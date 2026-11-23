Los conflictos de interés en el sistema de salud: ¿se puede preservar el bien común de los intereses privados?

Cada vez que se habla de conflictos de interés en la salud, la conversación suele dirigirse hacia la relación entre los profesionales de la salud, fundamentalmente los médicos, y la industria farmacéutica. Congresos financiados por laboratorios, actividades educativas patrocinadas, viajes, becas o promoción de medicamentos constituyen situaciones recurrentes y habituales en el ámbito de la salud.

La preocupación es legítima. La evidencia científica internacional ha demostrado que los vínculos entre la industria y los profesionales pueden influir, consciente o inconscientemente, sobre decisiones clínicas, patrones de prescripción y agendas de investigación. Por esa razón, muchas revistas científicas internacionales exigen declaraciones de conflicto de interés, los congresos establecen normas de transparencia y las instituciones intentan desarrollar códigos de ética que regulen esta problemática.

Sin embargo, existe una paradoja llamativa. Mientras dedicamos una enorme atención a los conflictos de interés vinculados a la industria farmacéutica, prestamos mucho menos a otros conflictos que atraviesan diariamente el funcionamiento del sistema de salud y que probablemente tengan una influencia mucho mayor sobre la organización de los servicios, la asignación de recursos y las decisiones estratégicas.

Los conflictos de interés más relevantes en la salud no necesariamente se encuentran en los vínculos con los laboratorios farmacéuticos. Muchas veces se encuentran dentro de las propias instituciones, o en la relación entre la gestión sanitaria y la política partidaria, o incluso en las dinámicas de poder de las propias profesiones de la salud.

Podríamos estructurar los conflictos de interés en el sector salud en cuatro capas: conflictos con la industria farmacéutica y tecnología sanitaria; conflictos institucionales entre prestadores públicos y privados; conflictos político-partidarios en la conducción de los servicios de salud; conflictos corporativos derivados de la posición de poder de los grupos profesionales.

El problema no son las personas. Son las reglas. Los conflictos de interés no implican corrupción, ilegalidad ni mala fe. Son situaciones en las que una persona o una organización debe responder simultáneamente a intereses potencialmente contrapuestos, o al menos no estrictamente alineados. Son inherentes a cualquier sistema complejo. La cuestión no es si existen o no existen. La cuestión es si los reconocemos y desarrollamos mecanismos para gestionarlos.

Entre lo público y lo privado

Una de las situaciones más frecuentes en Uruguay es el ejercicio simultáneo de actividades en el sector público y privado. La literatura internacional denomina a este fenómeno doble práctica y lo identifica como una realidad extendida en numerosos sistemas sanitarios.

La coexistencia de actividades en distintos ámbitos puede generar beneficios. Permite retener recursos humanos, favorece la circulación de conocimientos y contribuye a la sostenibilidad económica de muchos profesionales. Pero también genera tensiones inevitables. Entre ellas se encuentran la competencia por recursos humanos, la transferencia de pacientes, la utilización diferencial del tiempo profesional y la aparición de incentivos que favorecen a una organización en detrimento de otra.

Estas tensiones adquieren una dimensión diferente cuando un mismo profesional ocupa cargos de liderazgo o conducción en instituciones distintas. La razón es sencilla. Los conflictos de interés dejan de ser una posibilidad teórica para transformarse en una realidad estructural.

Debido a la lógica interna del sistema, las instituciones de salud necesitan captar usuarios, retener profesionales, mejorar sus indicadores y fortalecer su posición competitiva. Los médicos que ocupan cargos de liderazgo pueden verse expuestos a presiones explícitas o implícitas para contribuir a esos objetivos. Muchas veces ni siquiera se trata de una decisión consciente. Los conflictos de interés más complejos son precisamente aquellos que operan de forma invisible, moldeando preferencias y decisiones sin que sus protagonistas adviertan plenamente su influencia.

En otros ámbitos de la sociedad estas tensiones son ampliamente reconocidas. A nadie le sorprendería que se cuestionara a un regulador financiero que simultáneamente dirigiera una empresa del sector a la que debe supervisar. Tampoco resultaría aceptable que un jerarca encargado de distribuir recursos públicos participara al mismo tiempo en decisiones empresariales de las que pudiera beneficiarse. Sin embargo, en salud estas superposiciones suelen considerarse normales.

Que un jefe de servicio, director o referente técnico desempeñe simultáneamente funciones relevantes en una institución privada y en una institución pública es habitual en nuestro país. Aunque actúe con absoluta honestidad, es legítimo preguntarse cómo se resuelven las tensiones que surgen cuando ambas organizaciones compiten por especialistas, recursos, innovación, prestigio o capacidad de desarrollo, e incluso se compran y venden servicios. ¿Qué institución recibe mayor dedicación? ¿Dónde se desarrollarán determinadas capacidades técnicas? ¿Dónde se priorizan determinadas innovaciones y/o proyectos? ¿Cómo se distribuyen los esfuerzos de gestión? ¿Qué intereses terminan influyendo en las decisiones estratégicas?

La respuesta no puede quedar librada exclusivamente a la ética individual. Por el contrario, debería existir un marco institucional que identifique estos riesgos y establezca mecanismos de transparencia, regulación y rendición de cuentas.

La profesionalización de la gestión sanitaria

A diferencia de otros sistemas que han avanzado en la profesionalización de la gestión sanitaria, en Uruguay siguen siendo relativamente escasos los llamados abiertos, competitivos y sistemáticos para ocupar cargos de dirección y conducción asistencial. Aunque existen experiencias valiosas, no se ha consolidado una verdadera carrera profesional de gestión sanitaria basada en concursos, evaluación de competencias y desempeño.

Con demasiada frecuencia, las designaciones dependen de mecanismos de confianza o de decisiones discrecionales que, aunque puedan recaer en personas altamente capacitadas, no siempre garantizan igualdad de oportunidades ni fortalecen una carrera profesional de gestión sanitaria.

Al mismo tiempo, los mecanismos de contratación disponibles ofrecen escasas posibilidades para exigir dedicación exclusiva a quienes ocupan posiciones estratégicas de liderazgo. Como consecuencia, buena parte de los cargos de gestión son desempeñados por profesionales que mantienen simultáneamente actividades asistenciales, académicas o de conducción en otras organizaciones del sistema de salud.

No se trata de cuestionar a quienes aceptan esas responsabilidades. Se trata de reconocer que el propio diseño institucional genera condiciones propicias para la aparición de conflictos de interés. Cuando la exclusividad no existe y los mecanismos de selección no siempre están plenamente profesionalizados, el sistema deposita en la ética individual la resolución de problemas que deberían resolverse mediante reglas institucionales.

La influencia político-partidaria sobre la gestión sanitaria

La salud pública necesita conducción política. Los gobiernos democráticamente electos tienen el derecho y la obligación de definir prioridades, asignar recursos y establecer orientaciones estratégicas. Pretender una salud completamente ajena a la política sería tan ingenuo como indeseable. Sin embargo, una cosa es la conducción política y otra muy distinta es la partidización de la gestión.

Cuando los cargos de conducción dependen fundamentalmente de criterios de confianza política, aparece una tensión potencial entre los objetivos sanitarios, las necesidades de los usuarios y las expectativas de los actores partidarios.

Los conflictos de interés que más condicionan el funcionamiento del sistema de salud no se encuentran en su periferia, son parte de su propio núcleo.

En este punto aparece un problema particularmente relevante en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), quien constituye una de las instituciones públicas más importantes del país, y gestiona la atención de más de un millón de personas administrando recursos humanos y financieros de enorme magnitud. Sin embargo, buena parte de sus cargos de conducción han estado históricamente expuestos a ciclos políticos y a lógicas de representación partidaria. No se trata de cuestionar personas ni gobiernos específicos. Se trata de reconocer un problema institucional.

Cuando un cargo de dirección depende más de la confianza política que de mecanismos técnicos de selección y evaluación, aparece un potencial conflicto de interés entre la obligación de gestionar en función de las necesidades sanitarias y la presión de responder a expectativas políticas, partidarias o sectoriales.

Esta problemática podría incluir a los prestadores integrales privados que en definitiva reciben su principal financiación de fondos públicos y, según las coyunturas políticas, de la venta de servicios a ASSE, además de que muchas veces presentan las mismas pujas internas de poder.

Los intereses corporativos y la producción de poder

Existe además una dimensión todavía más profunda de los conflictos de interés, la de los intereses corporativos.

La sociología de las profesiones ha demostrado que los colectivos profesionales no son simples agrupaciones de individuos; constituyen actores sociales que buscan preservar espacios de autonomía, reconocimiento, influencia y control sobre determinadas áreas de actividad. La profesión médica es probablemente uno de los ejemplos más estudiados.

A lo largo de la historia, la medicina ha construido una enorme legitimidad social basada en conocimientos especializados indispensables para el bienestar de la población. Esa legitimidad constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema sanitario moderno. Sin embargo, como ocurre con cualquier colectivo humano, pueden surgir intereses corporativos que no siempre coinciden plenamente con el interés general.

La defensa de determinadas estructuras organizacionales, la concentración de espacios de decisión, la resistencia a ciertas reformas o la reproducción de mecanismos informales de acceso a posiciones de poder pueden interpretarse desde esta perspectiva.

Cabe explicitar que aproximadamente el 70% de los recursos económicos del sistema de salud son invertidos en sus recursos humanos y que se ha consolidado un proceso de concentración de ingresos en algunos grupos con aumentos diferenciales entre categorías y subsectores. Si bien los diferentes niveles de calificación requeridos para las distintas funciones pueden justificar niveles salariales diferenciados, estas desigualdades y su magnitud parecen injustificadas. El personal médico capta más del 40% de la masa salarial representando casi el 25% de los trabajadores del sector. Sin embargo, a la interna de estos salarios médicos existen brechas de hasta 15 veces entre percentiles 10 y 90, y existen sueldos médicos individuales de millones de pesos uruguayos al mes.

Pero más allá de los sueldos, que constituyen un elemento importante de análisis, la acumulación de poder económico que se produce en algunos actores suscita la pregunta: ¿el sistema de salud está generando ricos?

La acumulación de poderes en la salud

De todas formas, en el campo médico no solo se disputan salarios o cargos. También se disputa prestigio, reconocimiento profesional, autoridad científica, influencia política y capacidad de definir qué problemas son relevantes y quiénes están habilitados para resolverlos.

Desde esta mirada, las jefaturas, las direcciones, los cargos académicos y los espacios de representación profesional constituyen formas de capital simbólico que otorgan poder y reconocimiento dentro y fuera del propio campo médico. Pero en este punto es necesario destacar el rol de la academia, encarnada por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, como una institución con una acumulación de poder enorme, con actores que juegan en múltiples espacios de decisión y utilizan su poder sin restricciones.

Por eso algunos conflictos de interés pueden resultar invisibles incluso para quienes participan en ellos. No se expresan necesariamente en beneficios económicos directos. Muchas veces aparecen vinculados al mantenimiento de posiciones de influencia, prestigio o autoridad. A nivel mundial, existe un consenso creciente: la complejidad de los sistemas sanitarios contemporáneos exige formas de gobernanza cada vez más profesionalizadas, transparentes y sujetas a rendición de cuentas.

La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud en 2007 constituyó uno de los procesos de reforma sanitaria más relevantes de la historia reciente de Uruguay. Inspirada en principios de universalidad, solidaridad y equidad, la reforma buscó garantizar un acceso más homogéneo a las prestaciones de salud.

Sin embargo, la integración financiera y normativa no siempre estuvo acompañada por una transformación equivalente de los mecanismos de gobernanza y conducción de los servicios. Persistieron formas históricas de organización, superposición de roles, incentivos institucionales contrapuestos y modalidades de designación de cargos que continúan planteando desafíos para la transparencia y la profesionalización de la gestión.

Comprender esta realidad implica abandonar una visión simplista del problema. Los conflictos de interés no son exclusivamente una cuestión de laboratorios farmacéuticos. Tampoco son únicamente un problema de individuos. Son fenómenos estructurales que emergen de la interacción entre instituciones, profesiones, organizaciones y actores políticos.

La declaración pública de intereses, la profesionalización de la gestión sanitaria, los concursos abiertos para cargos de conducción, la creación de regímenes de dedicación exclusiva para posiciones estratégicas, los mecanismos de incompatibilidad cuando corresponda y la evaluación sistemática del desempeño constituyen herramientas disponibles para avanzar en esa dirección.

Los conflictos de interés que más condicionan el funcionamiento del sistema de salud no se encuentran en su periferia, son parte de su propio núcleo. La confianza de la ciudadanía en el sistema de salud depende, en buena medida, de nuestra capacidad para reconocer esa realidad y construir reglas que coloquen siempre el interés público por encima de cualquier otro interés legítimo, pero particular.