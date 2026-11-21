¿De qué final estamos cerca?

La predicción de un apagón mundial para el 17 de noviembre de 2026 circuló por las redes sociales, anunciando la interrupción de la energía eléctrica, internet, las comunicaciones y los servicios esenciales. El apagón global no ocurrió. Sin embargo, hubo noticias de ataques simultáneos a empresas estadounidenses y a sistemas de defensa de ese país, todavía bajo investigación. La especulación también se alimentó de recomendaciones gubernamentales de mantener provisiones para 72 horas, pruebas de alertas en Estados Unidos, ciberataques en Francia y otros países europeos, e incluso de una supuesta predicción de Los Simpson. No hay pruebas de que se hubiera programado un apagón mundial.

La falta de pruebas de esa predicción no vuelve imaginarios los peligros que la alimentaron. En Francia se neutralizó un intento de modificar a distancia la temperatura de almacenamiento de plasma en tres instalaciones. Cerca de 700 supermercados franceses sufrieron ataques a sus sistemas de refrigeración; el gobierno atribuyó la operación a una unidad vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, acusación que Teherán negó. Se registraron incidentes similares en otros países europeos, sin que se haya comprobado una autoría común. La infraestructura material de la vida cotidiana ya puede ser alcanzada a través de redes digitales.

Estos episodios forman parte de un escenario de conflictos simultáneos: la guerra de Rusia contra Ucrania, la guerra de Israel contra los palestinos, los enfrentamientos que involucran a Israel, Estados Unidos e Irán, las amenazas de Donald Trump a la soberanía latinoamericana, el secuestro de Nicolás Maduro y la disputa comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. Territorios, energía, mercados, datos y hegemonía se disputan dentro y fuera de los campos de batalla. ¿Estaremos ante una nueva modalidad de guerra mundial?

No se trata de una repetición de las guerras del siglo XX, sino de una guerra total que combina operaciones militares, sanciones, sabotajes, ciberataques, manipulación informativa y desestabilización institucional. Hija de la globalización, esta guerra convierte la interdependencia de las redes en un instrumento de coerción y destrucción.

Las grandes tecnológicas, con su capitalismo de vigilancia, extraen datos para anticipar, clasificar y dirigir comportamientos. En ese contexto, el ciberterrorismo utiliza medios digitales para intimidar a las poblaciones, coaccionar a los gobiernos y amenazar infraestructuras con objetivos políticos. La inteligencia artificial (IA) amplía sus posibilidades.

Jean Baudrillard, en A la sombra de las mayorías silenciosas, La transparencia del mal y El espíritu del terrorismo, analizó cómo la televisión transformó el terrorismo en espectáculo: los medios no solo transmitían el acontecimiento, sino que formaban parte de él. En la era televisiva, las personas corrían más peligro cuanto más cerca estaban de un equipo de televisión en vivo. Con las grandes tecnológicas y la IA, el terror puede adquirir un manto de invisibilidad y omnipresencia: interrumpir servicios, secuestrar datos, fabricar testimonios y propagar el pánico sin necesidad de una explosión frente a las cámaras. El 11 de setiembre fue el corolario de aquella era del espectáculo.

No se trata de llamar ciberterrorismo a toda violencia militar, sino de reconocer que la tecnología integra hoy el mismo ecosistema de poder y violencia.

Peter Sloterdijk ayuda a pensar otra asimetría: la violencia de los vencidos suele ser calificada de terrorismo con más facilidad que la violencia de las potencias contra poblaciones sometidas. Rara vez se utiliza ese nombre para referirse a la violencia de los estados contra sus propios ciudadanos o de las metrópolis contra sus antiguas colonias.

Los riesgos son concretos. En 2015, ciberataques dejaron a cerca de 225.000 consumidores sin electricidad en Ucrania. En 2025, Anthropic atribuyó a un grupo patrocinado por el Estado chino una operación de espionaje que utilizó IA para automatizar intrusiones en aproximadamente 30 organizaciones. Europol y la Organización de las Naciones Unidas también documentaron el uso de IA por parte de extremistas para producir propaganda y desinformación.

La IA puede fabricar realidades paralelas: declaraciones falsas, imágenes de explosiones inexistentes, órdenes militares y testimonios. Su alucinación, cuando se explota deliberadamente, se convierte en una vulnerabilidad civilizatoria. El objetivo puede no ser solamente hacer creer una mentira, sino destruir la confianza en la propia verdad. La fabricación del miedo puede provocar pánico y desorganizar servicios incluso cuando la amenaza anunciada no existe.

El ataque de Hamas contra Israel, el 7 de octubre de 2023, mostró la fuerza simbólica de la violencia física convertida en espectáculo. La destrucción de Gaza, por su parte, obliga a preguntarse si el uso de tecnologías de vigilancia y destrucción para someter a una población al miedo permanente puede configurar una modalidad de terrorismo de Estado. No se trata de llamar ciberterrorismo a toda violencia militar, sino de reconocer que la tecnología integra hoy el mismo ecosistema de poder y violencia.

La palabra fin contiene una ambigüedad: significa destrucción y desaparición, pero también finalidad, objetivo, propósito. ¿Estamos cerca del fin de un mundo o ante la finalidad extrema hacia la que determinadas fuerzas lo conducen? Lo que está en disputa es también el poder de definir lo real, fabricar amenazas y decidir qué vidas pueden ser sacrificadas.

El apocalipsis quizás no llegue como una explosión final, sino como una sucesión de infraestructuras que fallan, mentiras que se convierten en verdades y poblaciones que ya no distinguen el peligro real del miedo fabricado. La IA puede industrializar la mentira, automatizar la violencia y colonizar la percepción de la realidad. El miedo siempre fue una tecnología de gobierno. Lo que cambió fue su escala, su velocidad y su capacidad de personalización. No entregar a sus fabricantes la facultad humana de pensar, verificar, discernir y decidir es, hoy, una exigencia política y ética.