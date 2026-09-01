Comenzó la primera etapa de obras en la Feria Artesanal de Punta del Este

Los puestos se encuentran en inmediaciones de la plaza Artigas; parte del colectivo de artesanos espera instalarse en la terminal de Punta del Este, una vez definida su concesión y explotación.

Las obras en la feria artesanal de la plaza Artigas para la construcción del nuevo pabellón comenzaron este lunes, como parte del cronograma previsto para este año y el próximo en la península. Mientras tanto, los y las artesanas exponen en las inmediaciones de la plaza, y parte del colectivo aguarda la posibilidad de instalar sus stands en la terminal de Punta del Este, una vez definida su concesión y explotación, en el marco del proceso licitatorio de las terminales iniciado en julio.

En esta primera etapa se están desarmando los dos módulos de artesanos y retirando los techos, ya que “parte de la infraestructura será reutilizada en otros municipios como Aiguá, Garzón [y José Ignacio], Solís Grande, San Carlos y Maldonado”, informó el alcalde del Municipio de Punta del Este, Javier Carballal. Luego se realizarán tareas de limpieza y preparación del terreno, se avanzará con los pisos y la construcción de la infraestructura restante, para que el nuevo pabellón quede pronto el 15 de diciembre.

Según Carballal, “el desmantelamiento inicial podría demandar dos semanas, dependiendo de las condiciones climáticas y del proceso de recuperación de los materiales que serán reutilizados”. En las tareas intervienen las direcciones de Obras Civiles y Mantenimiento y de Electromecánica de la Intendencia de Maldonado.

Mientras duren las obras, “parte de los artesanos se instalará los fines de semana en las inmediaciones de la plaza” y, a su vez, se espera la adjudicación de la licitación de las terminales para “habilitar otro espacio destinado a 12 artesanos dentro de la terminal de Punta del Este”, explicó.

No obstante, algunos artesanos que rechazan exponer en la vereda y en la terminal, debido al frío y a la logística que implica el traslado, optaron por tomarse licencia, según supo la la diaria. Otros, en cambio, esperan poder instalar sus stands en la terminal durante el período de obras.

Carballal dijo que se prevé “ejecutar el 50% de la obra durante este año”, mientras que una segunda etapa, prevista para 2027, comprende “culminar la intervención de la plaza, así como completar mejoras en Gorlero con nuevas veredas y luminarias y espacios verdes”. La intervención de la calle principal del balneario comenzó hace dos semanas.