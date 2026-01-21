Un hombre nacido en la ex Checoslovaquia, de 91 años, fue hallado en la mañana de este miércoles 21 en una vivienda ubicada en Las Cañas, en el kilómetro 49 de la ruta 39, entre San Carlos y Aiguá, con un arma de fuego en su mano, con la que asesinó a su pareja, de 90 años, de la misma nacionalidad. Ambos residían hace 20 años en el establecimiento rural. Posteriormente a cometer el crimen, el hombre se suicidó.

Según informó a la diaria el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, se confirmó la hipótesis inicial tras las pruebas de Policía Científica, y los cuerpos “fueron hallados por una pareja amiga que concurrió a la vivienda para trasladar al hombre, que sufría dolores en la columna vertebral, a una consulta médica”. La mujer asesinada “fue encontrada sobre la cama con un disparo en la cabeza y el hombre, al costado [de ella], con un disparo en el cráneo”.

Comentó que la pareja amiga que halló los cuerpos “compartió un té el sábado [pasado] y este lunes coordinaron horarios para llevarlo al médico, pero nada hacía suponer este desenlace ni que había una mala relación”. De hecho, aseguró que “no hubo una denuncia previa”, y que colaboraron con testimonios, además de la pareja amiga, sus padres, que “tenían más contacto con los fallecidos”.

La fiscal de 2° turno de Maldonado, Jessica Pereira, dispuso la intervención de la médica forense en morgue judicial y, según Trezza, “en caso de no detectarse nada raro y concordar con lo formulado por Policía Científica, se entregará el cuerpo a los deudos”, aunque aclaró que “no tienen familiares en el país; sólo se conoce un sobrino que los visitó tiempo atrás, que vive en Alemania”.