Mujeres de distintos partidos trabajan para construir acuerdos hacia un proyecto de ley de democracia paritaria

Más de 500 políticas se reunieron en diferentes puntos del país para intercambiar experiencias y diseñar una propuesta que trascienda la paridad en las listas y contemple además los obstáculos para acceder a cargos de decisión.

Cuatro encuentros, cuatro departamentos y un solo objetivo: “Aunar esfuerzos en la construcción de un anteproyecto de ley de democracia igualitaria”. Así se presentaron los Encuentros por la Igualdad, una iniciativa impulsada por ONU Mujeres que, entre el 26 de setiembre y el 31 de octubre, con la coordinación de Cotidiano Mujer y el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Bancada Bicameral Femenina y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, reunió a más de 500 mujeres representantes del Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI) en distintos puntos del país.

Las localidades fueron elegidas según su representatividad geográfica y política: los encuentros comenzaron en San José –único departamento gobernado hoy por una mujer– y continuaron en Rivera, Lavalleja y Paysandú. Las organizadoras dividieron el país en cuatro regiones y cada evento convocó a políticas de las localidades incluidas en esas distintas zonas. La intención fue “privilegiar la idea de que la construcción de este proyecto de ley, que va a surgir en algún momento y se va a trabajar en el Parlamento, pueda ser desde las militancias de cada uno de los territorios”, explicó a la diaria Lilián Celiberti, coordinadora de Cotidiano Mujer, organización que tuvo el rol de ejecutar los encuentros, con el apoyo de un grupo impulsor integrado por representantes de cada partido.

Celiberti aclaró que se trata de un “movimiento dirigido a conversar entre militantes de los partidos y no involucra a las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la igualdad” y que también están promoviendo iniciativas por la paridad.

La directora de Programas de ONU Mujeres Uruguay, Magdalena Furtado, contó a la diaria que la estrategia fue impulsada porque vieron “dos oportunidades favorables” en el contexto actual. Por un lado, la reinstalación en junio de este año de la Bancada Bicameral Femenina, tras cuatro años de inactividad, lo que configuró “una oportunidad de trabajar en conjunto con todos los partidos políticos”. Y, por el otro, que “estamos lejos del próximo período electoral, entonces creíamos que era un momento oportuno, un tiempo muy razonable para iniciar a trabajar en esto”.

La representante de ONU Mujeres adelantó que las politólogas de la Universidad de la República Niki Johnson y Verónica Pérez Bentancur, referentes académicas en el tema, están “recogiendo insumos para el armado de un nuevo anteproyecto de ley de democracia paritaria”. Está previsto que un primer borrador se presente el próximo 30 de noviembre en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, en el marco de una actividad que oficiará de cierre de los Encuentros por la Igualdad. Luego quedaría en manos de la Bancada Bicameral.

¿Por qué insistir con la democracia paritaria? Porque, pese a que Uruguay fue uno de los primeros países de la región en consagrar derechos políticos para las mujeres y hoy lidera los rankings de calidad democrática de América Latina, quedó rezagado en materia de representación política femenina: la Ley de Cuotas se aprobó en 2009, tras ocho intentos legislativos fallidos, y recién se aplicó por primera vez en 2014. En paralelo, la única iniciativa de paridad que logró cierto avance –la que presentó la nacionalista Gloria Rodríguez en la legislatura pasada– fue aprobada en comisión pero en mayo de 2024 naufragó en el Senado por la falta de votos de la coalición que gobernaba en ese entonces.

En este escenario, Uruguay es uno de los países con el porcentaje más bajo de participación política femenina de la región: hoy en día, las mujeres ocupan apenas 29% de las bancas parlamentarias (9 de 31 puestos en el Senado y 29 de 99 en la Cámara de Representantes), encabezan cinco de los 14 ministerios y solo una de las 19 intendencias, y el país nunca tuvo una presidenta ni una candidata a la presidencia, pese a representar el 52% de la población uruguaya y más de la mitad del padrón electoral.

Lo que surgió de los encuentros

Cada encuentro –que se realizó los sábados, de 10.00 a 15.00– empezó con una primera parte en la que hablaban las autoridades del departamento anfitrión, representantes de la Bancada Bicameral Femenina y representantes de los partidos. Luego, en un segundo bloque, las participantes se dividían en grupos multipartidarios, coordinados por Cotidiano Mujer, donde la idea era intercambiar puntos de vista en torno a dos ejes: los obstáculos comunes que enfrentan las mujeres para participar en política y los acuerdos sobre qué debería incluir una ley de democracia paritaria en Uruguay. Luego, con lo que surgía de esos intercambios, se hacía una plenaria donde las vocerías de cada grupo presentaban sus conclusiones.

Encuentro por igualdad en Minas. Foto: Román Benvenuto

Representantes del FA, el PN, el PC y el PI que participaron en las actividades dijeron a la diaria que todas las mujeres, sin importar el partido, hicieron referencia a los mismos desafíos. Esa lista incluye obstáculos para participar en los espacios donde realmente se negocian los lugares en las listas; la falta de recursos –propios o partidarios– destinados a promover candidaturas de mujeres; las “trampas” que encierra la aplicación de la Ley de Cuotas; las dificultades para conciliar carrera política y cuidados, y la violencia política de género a la que se enfrentan. De hecho, esto último quedó plasmado en una encuesta de ONU Mujeres presentada en marzo de este año, que reveló que ocho de cada diez parlamentarias sufrieron violencia de género durante la campaña electoral de 2024.

Las políticas consultadas también coincidieron en la importancia de generar estas instancias de diálogo entre mujeres de diferentes partidos, territorios y trayectorias.

La senadora del FA Constanza Moreira valoró que “retomar la iniciativa de la Bancada Bicameral Femenina ya es un gran paso y extenderla al interior del país es un paso enorme”, en un período en el que “está siendo difícil la relación con los partidos”, y “hay una dinámica de gobierno y oposición más beligerante y polarizada”. La legisladora dijo que los encuentros fueron un “primer paso muy necesario” para “ver de primera mano a las mujeres en el territorio y sus problemas”. “Nos estamos conociendo y reconociendo las barreras que hay y las iniciativas que se precisan. Ya en el último encuentro estuvo [presente] la ley de paridad, qué es lo que tendría que tener, qué es lo que no tendría que tener, y allí las mujeres hicieron enormes contribuciones que luego quedarán en un documento”, detalló.

En una línea parecida, Mónica Bottero, excandidata a la vicepresidencia por el PI, aseguró que “para valorar este tipo de eventos hay que tener en cuenta también el momento en el que estamos, donde evidentemente hay una ola reaccionaria y donde las reivindicaciones de género han ido quedando para atrás en el mejor de los casos, si no sufrieron ataques”. En ese sentido, dijo que este tipo de encuentros van “totalmente a contramano” de “un contexto en el que parece que lo que paga en política es atacar”, y también en un mundo en el que “las mujeres se están retirando de la política por los niveles de violencia que sufren”. “Esto es una forma de decirnos entre nosotras que, para conseguir avanzar como mujeres políticas, es todas juntas o no es”, puntualizó.

“El balance es súper positivo”, sintetizó por su parte Vanesa Callero, edila de San José por el PN, integrante del grupo impulsor y de la Comisión de género del Congreso Nacional de Ediles. “Encontrarnos ahí, transitar cada uno de los encuentros, con una energía muy linda, diálogos muy positivos, reconocer lo que le pasa a la otra, me generó esa satisfacción de la tarea realizada”, dijo la edila nacionalista. “Los consensos fueron fáciles porque teníamos una percepción muy parecida. Podíamos diferir en cómo llegar a alguna resolución, pero el fin era prácticamente un calco en cada una de nosotras”, agregó.

En su balance sobre las jornadas, Cotidiano Mujer destacó el hecho de que, más allá de “quién se defina o no feminista, eso no era objeto de discusión, en general había una narrativa de análisis del patriarcado como responsable de las desigualdades que las mujeres viven en la militancia política, y que eso establece una diferencia o una desigualdad en la representación en el espacio público”, puntualizó Celiberti.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, participó en los cuatro encuentros: en el primero lo hizo en modalidad virtual y a los demás concurrió de forma presencial, como documentó en sus redes sociales. Después del último encuentro, el 31 de octubre en Paysandú, escribió: “Las barreras para participar en política se repiten y las vamos a resolver juntas”.

Un proyecto que trascienda la paridad en las listas y derribe barreras

La propuesta legislativa que se está gestando pretende ir más allá de la paridad en las listas. “En los encuentros se habló de una ley más integral y abarcativa, que no solo apuntara a listas paritarias de votación para el Parlamento, sino que tenía que derramar en todas las instancias de toma de decisión, ya sea el Poder Ejecutivo, los gobiernos subnacionales, los entes autónomos, los servicios descentralizados”, porque “en todos los ámbitos de decisión política hay una subrepresentación de las mujeres”, detalló Furtado.

Encuentro por Igualdad en Rivera. Foto: Román Benvenuto

Pero, además, se habló de una ley “que no solo incluyera el tema de una política igualitaria, sino también los temas que tienen que ver con obstáculos para esta representación política igualitaria”, agregó la representante de ONU Mujeres.

“La ley de paridad que nos planteamos, dada la extensa e intensa experiencia latinoamericana de paridad, es sobre los tres poderes del Estado y todos los niveles de gobierno”, señaló Moreira. “Eso quiere decir que va a abarcar nada más ni nada menos que todo eso, incluyendo, por supuesto, la paridad en las listas, pero hay que ver cuál es la propuesta que nos llega”, agregó la senadora frenteamplista, que reconoció que algunos puntos “van a lograr mucho consenso y otros no tanto”.

Los desafíos son “mucho más profundos” que “llegar a listas que tengan 50% de hombres y 50% de mujeres”, apuntó por su lado la diputada Paula de Armas, del PC. En ese sentido, consideró que “no vamos a poder tener una ley de paridad eficiente si antes no logramos el consenso dentro de las estructuras políticas” y si, al mismo tiempo, “no trabajamos para que las mujeres puedan realmente acceder al sistema político”, contemplando, “por ejemplo, las dificultades económicas para poder llevar adelante una campaña política o el tema de los cuidados”.

Bottero reconoció que durante los encuentros “se ha llegado a consensos” en aspectos como “el desafío de los cuidados, la dificultad para seguir adelante como mujeres políticas en todos los partidos y la violencia”, pero que “cuando se ingresaba al tema de la paridad ya había tensiones”. “Hay mujeres que participaron en esta serie de encuentros que no necesariamente están convencidas de defender la paridad”, señaló, y lo atribuyó a dos elementos: en primer lugar, a que “quizás falta información, argumentos para internalizar o genuinamente no lo comparten por distintos motivos”, porque “las acciones afirmativas a priori generan una resistencia”; en segundo lugar, a que “las mujeres políticas que en su momento han defendido, por ejemplo, la cuota después sufrieron consecuencias”.

Por lo pronto, Furtado adelantó que el borrador en el que trabajan las politólogas “toma en cuenta todo un análisis de la situación de Uruguay, los insumos que surgieron en los encuentros” y también se va a nutrir de reuniones que habrá durante todo noviembre con las integrantes de la Bancada Bicameral Femenina y con la directora del Inmujeres, Mónica Xavier, entre otras instancias “donde se van a recoger opiniones”.

¿Una coyuntura más favorable a la paridad?

Consultada sobre si las expectativas de aprobar una ley de paridad son más optimistas esta vez, Furtado respondió afirmativamente. “En Uruguay hay cosas que han cambiado y en particular hay más conciencia de las mujeres políticas de los obstáculos que atraviesan por ser mujeres políticas. Entonces, al haber más conciencia, hay más ganas de pelear por sus derechos políticos”, sentenció.

Dicho esto, aseguró que después de que el proyecto se trabaje en la Bancada Bicameral Femenina, un “segundo paso” será “trabajar con los hombres de los partidos políticos, que son clave, para que sean aliados de esta causa por los derechos políticos de las mujeres”. Según dijo, la forma de trabajarlo con ellos es planteándolo desde la perspectiva de que “todos los estudios muestran que una democracia mejor y más sólida necesariamente tiene que incluir a las mujeres”.

Un poco menos optimista fue Bottero, quien aseguró que las dirigencias de los partidos, que “casualmente son varones”, “no priorizan” el tema. “Es evidente que las dirigencias más importantes lo que ven cuando se les plantea el tema de la paridad es ‘voy a perder poder y voy a tener que poner gente que quizás no elegiría armando una lista o designando un cargo’. Y cuando la política es conquistar espacios de poder, es natural que lo vean así. El problema es qué hacemos las mujeres con esto y cómo convencemos a otras de que presionen para que esto suceda”, señaló la representante del PI. De todas maneras, opinó que “estamos en un contexto histórico y político global que no es el mejor para que planteemos esto; en algún momento va a llegar, pero lamentablemente no soy muy optimista de que sea en este período”.