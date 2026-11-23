Se instalaron baterías de semáforos en el cruce de las calles 26 y 27 y la Rambla Artigas, sobre playa Brava, y en el de calle 24 y la rambla, a la altura de calle 31.

La Intendencia de Maldonado instrumenta, desde este martes 24, cambios anunciados meses atrás para mejorar la movilidad en Punta del Este, que exigen atención tanto de las personas que utilizan el transporte público para moverse en la península como de quienes conducen vehículos particulares.

A partir de esa jornada, el sentido de circulación de la calle 24 (El Mesana) será de sur a norte, desde la calle 15 (Obenque) hasta los accesos frente al parador de La Mano. En virtud de esa modificación, desde el mediodía de este lunes queda prohibido el estacionamiento de automóviles a lo largo de esa vía y, según advirtió el Departamento de Movilidad, se “estará fiscalizando el normal cumplimiento de esta solicitud”.

Además, con el propósito de “solucionar problemas de movilidad que existen hoy en esa zona y procurando mejorar el equilibrio entre las vías de entrada y salida”, a partir de este martes se habilita el doble sentido de circulación de la Rambla Artigas, en el tramo sobre la playa Brava, desde los accesos frente al parador de La Mano, hasta la calle 27 (Los Muergos), informó la IDM. También se cambia el sentido de circulación de la calle 26 (Resalsero) de norte a sur, desde la calle 27 hasta la calle 17 (El Estrecho).

Asimismo, cambia el sentido de la calle 15 de este a oeste, desde la Rambla Artigas, en el tramo sobre la playa Brava, hasta la calle Gorlero (22), y el de la calle 9 (La Salina) de oeste a este, desde la calle 14 (El Foque) hasta la calle 15.

Nuevos semáforos en la península

Por otra parte, se instalaron baterías de semáforos en los accesos frente al parador de Los Dedos, para canalizar el curse de la rambla Lorenzo Batlle hacia Rambla Artigas, sobre el tramo de la playa Brava, con la salida de la calle 24, “incorporando cruces más seguros para los peatones”, explicó la IDM.

También se colocaron semáforos en el cruce de las calles 27 y 26, y la Rambla Artigas, en el mismo tramo, y semáforos peatonales en los cruces de la calle 24 y de la Rambla Artigas, a la altura de la calle 31 (Inzaurraga).

Además, “dado el intenso flujo de vehículos en temporada”, se destinará a un estacionamiento público la calzada actual de salida, desde la rotonda de la Terminal de Punta del Este hacia la Barra, hasta su entronque con la rambla.

Según la IDM, estas medidas “permitirán mejorar la distribución de vías de ingreso y egreso, con una salida ágil por calle 24, pudiendo acceder directamente a Bulevar Artigas hacia Maldonado; sin perjuicio de mantener la salida hacia la avenida Francisco Salazar -con mucha actividad comercial- o hacia La Barra por Rambla Lorenzo Batlle Pacheco”.

Cambios en circulación de ómnibus y nuevas paradas

Durante todo el año, habrá una salida “única” de todos los recorridos de las líneas de ómnibus urbanos y suburbanos desde la península, por la calle 24, “evitando así, el trastorno para los usuarios en cada temporada de no saber exactamente a qué parada deben acudir para acceder a dicho servicio”, informó la IDM.

Paralelamente, desde este martes cambia la circulación de las unidades de transporte que ingresan a la península. El recorrido de las líneas 7, 9, 12, 17, 19, 20 y 24 será desde avenida Salazar, Rambla Lorenzo Batlle Pacheco, Rambla Artigas (Brava), calle 26, Rambla Artigas (Brava), calle 15, calle 14, calle 9, calle 10 (2 de febrero), calle 11 (Juan Díaz de Solís), hasta la parada con calle 8 (El Trinquete).

En tanto, las líneas 1 y 53 cambian su recorrido por la Rambla Claudio William, avenida Chiverta, avenida Salazar, al recorrido mencionado anteriormente. También se modifica la salida de Punta del Este desde la calle 11, calle 8, calle 9, calle 24, Rambla Lorenzo Batlle Pacheco, avenida Salazar, a sus recorridos habituales. Mientras que las líneas 1 y 52, luego de la calle 25, tomarán la rotonda por la Terminal de Punta del Este y continuarán su recorrido por la calle 32 (La Angostura) a su trayecto habitual por la Rambla Williman.

Por otra parte, habrá nuevas paradas de ingreso a Punta del Este en la Rambla Artigas (Brava) entre la calle 31 y la calle 30 (Las Focas), y con la calle 28 (Los Meros); en calle 26 con calle 23 (El Corral) y con calle 17; en calle 9 y calle 12 (Virazón). Respecto a la salida del balneario, las nuevas paradas estarán en calle 9 y calle 14; calle 24 con calle 17; calle 23 con calle 28, y con calle 30.

Se eliminarán las paradas de la calle 7 (Capitán Miranda) y calle 12; calle 14 y calle 11; calle 20 (El Remanso) con calle 23, calle 27 y calle 30; Rambla Williman con parada 1, parada 2 y parada 2, en sentido hacia la Península. Además, la de calle 18 (Baupres) con calle 20 y calle 27; Rambla Artigas, sobre el tramo de playa Mansa con calle 23, calle 17 y con calle 10; y todas las paradas sobre la calle 24 del lado oeste, sobre la calle 26 del lado este y sobre la Rambla Artigas del lado este.