Acto central del gobierno por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, en el Auditorio Mario Benedetti

Durante el acto se presentó el tercer Plan Nacional de Acción por una Vida Libre de Violencia Basada en Género; Inmujeres informó que, en el último año, el servicio 0800 4141 atendió casi una llamada por hora.

Bajo la consigna “libres de violencia, en todos los espacios”, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), como organismo que preside el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género (CNC), encabezó este miércoles el acto central del gobierno por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una rendición de cuentas de lo realizado en el último año y varios anuncios. Entre las novedades, estuvo la firma del acuerdo interinstitucional para la construcción del primer Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género, inspirado en el Polo de la Mujer de Córdoba, Argentina, que pretende reunir en un mismo edificio los distintos servicios involucrados en la respuesta a las víctimas, para brindarles una respuesta integrada y evitar la revictimización que implica transitar por múltiples instituciones, como pasa actualmente.

Ante el público presente en el auditorio Mario Benedetti de la Torre de las Telecomunicaciones, el acuerdo fue firmado por representantes de Inmujeres, la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, los ministerios de Salud Pública y del Interior y el Instituto del Niño y Adolescente. La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, destacó la importancia de apostar por un modelo que tiene como objetivo “superar la fragmentación de las respuestas” al concentrar “la atención psicológica, el asesoramiento legal, la denuncia y la protección, sin que una mujer tenga que recorrer oficina por oficina”. “Las mujeres no pueden cargar con la responsabilidad de esas recorridas. Es el Estado el que debe organizarse para garantizar sus derechos”, apuntó.

Xavier dijo que la propuesta es que el servicio “empiece en Montevideo” y que “una mujer pueda llegar por su cuenta o derivada y allí encontrar todas las respuestas”. “Ya tenemos estos primeros acuerdos entre los organismos y ahora hay mucho más trabajo por hacer”, afirmó.

Tercer plan por una vida libre de violencia

La creación de este centro es uno de los objetivos incluidos en el tercer Plan Nacional de Acción por una Vida Libre de Violencia Basada en Género, para el período 2026-2030, que también fue presentado durante el acto. La directora de Inmujeres adelantó que se trata de un plan que tiene nueve objetivos y 33 líneas de acción que comprometen a instituciones de todo el Estado. “Reconocemos lo construido, pero no nos conformamos con lo alcanzado, por eso este plan parte de una evaluación crítica para mejorar la respuesta que damos todos los días. Nace de una convicción de que no alcanza con actuar cuando la violencia ya ocurrió; hay que llegar necesariamente antes, transformando relaciones desiguales de poder y los patrones culturales que la reproducen”, aseguró, porque “la violencia basada en género no es inevitable; se puede prevenir y actuar es responsabilidad del Estado”.

Entre las prioridades establecidas en el plan, mencionó la prevención de la violencia “desde edades tempranas, en la escuela, en el barrio, en las instituciones y también en las pantallas”; “fortalecer la articulación entre la salud, la educación, la Justicia, la seguridad, la protección social y los servicios especializados”, y “actualizar la respuesta frente a formas de violencia que hasta hace poco no tenían nombre”, como la violencia vicaria y la violencia digital.

Otras prioridades apuntan a medidas de protección “oportunas”, a una valoración del riesgo que “tiene que ser rigurosa” y a un acompañamiento para la salida de las situaciones que contemple “vivienda, trabajo y cuidados”, porque “no alcanza con ayudar a una mujer a salir de la violencia, el desafío es generar las condiciones para que pueda construir una vida autónoma, digna y libre”, enfatizó Xavier. Mencionó además la reparación del daño, tanto de las mujeres como de sus hijas e hijos, con especial énfasis en la violencia femicida, la violencia vicaria y la violencia sexual.

“Todo esto con una mirada que no deja a nadie afuera. Una mujer con discapacidad, una mujer rural, una mujer afrodescendiente, una mujer trans, una mujer migrante, una mujer adulta mayor, una mujer con pocos recursos, cada una enfrenta barreras difíciles. El plan trata de mirarlas a todas”, agregó la directora.

El plan fue elaborado “como resultado de un proceso de escucha” que incluyó más de 30 entrevistas a “decisores políticos, al funcionariado de los organismos, a los equipos que atienden a mujeres, a varones, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil y a las propias mujeres que están saliendo de procesos de esta naturaleza”, enumeró Xavier, además de contar con los aportes de las Comisiones Departamentales del CNC y una consulta pública presencial y digital que estuvo abierta a toda la ciudadanía.

Firma de convenio, durante el acto central por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, en el Auditorio Mario Benedetti Foto: Alessandro Maradei

Rendición de cuentas

Entre octubre de 2025 y setiembre de este año, los 35 servicios especializados de atención psicosocial y legal de Inmujeres atendieron a 5.919 mujeres en los 19 departamentos, reportó Xavier con base en el informe del Sistema de Información de Género del instituto. De ese total, 3.175 acudieron por primera vez, lo que implica un 19,2% más que entre octubre de 2024 y setiembre de 2025. Una de cada tres mujeres llegó al servicio con una medida de protección con tobillera, es decir, en situación de alto riesgo.

En el mismo período, el servicio telefónico de orientación y consulta 0800 4141 atendió 8.721 llamadas, un 6,5 % más que en el período anterior, lo que se traduce en casi una llamada por hora todos los días. A su vez, el portal de ingreso recibió y analizó 559 solicitudes de mujeres en situación de riesgo, y 202 personas (98 mujeres y 104 niñas, niños y adolescentes) ingresaron a los centros 24 horas y al dispositivo de urgencia habitacional. En tanto, el programa Alternativas Habitacionales, que funciona en convenio con el Ministerio de Vivienda y Mevir, tiene 245 contratos de alquiler activos.

Por otra parte, 1.338 varones fueron atendidos en los 19 servicios que trabajan con hombres que ejercieron violencia. “Para proteger a una mujer, también hay que trabajar con quien la pone en peligro. Pero no se trata solo de que ese varón no vuelva a acercarse a ella, se trata de que revise cómo se vincula con las mujeres, con sus hijas e hijos y con quienes lo rodean”, detalló Xavier acerca del objetivo de estos dispositivos. “Desarmar esa idea de que el control o los celos son formas de querer es imperativo. Porque la violencia no se termina solo con una tobillera, se termina cuando cambia la forma en que nos relacionamos”, agregó.

Respecto del servicio de atención a mujeres víctimas de trata–que volvió a funcionar con normalidad en abril de 2025 luego de una interrupción durante la administración anterior–, la directora informó que en el período analizado se registraron 45 nuevos ingresos y 65 acompañamientos.

Después de presentar la rendición de cuentas, Xavier reconoció que “estos números cuentan lo que hicimos, no lo que todavía nos falta”, y afirmó que “como Estado debemos mejorar”, en tanto “todavía hay avisos que no se escuchan, respuestas que no son las adecuadas, señales que se pierden, tiempos institucionales que no coinciden con los tiempos de las mujeres”. Entre los desafíos, reconoció que hace falta acercar los servicios a “las mujeres en los pueblos chicos y en el medio rural”.

“Una vida libre de violencia no puede ser un privilegio ni una utopía, es un derecho humano” que tiene que garantizar el Estado, resaltó la directora, y agregó que “no habrá igualdad sustantiva ni democracia plena mientras las mujeres sigan viviendo con miedo, siendo restringida su libertad, perdiendo su vida por la violencia”.