Municipios ofrecerán talleres sobre abuso sexual, masculinidades y violencias vicaria y de género

En el marco del Mes de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, la Dirección de Género y Diversidades de la Intendencia de Maldonado (IDM) presentó la programación que se desarrollará en seis de los ocho municipios del departamento: Solís Grande, Pan de Azúcar, Punta del Este, Aiguá, San Carlos y Maldonado.
Los talleres comenzaron el miércoles 4 y se extenderán hasta el viernes 27 con temáticas como violencia de género, violencia vicaria, abuso sexual y masculinidades, para “promover la reflexión, la sensibilización y el compromiso colectivo para construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia”, dijo la directora de Género y Diversidades, Sandra Suárez, durante el lanzamiento de actividades.
Agregó que “se trabajará sobre los diferentes tipos de violencia, brindando información sobre cómo identificarlos y dónde acudir ante estas situaciones”. A su vez, explicó que se informará “dónde solicitar ayuda porque hay personas que desconocen o creen que la única opción es acudir a la Unidad de Violencia, y a veces les genera miedo”.
Las licenciadas en Psicología Laura del Cerro y Déborah Leyton, de la Unidad de Género de la IDM, dictarán los talleres de violencia de género; Viviana Tobias, Evelin Silveira e Isabel Martínez -de la Fundación Capullos- darán los de abuso sexual, mientras que el sociólogo Omar Maresca se encargará de “masculinidades”, y el sargento primero Víctor Sorribas, de la Unidad de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura departamental de Policía, de los de violencia vicaria.
Conversatorio sobre trata y jornada por el 25N
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, habrá una jornada de sensibilización y reflexión denominada “Una historia, muchas violencias”.
La actividad, que tendrá lugar en el quinto piso del edificio comunal, de 9.00 a 15.00, incluirá la lectura performática “Una muchacha alegre”, de la artista visual Juana Guaraglia, y el lanzamiento de un dispositivo de atención a mujeres sordas.
Por otra parte, el jueves 26, en la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este tendrá lugar un conversatorio sobre trata con fines de explotación sexual en mujeres, niñas y adolescentes, aunque aún no se comunicó el horario.
Expondrán el Departamento de Trata del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Conapees (Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia) y la organización sin fines de lucro global A21, dedicada a la lucha contra la trata de personas y la esclavitud moderna.
Participarán la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, y el director nacional de Turismo del Ministerio de Turismo, Cristian Pos. Esta actividad es organizada por la Comisión Departamental por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres, la Dirección de Género y Diversidades de la IDM e Inmujeres.
Calendario de talleres municiapales
Los talleres serán a las 10.00 en el Hogar Diurno de Gregorio Aznárez (lunes 9), en el salón multiuso de Aiguá (miércoles 18), en el Municipio de Punta del Este (lunes 23), en el Museo Álvaro Figueredo de Pan de Azúcar (miércoles 26). En el Museo Regional Carolino de San Carlos serán el miércoles 11 a las 11.00.
De 17.00 a 19.00 se desarrollarán el viernes 6 en el comunal del Barrio Hipódromo y el 16 en el centro comunal de El Tesoro. De 17.30 a 19.30, el 24 en el centro comunal Santa Teresita y el 27 en el comunal Biarritz (La Candelaria). De 18.00 a 20.00, el 12 en el centro comunal del barrio San Martín y el 19 en el centro comunal Los Caracoles.
También habrá talleres de 18.30 a 19.30 el martes 10 en el comunal Lausana; de 18.30 a 20.30 el 13 en el comunal Molino; de 13.30 a 16.00 el 17 en el comunal San Francisco; y de 17.00 a 20.00 el 20 en el comunal Odizzio.