Municipios ofrecerán talleres sobre abuso sexual, masculinidades y violencias vicaria y de género

Integran la programación del Mes de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres; en Punta del Este, también habrá un conversatorio sobre explotación sexual.

En el marco del Mes de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, la Dirección de Género y Diversidades de la Intendencia de Maldonado (IDM) presentó la programación que se desarrollará en seis de los ocho municipios del departamento: Solís Grande, Pan de Azúcar, Punta del Este, Aiguá, San Carlos y Maldonado.

Los talleres comenzaron el miércoles 4 y se extenderán hasta el viernes 27 con temáticas como violencia de género, violencia vicaria, abuso sexual y masculinidades, para “promover la reflexión, la sensibilización y el compromiso colectivo para construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia”, dijo la directora de Género y Diversidades, Sandra Suárez, durante el lanzamiento de actividades.

Agregó que “se trabajará sobre los diferentes tipos de violencia, brindando información sobre cómo identificarlos y dónde acudir ante estas situaciones”. A su vez, explicó que se informará “dónde solicitar ayuda porque hay personas que desconocen o creen que la única opción es acudir a la Unidad de Violencia, y a veces les genera miedo”.

Las licenciadas en Psicología Laura del Cerro y Déborah Leyton, de la Unidad de Género de la IDM, dictarán los talleres de violencia de género; Viviana Tobias, Evelin Silveira e Isabel Martínez -de la Fundación Capullos- darán los de abuso sexual, mientras que el sociólogo Omar Maresca se encargará de “masculinidades”, y el sargento primero Víctor Sorribas, de la Unidad de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura departamental de Policía, de los de violencia vicaria.

Conversatorio sobre trata y jornada por el 25N

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, habrá una jornada de sensibilización y reflexión denominada “Una historia, muchas violencias”.

La actividad, que tendrá lugar en el quinto piso del edificio comunal, de 9.00 a 15.00, incluirá la lectura performática “Una muchacha alegre”, de la artista visual Juana Guaraglia, y el lanzamiento de un dispositivo de atención a mujeres sordas.

Por otra parte, el jueves 26, en la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este tendrá lugar un conversatorio sobre trata con fines de explotación sexual en mujeres, niñas y adolescentes, aunque aún no se comunicó el horario.

Expondrán el Departamento de Trata del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Conapees (Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia) y la organización sin fines de lucro global A21, dedicada a la lucha contra la trata de personas y la esclavitud moderna.

Participarán la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, y el director nacional de Turismo del Ministerio de Turismo, Cristian Pos. Esta actividad es organizada por la Comisión Departamental por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres, la Dirección de Género y Diversidades de la IDM e Inmujeres.