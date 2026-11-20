México apuesta por una educación básica sin pantallas

Desde noviembre, México se suma a los 114 países que, acorde con la Unesco, cuentan con algún tipo de restricción de uso de dispositivos personales durante la jornada escolar. Ante ello, cabe preguntar si las políticas educativas que impulsan la desconexión digital traerán rezagos en el desarrollo de competencias tecnológicas y provocarán mayores dificultades para la autorregulación o si, por el contrario, la restricción en espacios educativos resulta un mecanismo eficaz y necesario para instaurar el debate público en torno a los desafíos desatados por la ubicuidad de las pantallas, contribuyendo a fomentar la literacidad digital de la ciudadanía.

El caso de México

El 3 de noviembre entró en vigor la regulación del uso de dispositivos digitales personales en el sector educativo mexicano. La resolución, impulsada por el poder ejecutivo a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se orienta a restringir el uso de teléfonos, laptops y tablets, tanto en clases como en recreos de escuelas públicas y privadas, desde la educación inicial hasta la secundaria. Para bachilleratos y universidades la normativa establece recomendaciones generales, sujetas a la implementación que cada institución resuelva en acuerdo con sus comunidades educativas.

Esta medida surge en un contexto de aumento del tiempo en pantallas de la población y de creciente preocupación sobre las consecuencias cognitivas, físicas y socioemocionales que podría provocar, particularmente en las infancias y adolescencias.

Los lineamientos, acompañados de la proclama “¡Apaga la pantalla y enciende tu imaginación!”, no pretenden prohibir ni sancionar el uso de dispositivos personales, pero sí limitar su intromisión en espacios de aprendizaje y sociabilidad, como lo son aulas, bibliotecas y recreos: “Queremos que regresen la convivencia en los patios, las charlas en los pasillos, la concentración y las amistades en el aula”, indicó el titular de la SEP en un boletín difundido por el gobierno.

Cifras

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi) en 2026 registró un aumento en la cobertura de internet, que alcanza al 86,1% de la población, y un 84,6% de personas usuarias de teléfono celular, lo que representa una tendencia creciente respecto de años anteriores.

En la encuesta de 2025 se incluyó, además, un desglose de las horas diarias de uso de internet según la edad, que va de 2,6 horas en personas de 6 a 11 años, 4,5 horas en la franja de 12 a 17 años, hasta un máximo de 5,7 horas en jóvenes de 18 a 24 años. Cabe destacar que esta encuesta se limita al uso de internet y no contempla la totalidad de interacción con pantallas como la televisión, que sigue teniendo una fuerte presencia en los hogares (89,9%). También omite información respecto al comportamiento de menores de 6 años, aunque efectivamente existe uso (supervisado o no supervisado) desde edades tempranas.

En ese sentido, un estudio reciente, Uso de pantallas y su influencia en la cognición y los hitos del desarrollo motor de infantes mexicanos, aborda la exposición a pantallas entre los 12 y 36 meses de vida y arroja un promedio de tres a cuatro horas diarias, con la televisión como la más recurrente. La investigación establece una relación inversamente proporcional entre las horas frente a pantallas y el desarrollo motor y de lenguaje, cuyo efecto negativo se ve atenuado o revertido con el acompañamiento adulto.

Durante agosto de este año se realizó la Consulta Nacional en Educación Básica sobre el uso y Regulación de Dispositivos Digitales, de la cual resulta que el 81,2% de las 565.396 figuras educativas encuestadas está de acuerdo con que se establezcan medidas de carácter nacional para atender el fenómeno de los dispositivos en la escuela; 95,7% respalda establecer una edad mínima para el uso de redes sociales y 88,8% con limitar el acceso durante la jornada escolar.

De esta consulta se destaca que la presencia de dispositivos en clase y su uso para el aprendizaje son situaciones diferentes, y que resulta fundamental establecer un diseño pedagógico acorde al objetivo educativo y al contexto, que permita desarrollar capacidades tecnológicas específicas.

La discusión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dedicó una serie de conferencias durante el receso escolar de julio y agosto para abordar la problemática del uso excesivo o no supervisado de dispositivos digitales, sobre todo en jóvenes. La mandataria sostuvo que es necesario un debate amplio para tomar conciencia del problema, mencionando que “si no lo socializamos, solamente queda en una situación del gobierno de prohibir”.

“No solo es un asunto de prohibir, sino de que una mamá sepa que si a los 5 años le das el celular a tu bebé, puede tener efectos muy graves, sobre todo, si son muchas horas. O decirle a papás y a los adolescentes: ‘Estar scrolleando todo el día, cinco horas, seis horas, puede tener efectos en el crecimiento o en la maduración de tu cerebro, y después provocarte ansiedad, depresión, problemas, incluso problemas cognitivos’”, sostuvo en una de ellas.

En el espacio de comunicación presidencial Mañanera del pueblo se presentaron datos, informes y perspectivas de especialistas invitados, a fin de exponer diversas aristas del fenómeno. Jonathan Haidt, autor de La generación ansiosa, mencionó la importancia de fomentar una infancia basada en el juego y no en el teléfono. En particular, señaló las vulnerabilidades y daños que puede provocar su uso indiscriminado y enfatizó los riesgos de las redes sociales para menores de edad.

Ravi Iyer, psicólogo social y exdirectivo de Meta, se dedicó a detallar el funcionamiento de las plataformas digitales, diseñadas para capturar la atención de las personas y aumentar su permanencia (lo que se conoce como scroll infinito) a costa de vulnerar la seguridad y bienestar de sus usuarios. A raíz de ello, Sheinbaum emitió un decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, orientado a que las plataformas digitales –como Tik Tok, Instagram, Facebook– realicen ajustes para “restringir desde el diseño la exposición a contenidos de violencia, acoso o abuso sexual, así como retirar de inmediato cualquier material de riesgo en perfiles de menores de edad”.

En setiembre se publicó la iniciativa que restringe el uso tanto en la clase como en el recreo para educación básica, que abarca educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. La medida distingue entre no uso, uso limitado en ciertos tiempos y espacios y el uso programado con finalidades pedagógicas. Además, contempla excepciones para casos de accesibilidad, emergencias personales, motivos de salud, entre otras circunstancias particulares, y establece lineamientos según el nivel educativo.

Impacto

Los efectos sobre este tipo de política educativa, en México como en otros países, sin dudas serán estudiados en los próximos meses y años, tanto para observar los resultados de su implementación como para generar eventuales ajustes y recomendaciones. En el análisis de la limitación de dispositivos en la jornada escolar resulta central valorar el desarrollo de habilidades tecnológicas y capacidades críticas de literacidad digital, así como la presencia de estrategias de autorregulación de consumo y conectividad, tanto dentro como fuera del aula, para garantizar que la restricción no genere rezagos.

Más que concebirse como medidas definitivas y verticales, cuya eficacia depende de la autoridad, las regulaciones podrían funcionar como instancias para la construcción progresiva de consensos ciudadanos, desde una postura de corresponsabilidad.

Por lo pronto, la sola existencia de lineamientos institucionales puede resultar positiva para no depositar en la decisión individual y discrecional de cada docente la responsabilidad de acción frente a los desafíos educativos surgidos de un fenómeno social tan complejo. Para que las acciones cuenten con un respaldo legítimo es fundamental implementar instrumentos que recuperen la voz de las comunidades educativas y sus actores (docentes, estudiantes, funcionarios), así como de las familias y diversos sectores sociales que permitan avanzar en la comprensión, sensibilización y construcción de acuerdos colectivos.