

La ONG Resistiré nació hace diez años en Piriápolis, a partir de la vivencia personal de Roig que la llevó a involucrarse en la prevención del suicidio y la posvención –acompañamiento a familiares, amigos o allegados tras una muerte por suicidio–. La maestra jubilada, de 80 años, formó la ONG junto con amigas y compañeras de liceo de su nieta, y el nombre surgió de la necesidad de encontrar fuerzas para atravesar la pérdida: “Había que resistir. Resistir al recuerdo y la culpa que una siente: ¿por qué no me di cuenta de que le estaba pasando algo?; ¿cómo no la pude ayudar?”. Sostuvo que “el duelo por suicidio es para toda la vida; se pasa por diferentes etapas, pero siempre queda la tristeza y el recuerdo”, afirmó.

Cuando se acerca a la ONG una persona con ideas suicidas, “se ofrece una escucha empática y atenta” y se procura conocer “hasta qué límite llega esa ideación”. En caso de identificarse situaciones “de mayor riesgo”, se acompaña a las personas a centros de salud para recibir atención profesional, explicó. “Si ya lo pensaste muchas veces y sabes cómo, es necesaria una intervención inmediata. Hay que convencer a la persona de que vaya o hacer que la familia la lleve”, aseguró. Incluso recordó que en varias oportunidades acompañó a algunas personas a centros de salud “para ser evaluadas por un médico”.

Mary Araújo (archivo, noviembre de 2026).

En ese sentido, cuestionó “las demoras” en la asistencia y sostuvo que “la Ley de Salud Mental [19.529], de 2017, está muy bien, pero hay que hacerla cumplir. No se cumple siempre”, afirmó, y advirtió que “algunas personas se han suicidado mientras aguardaban asistencia en salas de espera”. En octubre de 2024, Milagros Chamorro se suicidó mientras esperaba atención psiquiátrica en el servicio de emergencia del Casmu.

La ONG mantiene un grupo de sobrevivientes –personas que atraviesan un duelo por la pérdida de un ser querido por suicidio– que se reúne cada 15 días y está integrado por alrededor de diez personas. “No hay un programa fijo porque surgen experiencias espontáneamente, lo que permite compartir cómo se sienten y fortalecerse entre sí”, dijo.

Araújo: “La salud mental se construye en comunidad”

Desde la Asociación Civil Pérez Morad, Araújo destacó el rol de los vínculos y espacios de encuentro en la prevención, y vinculó el trabajo de la asociación con la consigna del Ministerio de Salud Pública para este quinquenio: “La salud mental se construye en comunidad”. Consideró necesario dejar de centrar la responsabilidad “exclusivamente” en psiquiatras y psicólogos, para “verse y jugar” en espacios familiares, grupos de amigos, clubes deportivos, centros educativos u otros ámbitos que pueden funcionar como “factores de protección frente a la depresión y otros casos de salud mental”.

Además, señaló que una persona que piensa en quitarse la vida “no necesariamente atraviesa una cuestión de salud mental, sino que es una persona que está atravesando un momento en su vida que le causa tanto dolor que no puede soportarlo”. Por eso, cree importante “preguntar directamente si está sufriendo o ha tenido ideación suicida, porque ayuda a descomprimir el alma de quien está sufriendo, y habilitar una escucha empática”.

También destacó la atención de sobrevivientes de suicidio mediante la posvención, ya que a quienes atraviesan esa pérdida “les lleva meses o años sobreponerse al dolor”. “No solo se debe brindar acompañamiento social en el momento, sino también después, porque los familiares pasan por sentimientos de culpa y furia y, en algunos casos, cuadros de depresión”, señaló.

Araújo manifestó “preocupación” por las señales de sufrimiento en niños, niñas y adolescentes, y “las altas tasas de suicidio entre adultos mayores y jóvenes de 15 a 29 años”. Mencionó situaciones de escolares que “se provocan lesiones, que manifiestan el sufrimiento, y es algo que debe llamar la atención de los adultos”. “Si las maestras cuentan desesperadas esto, el tema debe abordarse desde la niñez”, planteó.

La asociación, que cumplió diez años en enero, cuenta con más de 200 socios y entre 25 y 35 voluntarios honorarios. Entre otras tareas, desarrolla iniciativas de apoyo social y trabaja con la ONG Resistiré y con el Grupo de Compresión y Prevención de la Conducta Suicida de la Universidad de la República, entre otros.

Por último, señaló que la implementación del Plan Departamental de Salud Mental de Maldonado, a la espera de la validación del MSP, “debe ir acompañado de un trabajo sostenido en el territorio”. “Hay que afirmar la teoría, seguir aprendiendo y estar en contacto permanente con la comunidad”, concluyó.

Líneas telefónicas para recibir apoyo Línea Vida | *0767 desde un celular | 0800 0767 desde un teléfono fijo.

Línea de apoyo emocional - ASSE: 0800 1920

Grupo de Apoyo a Supervivientes por Suicidio (GASS): 095 753 955.

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