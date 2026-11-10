El juego, el arte y el encuentro marcaron una jornada dedicada a la salud mental en San Carlos

El frío, el cielo nublado y una llovizna que obligó a retrasar el comienzo de las actividades no impidieron que el Teatro de Verano Cayetano Silva y el parque San Carlos se convirtieran en escenario de una jornada que combinó propuestas departamentales deportivas, artísticas y educativas con espacios de intercambio y reflexión sobre salud mental. Bajo la consigna “Jugar es salud”, invitó a poner en agenda la importancia de la salud mental desde un modelo comunitario, en una actividad que reunió a decenas de instituciones, organizaciones y participantes, el pasado sábado 7.

La jornada fue organizada por la Dirección Departamental de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) y coordinada por el Plan Departamental de Salud Mental que se implementará en 2027, actualmente a la espera de la validación del MSP. El documento se elaboró a partir de un diagnóstico base, que ya fue presentado y que identificó, entre otros aspectos, registros clínicos parciales e información fragmentada que dificultan el acceso a una atención integral.

Desde las 9.40 del pasado sábado 7, la organización y representantes de las distintas instituciones participantes comenzaron a llegar al Teatro de Verano para acondicionar el espacio y preparar los stands. Mientras se armaban los gazebos y se ultimaban los detalles de la propuesta, se arrimaban niños, niñas, jóvenes estudiantes, familias y vecinos y vecinas carolinas, así como autoridades nacionales y departamentales, para ser parte de esta jornada comunitaria, interinstitucional e intergeneracional que el MSP declaró como “actividad de referencia nacional” en el marco de su estrategia de salud mental.

A partir de las 10.20, un llamado por micrófono invitó al público presente a la apertura oficial, prevista en una carpa instalada en el parque San Carlos, al otro lado del puente que conecta con el Teatro de Verano y desde el que se observa el arroyo San Carlos. A pocos metros de la carpa, donde se desarrollaron hasta las 16.00 distintos paneles, ponencias y exposiciones, estudiantes de la Escuela Técnica de San Carlos, junto con el profesor Nahuel Peña, ofrecían budines de naranja, escones y otras elaboraciones a precios accesibles.

Jugar es Salud, jornada de Integración , el 7 de noviembre, en el Teatro de Verano de San Carlos. Foto: Natalia Ayala

“Hay que empezar a caminar en conjunto”, dijo Felló

“Todos los actores involucrados hablamos en lenguajes diferentes y ponemos el foco en ámbitos diferentes. Para poder acompasar esto, hay que empezar a caminar en conjunto, adaptar nuestros lenguajes y códigos”, afirmó Constanza Felló, coordinadora del Plan Departamental de Salud Mental, durante la apertura en la carpa, donde predominaba el ruido de hojas de árboles y de autos que pasaban por la avenida José Antonio Frade. A su vez, destacó el trabajo colectivo del último año y el compromiso de instituciones, organizaciones sociales, centros educativos, clubes deportivos y equipos de salud que participan en el plan.

Por su parte, la directora general de Coordinación del MSP, Zaida Arteta, valoró que la Dirección Departamental de Salud del MSP “ha logrado coordinar a todas las fuerzas vivas del departamento” y planteó la necesidad de sostener el trabajo conjunto y convertir este tipo de instancias en “una política de Estado que trascienda los colores [políticos]”. También llamó a trasladar la reflexión sobre salud mental a la vida cotidiana y a prestar atención “a las personas de alrededor”. De los 668 suicidios registrados en 2025, 47 ocurrieron en Maldonado, y hubo 430 intentos de autoeliminación, según las cifras presentadas por el MSP en julio.

Luis Giménez, coordinador del programa nacional de “Abordaje del uso problemático de drogas y otras dependencias”, del MSP, y de los planes departamentales de salud mental, explicó a la diaria que los planes buscan “territorializar las políticas nacionales, incorporando las particularidades de cada departamento”. En el caso de Maldonado, “su funcionamiento gira en torno a la actividad turística”, que “marca los tiempos, los ritmos, los trabajos, las formas de vida y las expectativas de la gente”. Asimismo, destacó que “el juego es una actividad que lleva a disfrutar de la vida” y es una herramienta “poderosa” para desarrollarse, madurar, aprender a convivir y a relacionarse con otros.

“Es una manera de que el plan entre en el proceso comunitario”, dijo a la diaria el director departamental de Salud, José González, sobre la actividad, que permitió visibilizar experiencias que “se desarrollan de forma fragmentada”, con el desafío de “la articulación conjunta”. Más de 30 personas participaron en la apertura, entre ellas autoridades nacionales y departamentales, como el diputado del Frente Amplio (FA) por Maldonado Joaquín Garlo, el edil del FA Pablo Cicero, la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social, Paula Caballero, la directora del Hospital de San Carlos, Evangelina Baeza, entre otros.

Preparativos de la murga previa a su presentación, el 7 de noviembre, en el Teatro de Verano de San Carlos. Foto: Natalia Ayala

Entre partidas de ajedrez y “jaque mate”

Durante toda la jornada, en el parque San Carlos funcionó un circuito de ajedrez y tejo de playa, a cargo del liceo 6 de Maldonado. Su director, Patricio Capece, destacó en diálogo con la diaria que ambas actividades forman parte de los talleres extracurriculares del centro, coordinados por Daina García. En el marco de la consigna, indicó que las instituciones educativas “son espacios de escucha, por lo que deben tener un equipo técnico preparado para ser agentes de salud mental”. En ese sentido, este centro cuenta con una psicóloga, dos profesores orientadores pedagógicos y un equipo de acompañamiento que articula espacios de escucha. El liceo tiene 718 estudiantes y este año participaron más de 150 en los talleres.

Sobre las 12.30, en una de las mesas largas dispuestas en el espacio verde, provistas de bancos y siete tableros de ajedrez, Santiago, de 13 años, vestido con el uniforme del liceo 6 donde estudia desde este año, esperaba sentado a un compañero con quien jugar una partida. Consultado por la diaria, contó que juega desde los 6 años y que fue su padre quien le enseñó: “Solo vine a la actividad para poder jugar al ajedrez”, expresó, y dejó en claro que es su pasión y disfruta de practicarlo en el liceo. A los pocos minutos llegó una compañera del liceo, con quien jugó varias partidas, y en cuestión de segundos Santiago anunció: “Jaque mate”, lo que dejó entrever la práctica y la facilidad con que se enfrenta al tablero.

Más tarde se sumó Tiziano, también de 13 años, estudiante del Centro Educativo Comunitario Lomas de San Martín, ubicado junto al liceo 6. El adolescente, quien desde temprano estaba jugando, aprovechó cada movimiento de las piezas para explicar a la diaria las distintas estrategias para hacer “jaque mate”. Contó que aprendió a jugar hace seis años con una tablet y recomendó al youtuber español Rey Enigma, quien enseña y promueve este juego con una particularidad: oculta su identidad detrás de un disfraz integral de tablero blanco y negro, una máscara y un modulador de voz.

Padre e hijo durante la jornada de Integración , el 7 de noviembre, en el Teatro de Verano de San Carlos. Foto: Natalia Ayala

La murga como espacio de encuentro e inclusión

Sobre las 14.00, el director de El Garaje, Compañía de Investigación Teatral, Horacio Tato Suárez, oriundo de San Carlos, maquilló a cada integrante de la murga, conformada por niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, que lucían trajes coloridos y estaban felices de participar. Destacó que el espacio, operativo desde 2014 en San Carlos, busca “trabajar lo intergeneracional y lo lúdico”, y “dar visibilidad a los derechos humanos”, en particular a los de las personas en situación de discapacidad que integran el grupo.

Cerca de las 15.15, subieron al escenario del Teatro de Verano para ofrecer un repertorio que incluyó la retirada de La Milonga Nacional de 1968, popularizada por agrupaciones como Falta y Resto. Al ritmo de la batería, entonaron: “Murga son las mil esquinas / que atesora su recuerdo / con un coro que en el cielo / por siempre quiere grabar”. El público acompañó con aplausos y, al finalizar cada canción, el director y otros integrantes realizaron movimientos suaves con las manos abiertas, un recurso de comunicación inclusiva.

Al mismo tiempo, a la izquierda del escenario funcionarios del Hospital de San Carlos hacían testeos gratuitos de VIH y sífilis, y se desarrollaban propuestas dedicadas a las infancias y los cuidados, como la de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, que invitaba a escribir, en hojas que se pegaban a un árbol de cartón, qué necesitaban para cuidar su salud mental. Entre las respuestas surgieron, entre otras, la importancia del apoyo en la crianza de los hijos, tener vínculos sanos, la escucha, la vida en comunidad, el deporte.

CURE invitó a reconstruir la relación de vecinos con sus barrios

Cruzando el puente en dirección al parque, el Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje del Centro Universitario Regional Este (CURE) de la Universidad de la República instaló un stand para recoger experiencias de vecinos, liderado por la arquitecta e integrante de la comisión del departamento, Isabel Gadino, y el licenciado en Gestión Ambiental del CURE y docente del departamento Gabriel Giordano.

Vecinos carolinos y de otras localidades del departamento de distintas edades se acercaron para identificar con lapicera, en un mapa, dónde viven, cuáles son sus lugares preferidos y qué sitios identifican con la historia local. Además, un grabador recogía testimonios a partir de preguntas sobre cómo es vivir en sus barrios, qué lugares disfrutan o les disgustan y por qué, y qué recuerdos, incluso musicales, les despiertan. Gadino explicó a la diaria que la idea es conservar esos relatos e incorporarlos a otras investigaciones del departamento.

El encuentro siguió con música y los últimos stands

Pasadas las 16.00, mientras algunos stands continuaban con sus propuestas y otros comenzaban a desarmarse, la actividad se concentró entonces en el escenario principal del Teatro de Verano Cayetano Silva, donde diversas presentaciones artísticas acompañaron el tramo final de la jornada. Uno de los momentos destacados fue la actuación del cantante Alejandro Balbis, que se encargó del cierre musical, y antes también participaron el grupo de danzas folclóricas Viejo Molino, el ballet folclórico Raíces Gauchas y Villazul, entre otros.

“Jugar es salud” puso el foco en una concepción de la salud mental que trasciende la mirada asistencial y de medicalización y contempla la importancia de promover el bienestar, fortalecer los vínculos y construir redes de apoyo, mediante espacios donde las personas puedan jugar, crear, compartir y sentirse parte. Pese al frío persistente y a una convocatoria que pudo haber sido mayor, niños, niñas, adolescentes y personas adultas compartieron talleres, propuestas recreativas y educativas que permitieron encontrarse y expresarse.