Un trabajador del área de proveeduría del Hospital de San Carlos dio positivo de hantavirus, una enfermedad zoonótica que se transmite de roedores a seres humanos. La Comisión Interna del hospital solicitó a las autoridades “una evaluación sanitaria y ambiental del depósito de materiales y medicación, y de los demás sectores que pudieran presentar riesgos”, entre otras medidas urgentes que planteó en un comunicado al que accedió la diaria.

El director departamental de Salud, José González, dijo a FM Gente que el trabajador presenta una evaluación favorable, con “una recuperación lenta y progresiva”. A su vez, indicó que “se activaron los protocolos y se inició una investigación epidemiológica para determinar dónde se produjo la exposición al virus”, dado que “el período de incubación puede extenderse hasta por seis semanas”.

Sobre la posibilidad de que el contagio se haya producido en un depósito del hospital, donde se almacenan medicamentos que luego son entregados a los pacientes, González aseguró que “hasta el momento no existen elementos epidemiológicos que permitan confirmar que ese depósito haya sido el lugar de exposición del virus”.

Igualmente, advirtió que el depósito “será inspeccionado y evaluado por los equipos correspondientes de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] para determinar si reúne las condiciones ambientales y de seguridad necesarias”. Dijo que en caso de detectarse presencia de plagas o falta de acondicionamientos necesarios para “garantizar condiciones adecuadas de trabajo, se deberán realizar las correcciones correspondientes”, e informó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) “no dispuso la clausura del depósito”.

Por último, el jerarca sostuvo que hasta el momento “no hay otros casos sospechosos identificados” y que el equipo de vigilancia epidemiológica “realiza el seguimiento de las personas vinculadas al entorno laboral y sociofamiliar [del trabajador]” y, al mismo tiempo, continúa la investigación para esclarecer dónde se produjo la exposición al virus.

Funcionarios reclaman medidas “urgentes” de seguridad

La Comisión Interna del hospital manifestó su “preocupación ante la conformación del diagnóstico de hantavirus de un compañero, situación que genera una enorme inquietud respecto de las condiciones de seguridad sanitaria dentro de la institución”, según indica el comunicado.

Ante “la gravedad de lo acontecido”, los funcionarios expresaron una “rotunda negativa a ingresar o descender al depósito de materiales y medicación del hospital hasta que las autoridades competentes brinden respuestas claras, formales y por escrito sobre medidas de prevención y seguridad que se adoptarán para proteger la salud de trabajadores”.

Consideran “inadmisible” continuar exponiéndose a “posibles riesgos sanitarios sin contar con las garantías necesarias”. Por esto, exigieron de forma “urgente”, además de la evaluación sanitaria y ambiental del depósito y otros sectores, la intervención de las autoridades competentes en salud ocupacional, epidemiología y seguridad laboral.

También reclaman información oficial sobre medidas de prevención, desinfección, control de roedores y condiciones de seguridad del lugar, y un informe escrito que establezca si existen condiciones seguras para que los funcionarios puedan retomar sus tareas, así como la implementación de “medidas alternativas que permitan garantizar la continuidad del servicio sin poner en riesgo la salud”.

La comisión indica que, ante cualquier necesidad urgente de retirar materiales o medicación del depósito, “se deberá contactar a la guardia del Equipo de Gestión, a efectos de que se haga cargo de resolver la situación y determinar el procedimiento correspondiente, sin exponer a los funcionarios a posibles riesgos sanitarios”.

También advierte que “ningún trabajador debe verse obligado a ingresar a un sector potencialmente riesgoso sin que previamente se hayan evaluado las condiciones sanitarias y adoptado medidas de protección”. Tras reclamar una respuesta urgente de las autoridades, remarcó que “la salud y vida de los trabajadores deben ser una prioridad absoluta”.