El Ministerio de Ambiente (MA) informó que, “en los últimos días”, se detectó la presencia de cianobacterias en “todo el cuerpo principal” de la Laguna del Sauce y en el subsistema Laguna de los Cisnes, “con variaciones en las zonas de acumulación según los vientos predominantes”. Se estima que, debido a las condiciones climáticas, “esta situación tiende a sostenerse o incluso a incrementarse durante los próximos días”.

Para prevenir riesgos derivados de la eventual toxicidad de las floraciones de cianobacterias, la cartera recomendó evitar los usos recreativos en las áreas donde se evidencie la presencia de cianobacterias, identificables porque presentan una coloración verde o pequeños cúmulos dispersos en agua y arena.

El MA aseguró que la Intendencia de Maldonado monitorea la zona de la playa de la Laguna del Sauce donde se ubica el puesto de guardavidas y colocó la bandera sanitaria de acuerdo al protocolo vigente. Esta bandera indica que en la playa existe un riesgo potencial para la salud de la población y por tanto se recomienda no bañarse, observar la arena (si hay manchas verdosas, evitar el contacto, teniendo especial cuidado con los niños) y consultar al guardavidas ante cualquier duda.

El MA también recomendó evitar el uso de agua de la laguna para regar alimentos y para abrevar animales, “ya sea de forma directa o de forma indirecta sin tratamiento adecuado”, y desaconsejó consumir pescado entero (con vísceras) proveniente de la laguna.

Agua tratada por OSE es “apta para consumo humano”

Por otra parte, la cartera aseguró que “la calidad del agua que es distribuida por OSE desde la usina de Laguna del Sauce no presenta afectación y es apta para el consumo humano”. Explicó que el proceso de potabilización en la usina “se mantiene en condiciones de funcionamiento tales que aseguran la adecuada calidad en el suministro”, que cubre más del 90% del departamento de Maldonado.

Además, el MA sostuvo que la usina cuenta con capacidad para incorporar tratamientos complementarios para hacer frente a los eventuales riesgos biológicos, hidrológicos y fisicoquímicos que pudieran derivar de la presencia de las floraciones.

Agregó que, mediante el Programa Interinstitucional de Monitoreo de Calidad de Agua “se realiza un seguimiento continuo de la evolución del sistema a través de muestreos de campo y de análisis de imágenes satelitales”. Los reportes diarios de floraciones algales están disponibles a través del portal del Observatorio Ambiental Nacional.