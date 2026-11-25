La Unidad de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura departamental de Policía recibió 2.308 denuncias este año, frente a las 2.327 de 2025.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, vuelve a poner en primer plano las distintas formas de violencia que atraviesan mujeres e infancias y los desafíos para prevenirlas y erradicarlas. Para conocer las problemáticas identificadas en Maldonado, la diaria conversó con Andrea Graña, militante social e integrante de Feministas Comunitarias Piriápolis; Laura Agote, residente de Aiguá y militante social y política por el Frente Amplio, quien se postuló en 2020 como candidata a alcaldesa del municipio bajo la agrupación Nueva Izquierda; y la directora de Género y Diversidades de la Intendencia de Maldonado (IDM), Sandra Suárez.

Graña señaló que preocupa en Maldonado los casos de violencia basada en género y generaciones —que afecta a mujeres e infantes—, “particularmente la violencia vicaria y las presunciones de abuso sexual infantil”. Advirtió que “hay pocos recursos económicos y humanos para abordar ambas problemáticas”, y cree necesario “ampliar la cobertura de los dispositivos de atención en el este y en el oeste, ante el crecimiento de la población”.

Entre las situaciones que acompañó el colectivo este año, está el desalojo de una madre y sus tres hijas en Playa Hermosa, en el marco de una situación de violencia basada en género y generaciones. “La respuesta de la Justicia fue que no había derechos vulnerados en las niñas, cuando su papá las dejó sin casa y no hubo una resolución de un ingreso [económico] que solventara esa falta”, cuestionó. “Ahí es donde está la violencia”, afirmó, en referencia a las “secuelas” que dejó en las niñas la pérdida de la casa “donde se criaron”.

“En la Justicia sigue habiendo ausencia de perspectiva de género”, cuestionó, y sostuvo que la falta de formación en violencia deriva en resoluciones que “más que resolver, complican la vida de las infancias y de las mujeres”. También advirtió sobre “errores en las valoraciones de riesgo para la víctima y falta de comunicación entre instituciones”. Frente a este panorama, reclamó a los gobiernos nacional y departamental “destinen más recursos al fortalecimiento de equipos técnicos de acompañamiento, seguimiento y orientación”.

De cara a 2027, propuso que haya instancias de formación comunitaria para “poder replicar herramientas de prevención y abordaje de la violencia basada en género” y consideró importante “el reacuerpamiento de colectivos feministas, de identidades disidentes y organizaciones sociales y de otra índole, para generar una red”.

Advirtió que “hoy no puede haber más repliegue porque la avanzada machista y patriarcal es muy fuerte”. Por otra parte, dijo que “está pendiente la creación de una mesa territorial en Piriápolis, que se espera desarrollar en 2027, porque se necesita”, sostuvo.

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Aiguá: generar espacios de intercambio y acompañamiento

Laura Agote, vecina de Aiguá y militante social y política, impulsó esta tarde un encuentro en la Plaza Artigas para conversar sobre la problemática y generar un espacio de intercambio y acompañamiento, “sin el respaldo de una organización formal”.

“Los derechos no se conquistan un día y quedan ahí establecidos para siempre. Es necesario sostenerlos cada día, porque si no se violan”, reflexionó, y señaló que quienes “atraviesan situaciones de violencia suelen sentirse solas; por eso, es necesario abroquelarse y acompañarse”.

También planteó la necesidad de transmitir “la equidad de género” a las nuevas generaciones y generar espacios donde las mujeres puedan hablar. Para ella, Aiguá no escapa a la problemática a nivel nacional, “con cantidad de micromachismos diarios que una empieza a desestructurar”. Llamó a transmitir a mujeres que “no están solas, pueden recibir un acompañamiento y no tienen por qué estar calladas”, y a apoyarse entre vecinas.

La directora de Género y Diversidades de la IDM, Sandra Suárez, destacó a la diaria la respuesta de los dispositivos territoriales: “Se pensó que iba a llevar más tiempo que las mujeres se acercaran a denunciar, pero están denunciando muchísimo”.

Los dispositivos de escucha comunitaria funcionan en Aiguá, Gregorio Aznárez, Pan de Azúcar y la Casa de la Mujer, en Maldonado Nuevo, con dos operadoras sociales y dos psicólogas que concurren dos veces al mes o, de ser necesario, dos veces por semana. Destacó la experiencia de Aiguá, donde la Mesa Interinstitucional Ciudadana de la localidad “permitió escuchar a referentes del lugar y a la población para conocer por qué no se denunciaba”.

Suárez: Necesidad de más personal “para enfrentar la demanda”

Suárez indicó que “preocupan” las situaciones de violencia de género y vicaria y de abuso sexual infantil. Sobre este último punto, informó que la Fundación Capullos, que fundó en abril de 2025, “registró 152 personas que pidieron ayuda en el primer año y medio de funcionamiento”. “No es que ocurran más casos de abuso sexual, sino que se están animando a hablar”, expresó.

En cuanto a la violencia vicaria, destacó que los talleres realizados en distintos municipios permitieron que “muchas mujeres identificaran situaciones que estaban atravesando y solicitaran ayuda”.

Para 2027, uno de los principales proyectos es crear un refugio transitorio para mujeres víctimas de violencia de género “de riesgo medio”, anunciado a este medio cuando asumió como directora en febrero pasado, complementario al Centro Regional del departamento —destinado a quienes enfrentan situaciones de riesgo extremo—, gestionado por la Asociación Civil Anawin con apoyo económico del Ministerio de Desarrollo Social, informó. Señaló que, la iniciativa “fue incluida en el presupuesto para 2027 y falta definir el lugar”.

Por otra parte, planteó la necesidad de “aumentar el personal de equipo técnico para enfrentar la demanda en territorio y ampliar la cobertura a otras zonas”. Indicó que, solicitó en la modificación presupuestal 2027-2030 de la IDM incorporar a una licenciada en Trabajo Social, un abogado y una psicóloga.

Recordó que, según el MI, el 87% de las mujeres asesinadas por femicidio este año, no habían realizado denuncias previas: “Estamos errando en algo, por eso las mujeres no denuncian. Es necesario trabajar más en territorio y llegar a donde realmente están ocurriendo las cosas”, sostuvo.