¿La violencia hacia las mujeres realmente importa en nuestra sociedad?

La violencia hacia las mujeres no es un fenómeno único. Adopta formas diversas que se combinan y suelen convivir en una misma historia de vida. Las diez formas que se enumeran son: física, psicológica o emocional, sexual, económica y patrimonial, simbólica y mediática, obstétrica, laboral y educativa, institucional, por discriminación (orientación sexual, identidad o expresión de género, y étnico-racial) y femicida, que es la forma extrema y termina en la muerte de la mujer.

La Ley 19.580 de Uruguay las reconoce como manifestaciones de una relación desigual de poder basada en el género. Se trabaja para legislar sobre otras dos expresiones cada vez más visibles: la violencia digital, que es la que se ejerce o amplifica en internet y en redes, como el acoso en línea, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la suplantación de identidad, el control tecnológico y las campañas de odio; y la violencia vicaria, que es la que se ejerce sobre hijas, hijos u otras personas queridas para dañar a la mujer a través de quienes más ama.

Los recursos tan limitados

La mencionada Ley 19.580 fue promulgada hace ocho años. Sin embargo, está lejos de ser realmente implementada. Entre lo que falta se destaca:

Recursos para el sistema judicial: la ley se implementó sin recursos para crear juzgados especializados. Solamente hay en Maldonado, Salto y Rivera. Para el presupuesto actual el Poder Judicial solicitó 24 nuevos juzgados (18 para el interior y seis para Montevideo), pero el proyecto del Poder Ejecutivo contempló solo cinco, ninguno para la capital.

Cobertura territorial: hay lugares sin juzgados especializados donde se inician más de 1.000 expedientes por año; el caso más crítico es Canelones, con unos 4.500 expedientes anuales.

Equipos técnicos y defensa: entre 2023 y 2024 las audiencias en el interior crecieron 30% con los mismos jueces, técnicos y defensores. El Poder Judicial solicitó, además, 72 defensores, técnicos (psicólogos, psiquiatras, actuarios) y funcionarios.

Capacitación especializada: se requiere más formación en violencia basada en género para magistrados y defensores.

Enseñanza de la violencia de género en todos los niveles: desde preescolar y muy especialmente en las facultades de Derecho, Medicina, Ciencias Sociales y Psicología, donde hay solamente algunas materias optativas.

El peregrinaje y la revictimización de las mujeres: como no hay juzgados especializados, las mujeres transitan por Familia Especializada, Penal, Familia, Civil. Son revictimizadas al repetir la historia, buscando patrocinio para cada juzgado.

La “lotería” en la denuncia: como no hay sistematicidad en la respuesta pública, se depende del compromiso y la idoneidad de quien toque en la comisaría, en el servicio de salud, en el juzgado.

Mitos, estereotipos

La violencia basada en género es un problema social complejo institucionalizado en la estructura patriarcal, sobre la cual todo el mundo opina, en la mayoría de los casos sin la más mínima formación. Nadie que no sea ingeniero opina sobre cómo se hace un puente, pero sobre estos asuntos las personas opinan como si supieran. En este marco, lo más grave es que la mayoría de quienes deciden la política pública sobre el tema no tienen formación específica y se basan en estereotipos, prejuicios y mitos.

A menudo, en el discurso público se culpabiliza a las mujeres por permanecer en una relación violenta, por no denunciar o por denunciar, se nos tilda de mentirosas e interesadas, y peores cosas se dicen sobre nosotras, nuestras actitudes y nuestros cuerpos en la vida cotidiana, en la intimidad.

En este mundo maniqueo, el discurso de la manosfera presenta al feminismo como un campo de batalla contra los varones y se pregunta qué más quieren las mujeres ahora, ignorando la inequidad de género que aún impera.

Contrariamente a lo que piensa la opinión pública, el verdadero problema de las denuncias no es su veracidad, sino el subregistro: solo un mínimo porcentaje de las mujeres denuncia. Aun así, el sistema de justicia está colapsado por falta de presupuesto.

Desde las máximas autoridades no se considera la violencia de género como un real problema, la única vez que el presidente intervino directamente fue cuando un agresor se quería suicidar, y no se atienden los pedidos de las organizaciones de mujeres.

Estos mitos no son inofensivos: condicionan cómo se recibe una denuncia, cómo se juzga a una víctima y qué se considera prioritario en la agenda pública. Cuando se duda de la palabra de las mujeres, se las desalienta a pedir ayuda y se refuerza el silencio que sostiene la violencia.

Cuando se duda de la palabra de las mujeres, se las desalienta a pedir ayuda y se refuerza el silencio que sostiene la violencia.

Evidencia y política pública

Desde el movimiento feminista y su alianza con la academia, apoyada por organismos multilaterales, generamos evidencia con la expectativa de ser leídas, escuchadas y que se tomen decisiones sobre esas bases. En la mayoría de los casos eso no ocurre, ni tampoco se colabora para un cambio cultural, tan necesario, en la opinión pública.

Según nuestro Observatorio de Feminicidio Uruguay (CGG-Uclaeh y Feminicidio Uruguay, 2026), entre 2001 y 2026, nos faltan 758 mujeres asesinadas por la violencia feminicida. Decimos feminicida y no femicida porque eran muertes evitables si el Estado y la sociedad en su conjunto las hubieran protegido. La secuela de esas muertes es el dolor de las hijas e hijos, de madres y padres, de familiares, que nunca cesa.

Las diferencias en nuestros datos de feminicidio y los del Ministerio del Interior (MI) son ejemplo de las carencias en el tratamiento del tema. Contabilizamos 25 feminicidios en este año en nuestro Observatorio de Feminicidio, mientras que el MI contabiliza solamente 16. Los “ajustes de cuentas” son, a menudo, feminicidios en el marco del crimen organizado; algo similar ocurre con casos sin dilucidar.

Sin datos confiables no hay políticas efectivas. Contar bien, registrar con criterios comunes y reconocer cada muerte como lo que es es un primer paso para prevenir y para honrar a quienes ya no están. Además, es una deuda con sus familias.

Las preguntas

La prevención es la gran ausente de la política pública. ¿Cómo se la va a desarrollar sin evidencia, o ignorándola cuando existe?

Se hace recaer en las mujeres la responsabilidad de salir de la violencia. ¿Cuándo dejaremos de centrarnos solo en ellas e implementaremos programas reales de trabajo con varones, no las instancias mínimas actuales?

¿Cuándo el sistema de respuesta atenderá todas las formas de violencia y no solamente la doméstica?

¿Cuándo se enseñará este tema de manera sistemática en el sistema educativo?

¿Cuándo se harán campañas masivas, con adecuado uso de recursos comunicacionales, como la ficción, para promover un cambio hacia la equidad de género?

¿Por qué la institucionalidad de género tiene una de las jerarquías más bajas de la región?

Y la pregunta más importante: ¿cuándo quienes deciden serán realmente empáticos con las mujeres, infancias y adolescencias que padecen violencia y priorizarán la prevención, atención y protección de esas personas?

No niego que hemos avanzado en las últimas décadas, ¡pero hay tanto por hacer! Este 25N honraremos a las muchas mujeres víctimas de un sistema que nos violenta, representadas por las hermanas Mirabal.

Como soy feminista, mantengo la esperanza en un futuro en el que los derechos sean hechos.