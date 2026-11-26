El festival incluirá un desfile, toques en vivo y un homenaje a Ruben Rada, este sábado 28; se destaca que es “inclusivo y gratuito”.

La Zona Joven de El Placer, ubicada en cercanías de los puentes ondulantes de La Barra, será el epicentro de los festejos del Día Nacional del Candombe, la cultura afrouruguaya y la equidad racial, este sábado 28 a partir de las 16.30. El festival, de acceso gratuito para todo público, busca celebrar el legado artístico y cultural mediante una programación que integrará memoria, tradición, danza, percusión y expresiones contemporáneas, adelantó Proyecto X Producciones, organizador del evento con apoyo de la Intendencia de Maldonado.

El eje central de esta quinta edición será un homenaje a Ruben Rada, referente de la cultura uruguaya y uno de los máximos exponentes del candombe dentro y fuera del país, fallecido el 26 de agosto pasado a los 83 años. El escenario principal llevará su nombre en forma permanente para las próximas ediciones.

Como en años anteriores, habrá un desfile de colectivos y comparsas. También actuarán el cantante y percusionista Gabriel Do Prado en formato quinteto, la banda de candombe fusión La Mulata y el grupo Los Sabrosos con espectáculos en vivo. El cierre de la jornada estará a cargo del DJ Set Bailombe Festival.

La organización destacó que el evento es “inclusivo” y que la programación “promoverá un diálogo entre generaciones y diferentes formas de expresión del candombe, vinculando su historia con nuevas propuestas artísticas”.

El candombe, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2009, congrega a cientos de personas cada fin de semana en distintas localidades del departamento.

En el Municipio de Maldonado funciona desde 2024 una Mesa del Candombe y la Convivencia, integrada por numerosas comparsas que promueven el disfrute de esta expresión musical afrouruguaya y su difusión en la comunidad.