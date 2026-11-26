En la 13ª edición, que comienza este jueves 26, también habrá clases magistrales, charlas y presentaciones de libros; por primera vez, se impartirán clases a cinco personas privadas de libertad.

Surgido en 2011 con el ánimo de promover el interés por la guitarra clásica y el disfrute de la música en general, el Festival Internacional de Guitarra de Maldonado (FIGM) amplía ese objetivo en 2026 con actividades en el establecimiento carcelario de Las Rosas. La decimotercera edición, que comenzó este jueves 26 y se extiende hasta el próximo domingo 29, no solo prevé conciertos gratuitos en distintas localidades del departamento, sino también clases dirigidas a cinco personas privadas de libertad -dos mujeres y tres varones- a cargo del profesor de la Escuela Departamental de Música de Maldonado, Gastón Velázquez.

Este año la guitarra estará representada en grupos de música de Cámara a través de la participación de dos cuartetos de guitarras, un dúo de flauta y guitarra, y un dúo particular de guitarra clásica y castañuelas, además de la guitarra como instrumento solista. A los conciertos gratuitos se sumarán las clases magistrales, conferencias y presentaciones de libros, destacó el Departamento de Cultura de la Intendencia de Maldonado (IDM) que organiza el evento.

Todos los espectáculos comenzarán a las 19.30 horas y se llevarán a cabo en la Azotea de Haedo y el Museo Ralli (Punta del Este), la Asociación de Promotores Turísticos (Aprotur) en Piriápolis, el el Museo Regional Carolino (San Carlos) y el Museo Nicolás García Uriburu (Maldonado).

Durante las distintas jornadas participarán el cuarteto femenino de guitarras Hera (originario de Portugal), que es uno de los pocos grupos de este tipo integrado exclusivamente por mujeres y estará interpretando música clásica internacional; el cuarteto Orishas (México), tocando música original escrita para este conjunto; el dúo de castañuelas y guitarra Martín-Verdugo (de España), que está dedicado principalmente a la música clásica de raíz española; el dúo de flauta y guitarra Lain-Specker, interpretando repertorio erudito; y el guitarrista solista argentino Gervasio Sánchez, quien se centrará en el repertorio de autores de su país.

Asimismo, el FIGM contendrá tres conferencias dentro del ciclo “Pasado, presente y futuro de la lutería guitarrística”, y también clases magistrales de guitarra clásica orientadas por Ricardo Barceló (creador del evento). Paralelamente, los profesores Mauro Marasco y Gabriel Angelo presentarán un libro que compila la obra completa para guitarra del reconocido compositor uruguayo Diego Legrand, mientras que el profesor Oscar Redon Cabrera hará lo propio con una publicación de las obras originales del guitarrista nacional Telémaco Morales.

Al igual que en entregas anteriores, serán becados por la organización varios alumnos de la Escuela Departamental de Música de Maldonado y de la Escuela Universitaria de Música de Montevideo con los objetivos de descentralización cultural y de integración nacional.

Información sobre la historia del festival y el cronograma de las jornadas programadas en Maldonado, San Carlos, Punta del Este y Piriápolis están disponibles en el sitio oficial del evento.