Expectativas para la temporada en Punta del Este: Abella pidió cautela ante la coyuntura regional y la incidencia de El Niño

Al disertar en un desayuno empresarial, el intendente de Maldonado anunció medidas para mejorar la movilidad en la península y habló de los preparativos de cara al verano.

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, evaluó las perspectivas de la próxima temporada turística al disertar, este jueves, en un desayuno de trabajo con empresarios y jerarcas del turismo organizado por Somos Uruguay en el aeropuerto internacional de Laguna del Sauce. En principio, el jefe comunal pidió “cautela” ante la incertidumbre económica y política de la región.

Si bien espera una buena temporada, recordó que en la anterior se creó una expectativa que ilusionó a quienes dependen del sector. “Dejamos a mucha gente ilusionada con algo que no se terminó concretando”, comentó. Abella consideró que la elección presidencial en Brasil puede incidir en la llegada de visitantes de ese país y también en quienes tienen su segunda residencia en Maldonado, pensando en una radicación permanente que “cambie lo que es la vida de Maldonado durante el invierno”.

También advirtió que hay que “tener un ojo puesto” en el calendario electoral de Argentina, país de donde proviene la mayor parte de los turistas. “Tenemos que ser conscientes de que en plena temporada comienzan las elecciones de medio paso”, dijo. Sobre esta afirmación, cabe aclarar que si el Congreso argentino mantiene el calendario, las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias serían en el invierno de 2027, antes de la primera vuelta de las presidenciales previstas para el 24 de octubre de ese año.

A la incertidumbre por la coyuntura política regional, el jefe comunal sumó los posibles efectos de El Niño, fenómeno climático que suele alcanzar su máxima intensidad en verano y que ya motivó una reunión entre el presidente Yamandú Orsi y los intendentes para analizar acciones preventivas.

Días atrás, al presentar el primer informe del Observatorio Económico y Turístico de Maldonado, el decano de la Universidad Católica del Uruguay, Augusto Ferreira, reconoció que existe un buen nivel de reservas, pero advirtió que “todavía hay incertidumbre” y que una parte de los turistas decide viajar “en función de las condiciones meteorológicas”.

Con todo, este martes Abella insistió en la necesidad de “trabajar con ilusión, pero sin generar expectativas” a la población que depende del turismo.

Cambios en la circulación y nuevas medidas para mejorar la movilidad

Por otra parte, expuso algunas modificaciones planificadas para mejorar la movilidad en Punta del Este. Mencionó que “en breve” culminarán obras para concretar el flechamiento de la calle 24 de sur a norte, con lo que “habrá tres entradas y tres salidas”, y para equilibrar el flujo vehicular.

También dijo que se habilitará el doble sentido de circulación de la Rambla Artigas (Brava), desde los accesos frente al parador de La Mano hasta la calle 27, y la instalación de baterías de semáforos para que el cruce peatonal frente a la emblemática escultura sea más seguro.

Por otra parte, aseguró que pronto finalizarán las obras de modernización en la calle Gorlero, que implica volver al ensanche original, renovar el mobiliario urbano y sumar entre 28 y 30 espacios de estacionamiento, tras la demolición parcial de las veredas entre las calles 30 y 27. Recordó, asimismo, que el plan general de intervenciones en la zona incluye obras en la feria artesanal de la plaza Artigas.

Sobre la operativa de las terminales de Maldonado y Punta del Este, recordó que para fines de noviembre espera los informes solicitados a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República y el Centro de Investigaciones Económicas para “un abordaje integral” de la movilidad en la península.

En una rueda de prensa posterior al evento, el intendente afirmó que el tema es prioritario para este período de gobierno. Recordó que el nuevo concesionario asumirá el 15 de noviembre y destacó que hizo gestiones para que no se pierdan puestos de trabajo en ambas terminales.

Preparativos para la temporada

Abella dijo que la Intendencia de Maldonado cuenta con 105 pequeñas empresas que trabajan en la renovación de espacios públicos y la reparación y puesta a punto de pasarelas y bajadas a la playa. “Casi 400 funcionarios están dedicados a estas tareas, una cifra que aumentó desde la pasada temporada”, acotó.

Además, informó que los 342 guardavidas que integran la brigada de Maldonado bajarán a la playa los fines de semana a partir del 13 de noviembre y de forma diaria desde el 1° de diciembre hasta el 31 de marzo. Por otra parte, adelantó que las tres playas accesibles -ubicadas en Punta del Este, Piriápolis y Solís Grande- quedarán operativas a partir del 2 de enero.