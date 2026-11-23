El coordinador nacional del Programa Escuelas Disfrutables, Silvio Flores, dijo que se busca “trabajar en el grupo” y que el niño que agredió a su maestra ya recibía atención institucional.

Primaria resolvió iniciar talleres para abordar la violencia en la escuela 99 de la ciudad de Maldonado, tras la agresión de un alumno de tercer grado a su maestra, que se suma a otros episodios de violencia ocurridos desde marzo. Esto fue comunicado a familiares de los escolares durante una reunión con la inspectora de la zona, la inspectora departamental suplente de Educación Inicial y Primaria, la directora del centro y el coordinador nacional del Programa Escuela Disfrutables (PED) de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) el pasado viernes 20.

Según informó a la diaria el coordinador del PED, Silvio Flores, los talleres semanales sobre “violencia en general en el ámbito educativo”, iniciados este lunes, coinciden con el regreso de la maestra y están dirigidos a todos los grupos de la escuela. La propuesta “será desarrollada por las maestras con el apoyo de una dupla de psicólogos del PED” y la idea es que “haya un mayor seguimiento para garantizar un clima de aula adecuado y reflexionar sobre cómo impacta la violencia”. A su vez, explicó que se busca “trabajar en el grupo y no abordar al estudiante solo porque eso sería una práctica excluyente”.

Informó que hubo dos reuniones: una con la madre del escolar y otra con familiares de los demás alumnos de tercero y de otros grupos, y se decidió que “el niño tiene que seguir en la escuela porque se apunta a la inclusión”. Sobre la reunión con la madre, señaló que “se percibió un excelente diálogo entre ella y la directora y la secretaria” y, en cuanto al encuentro con familiares, valoró que “hubo un buen diálogo”.

El coordinador dijo que “se espera que los talleres sean un elemento más que contribuya a la mejora, lo cual no quiere decir que reduzca o mejore esta situación actual del centro educativo”.

El escolar ya recibía atención del PED

Por otra parte, Flores mencionó que el niño recibía atención de una dupla de psicólogos del PED desde el primer semestre de este año, luego de que “la dirección de la escuela realizó la derivación al PED a partir de un planteo de la madre por altas capacidades, es decir, un razonamiento que hace que el niño vea la realidad con mayor complejidad”.

Explicó que “ya había sido derivado en escuelas de Montevideo a las que asistía”; aclaró que el acompañamiento “no comenzó por episodios de agresividad” y que “se hicieron intervenciones puntuales”. Además, el programa “no hace clínica, sino que realiza una primera intervención y trabaja con distintos referentes de la comunidad educativa”, puntualizó.

En caso de que se repita un episodio de violencia, las medidas previstas incluyen “llamar inmediatamente al adulto referente, en este caso la madre, y, si es necesario, llamar a la emergencia”, además de mantener contacto con INAU o técnicos que atienden al niño.

“Siempre se apunta a contener de una forma amorosa desde la escuela”, explicó, y aseguró que Primaria “no busca normalizar la violencia ni restarle importancia a este tipo de episodios”. Añadió que “las inspectoras están muy al tanto y focalizando la situación” y que Primaria “está tratando de destinar la mayor cantidad de herramientas posibles”.

Familiares descontentos con la reunión

“No salimos conformes de la reunión, nos quedó gusto a poco”, afirmó a la diaria uno de los padres al evaluar el encuentro con las autoridades de Primaria. Si bien reconoció que “por algo hay que empezar”, consideró que los talleres “no van a solucionar la conducta del niño”. A su entender, la medida más prudente sería asignarle un auxiliar que le brinde una atención individualizada: “Hay un niño que no puede estar solo y la maestra es imposible que lo atienda permanentemente porque tiene otros 30 alumnos a su cargo”, señaló.

Por otra parte, cuestionó el pedido de Primaria de retirar los carteles colocados en la reja del centro educativo, el pasado viernes 20, y “trasladarlos a unos 20 o 25 metros de distancia” del centro. Según relató, durante la reunión las autoridades les explicaron que “no se podía utilizar la escuela de pantalla para colocar carteles”.

“Es una ridiculez”, consideró, y señaló que había visto pancartas y banderas colocadas en escuelas en otras oportunidades. Si bien los padres retiraron los carteles luego de recibir la indicación, advirtió que “se podrían volver a colocar si se registran nuevos episodios”.

Tras presentar una carta ante la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria, la semana pasada, familiares de tercer grado están juntando firmas para enviar otra carta al Consejo Directivo Central, con cartas individuales anexas de niños que hayan atravesado situaciones específicas y el relato de agresiones verbales recibidas por parte de familiares allegados al escolar involucrado.

Según el documento al que accedió la diaria, se indica que “la situación continúa sin resolverse”, y que los talleres “pueden ser una herramienta complementaria, pero se necesitan medidas concretas de protección y prevención que garanticen la integridad física y emocional de nuestros hijos”.