La Asociación Civil Pérez Morad celebró, este martes 27, una década de trabajo honorario y solidario. Tras el acto realizado en el Hemocentro Regional de Maldonado, en el que hubo reconocimientos y emotivos discursos, la diaria conversó con la diputada frenteamplista Mary Araújo, fundadora del espacio tras el fallecimiento de su esposo, el doctor Enrique Pérez Morad.

Para ella, que actualmente es la vicepresidenta de la asociación, el día es doblemente especial: no sólo se conmemoran diez años de tareas de una organización nacida a instancias de expacientes, amigos y familiares de Pérez Morad, sino también los once años de “la partida física” de su “compañero de vida durante 38 años”.

Pérez Morad, médico internista e infectólogo muy valorado por la comunidad, bregó por una mejor calidad de asistencia para las personas con VIH-SIDA y por los derechos humanos tanto desde su lugar en la salud como desde los cargos que ocupó como político a nivel nacional y departamental. “Se ha intentado mantener el legado de Enrique, que fue un excelente médico y también un ser humano que acompañó y contuvo a los pacientes”, destacó Araújo.

Acciones de amplio espectro

La institución suele acompañar a otras ONG abocadas a la prevención del suicidio y la atención integral de pacientes oncológicos –como Resistiré y Juntas Podemos– y al abordaje de adicciones, como Narcóticos Anónimos. Asimismo, trabaja “en alianza y cooperación” con el Rotary Club y Zonta Club Atlántico Sur, entre otras instituciones.

En materia de salud mental y de adicciones, organiza charlas y talleres, pero también se abordan casos de ideación suicida y se ofrece orientación sobre las vías para obtener ayuda inmediata, como la Línea de Prevención del Suicidio (*0767 o 0800 0767) o el acceso a los servicios de salud mental de instituciones públicas y privadas del departamento, mencionó Araújo.

A su vez, indicó que “se acompaña a múltiples nacimientos con la donación de ropa” que es tejida por adultos mayores o donada por particulares. Además, se aportan alimentos y vestimenta a familias cuyas viviendas han sufrido incendios y apoyo a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que realizan campañas o actividades para conseguir fondos y mejorar sus condiciones de vida.

Por otra parte, la asociación cuenta con un banco donde se ofrecen sillas de ruedas, bastones canadienses, andadores y botas ortopédicas. “Se prestan a quienes los necesitan y de forma permanente se rota su uso”, explicó Araújo, quien agregó que algunos artículos se prestan de forma vitalicia.

El desafío de “seguir construyendo”

Durante el acto conmemorativo, la vicepresidenta manifestó que “el desafío es seguir construyendo porque la sociedad civil organizada es fundamental: el Estado no puede hacerlo todo y la sociedad sola tampoco”. Asimismo, agradeció especialmente a los voluntarios y a quienes colaboran con donaciones “siempre dadas con amor y redistribuidas con el mismo amor”.

Por su parte, la directora del Hospital de Maldonado, Yaquelin Olmedo, subrayó la importancia de la asociación para la institución y para el departamento. Aseguró que “es una organización que ha trabajado incansablemente durante esta década, acompañando a los usuarios no sólo con alimentación y vestimenta, sino también en salud mental y prevención del suicidio”.

Olmedo resaltó, además, el legado humano del doctor Pérez Morad, quien trabajó de manera honoraria en los hospitales de Maldonado y San Carlos. En este punto, recordó “su mirada integral de la salud: no sólo desde lo científico, sino desde la empatía, la compasión y la calidad humana; valores que seguimos promoviendo en la formación de los equipos de salud”.