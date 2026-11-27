Un grupo interinstitucional integrado por la IDM, OSE, el Ministerio de Ambiente y una consultoría del CURE monitorea la zona, según informó la Intendencia de Maldonado.

La Dirección de Ambiente de la Intendencia de Maldonado (IDM) constató, este viernes 16, la presencia de cianobacterias en la playa de la Laguna del Sauce, principal fuente de agua potable del departamento de Maldonado. A raíz de esta situación, los guardavidas instalaron la bandera sanitaria de acuerdo al protocolo vigente.

Esta bandera indica que en la playa existe un riesgo potencial para la salud de la población y por tanto, se recomienda no bañarse, observar la arena (si hay manchas verdosas, evitar el contacto, teniendo especial cuidado con los niños) y consultar al guardavidas ante cualquier duda.

Un grupo interinstitucional integrado por la IDM, OSE, el Ministerio de Ambiente y una consultoría del CURE monitorea la zona, según informó la comuna al dar cuenta del caso en horas de la tarde. Por el momento, no se informó sobre el estado de la calidad del agua que es distribuida por OSE desde su usina potabilizadora en la laguna.

En diciembre pasado, cuando se detectó una importante floración en el cuerpo principal de la laguna, el Ministerio de Ambiente recomendó evitar el uso de agua de la laguna para regar alimentos y para abrevar animales, “ya sea de forma directa o de forma indirecta sin tratamiento adecuado”, y desaconsejó consumir pescado entero (con vísceras) proveniente de la laguna.

La cartera también afirmó, en aquella oportunidad, que la usina potabilizadora cuenta “con capacidad para incorporar tratamientos complementarios y hacer frente a los eventuales riesgos biológicos, hidrológicos y fisicoquímicos que pudieran derivar de la presencia de las floraciones”.

En enero, cuando el fenómeno quedó superado, OSE añadió que la planta contaba con “nuevos filtros biológicos y sistemas de adición de carbón activado, tanto granular como en polvo, y nuevas instalaciones de ozonización”, por lo que está mejor preparada que en épocas anteriores para afrontar fenómenos de floraciones algales y de producción de cianotoxinas”.