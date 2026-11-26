Gabriel Oddone y el subsecretario, Martín Vallcorba, estarán este sábado 28 en la Casa del Frente Amplio, en una actividad convocada por Encuentro Seregnista.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el subsecretario de la cartera, Martín Vallcorba, estarán el sábado 28 en la capital departamental para “dialogar con la población de Maldonado”, indica la convocatoria del sector frenteamplista Encuentro Seregnista.

La actividad, promovida para “escuchar a la ciudadanía” e informar sobre la economía nacional y regional e intercambiar sobre asuntos departamentales en la materia, se realizará a partir de las 19.30 en la Casa del Frente Amplio (Batlle y Ordóñez casi Lavalleja).

El buen vínculo entre Oddone y los sectores empresariales y turísticos de Maldonado ha sido valorado desde diferentes gremiales en el último año. El ministro, que se define como “un vecino” del departamento, en tanto es propietario y asiduo visitante, ha participado personalmente en distintas instancias de intercambio.

Esta vez, según Encuentro Seregnista, el ánimo es departir con la población en “un encuentro abierto”, no solo para la militancia frenteamplista, a fin de escuchar inquietudes y planteos y hablar sobre las perspectivas económicas en el plano nacional y departamental, sobre todo en un contexto de incertidumbre con respecto al desarrollo de la próxima temporada estival.