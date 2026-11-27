Junto al vernissage, que se realizará el 19 de diciembre en el club de la Comisión pro Fomento del balneario, la cooperativa de trabajo presentará sus publicaciones editoriales más recientes.

La Comisión pro Fomento de Punta Colorada (CFPC) invita a una doble actividad cultural, el sábado 19 de diciembre a las 19.00, en su sede social: la presentación de las últimas publicaciones editoriales de la cooperativa adhocFOTOS -la colección de fanzines Zines y el libro de entrevistas Rastros incompletos y la inauguración de la exposición fotográfica 12 historias incompletas, a cargo del colectivo adhocHISTORIA.

El colectivo adhocHISTORIA está integrado por 12 profesionales de destacada trayectoria en la fotografía y el fotoperiodismo uruguayo, muchos de ellos exintegrantes de redacciones nacionales; tres de sus miembros -Daniel Caselli, Carlos Contrera y Fernando Pena- mantienen estrechos vínculos con los balnearios Punta Colorada y San Francisco; destaca la institución en su convocatoria.

La muestra fue producida especialmente para esta ocasión y permanecerá abierta al público en la galería de la CFPC y del restaurante La Corniche durante gran parte de la temporada de verano. Caselli contó a la diaria que cada fotógrafo seleccionó una imagen icónica o representativa de su trayectoria: “Son fotos muy especiales”, adelantó, aunque prefirió reservar los detalles para que el público las descubra por sí mismo al recorrer la exposición.

Tanto la colección de Zines (que rescata archivos fotográficos del Uruguay reciente en formato fanzine) como el libro Rastros incompletos, sobre memoria pública y archivo fotográfico en Uruguay, podrán adquirirse el día del evento o a través de la web de la cooperativa, donde también estarán a la venta copias de alta calidad y firmadas de las obras expuestas.

La apertura institucional estará a cargo del periodista Darío Klein, integrante de la directiva de la CFPC, mientras que la moderación de la charla sobre proyectos editoriales de adhocFOTOS será realizada por Javier Calvelo.

El encuentro contará con la presencia de varios de los integrantes de adhocHISTORIA: Luis Alonso, Pablo Bielli, Daniel Caselli, Gustavo Castagnello, Lilián Castro, Carlos Contrera, Andrés Fernández, Mariana Méndez, Fernando Pena, Mario Schettini, Roberto Schettini y Nancy Urrutia.

El Club de la Comisión pro Fomento de Punta Colorada se encuentra en la calle Embarcadero, entre Av. Central y Rambla, Punta Colorada. La entrada es libre y gratuita.