+Colonia: ¿caballo de Troya hacia la grieta social?

Una ciudad inteligente, ecológica; una ciudad con identidad, de 15 minutos, con inversiones millonarias que darían trabajo a centenares de personas; el asentamiento de jóvenes digitales de vanguardia tecnológica. Quiero todo eso para Uruguay. Es un planteo atractivo, encandilante. Como el caballo de Troya, parece un regalo, un símbolo de victoria. Pero cuando abrimos el paquete…

+Colonia es un desarrollo inmobiliario que nació de la especulación hace 40 años, cuando se proyectaba el puente Buenos Aires-Colonia. El sueño de un barrio porteño en Colonia renace hoy bajo el rótulo de ciudad inteligente. Eduardo Bastitta, su promotor y el propietario de los terrenos, la define como “una gran urbanización de distritos corporativos, distritos temáticos (biotecnología, audiovisual, gaming, cripto) y distritos genéricos: una ciudad de la libertad”. A este proyecto se integra Praxis, una comunidad digital que llega, aparentemente, con una fuerte inversión en varios de los distritos, potencialmente mayoritarios o quizás absolutos.

Praxis es una controvertida organización y comunidad digital fundada por Dryden Brown y Charlie Callinan. Su objetivo es construir una nueva ciudad autónoma e idílica orientada a la comunidad cripto, tecnológica y para el mundo pos inteligencia artificial (IA). Praxis habla de civilización, valores occidentales, tecnología y nuevas formas de gobierno.

Brown planea mudarse a Uruguay en diciembre, y, según recogió The New York Times, dice que “no es demócrata” y “definitivamente no es un tipo woke”. Además, promueve una visión de la sociedad centrada en occidente y en ideales de fortaleza física, estética clásica griega, romana y renacentista, y toma como figura central al dios griego Apolo por representar virtudes como la verdad, la belleza y el heroísmo. Casualmente –o no–, Praxis es financiada por fondos como Apollo Projects y por Peter Thiel, el multimillonario creador de Palantir, la empresa de IA que ha colaborado con la guerra contra Irán, la CIA, el FBI y el ICE, quien considera que la libertad y la democracia no son compatibles.

Al abrir el paquete de +Colonia no encontramos una ciudad inteligente. La foto digital nos diría que es un barrio más que se suma a la ciudad. La realidad es que se quiere llamar ciudad para independizarse, en todos los aspectos, de lo existente. Aunque en definitiva termine usándola.

Encontramos un barrio inteligente, ecológico, con identidad, de 15 minutos, con inversiones importantes, con la posible venida de jóvenes digitales, pero funcionando como burbuja independiente del entorno urbano y nacional. Se plantea como burbuja urbana y “una expansión natural de Buenos Aires”, según Bastitta. Vende las unidades junto con entre 400 y 1.200 pasajes gratis a Buenos Aires. No habla de pasajes a Montevideo, y menos a Salto o Florida. Es como un barrio satélite de Buenos Aires, alejado de las villas miseria, el ruido metropolitano –¿y el control financiero?–, pero a 50 minutos del centro. En principio, toda la vida económica, la sinergia científica, la social, la educativa, hasta la artística se generaría dentro de la burbuja.

Comparemos

Luego de la dictadura, la Universidad de la República se planteó cómo generar su crecimiento. Una de las opciones refería a la generación de un campus universitario, como tantos en el mundo. Sin embargo, se valoró la importancia de contar con facultades inmersas en la trama urbana montevideana y luego, en la actual expansión nacional, insertándose en las ciudades del interior. El mensaje no es “vengan los que puedan”, sino “queremos crecer con ustedes”. No busca generar universitarios que crezcan dentro de un palacio de cristal, sino inmersos en barrios heterogéneos social y culturalmente, el universitario como un vecino más.

Otro ejemplo: el caso de Zonamérica, un hub tecnológico que en un momento se planteó incluir barrios privados dentro de su expansión. De alguna manera, coincidía con esta imagen de barrio exclusivo donde trabajo y vivienda –y posteriormente servicios– se constituyeron en una isla urbana. La Intendencia de Montevideo se negó. Tampoco fue una victoria completa: Canelones habilitó barrios privados cercanos, con lo que la autoguetización, en parte, ganó terreno.

Praxis plantea que las personas vivan en una comunidad con identidad propia. No a partir de la diversidad existente, sino a priori. La falta de diversidad cultiva la intolerancia, la falta de empatía, la fractura social. La identidad no debe ser una condicionante previa, sino una elaboración desde la sinergia derivada de la diversidad cultural. También tiene aspiraciones de burbuja política. Si bien se declara que funcionaría dentro de la Constitución de la República y el sistema democrático y legal, no se puede soslayar que el planteo original hablaba de “estados red” y diferentes formas de gobierno. ¿Realidad o discurso conveniente y necesario para implantarse?

Hurgando en antecedentes de iniciativas similares en Honduras, como Ciudad Próspera, en esa votación no es “un habitante, un voto”, ni siquiera “un propietario, un voto”. Hay una discriminación según el capital invertido. Funciona más bien como un sistema de accionistas.

Es posible que +Colonia, el enclave en formación vecino a la ciudad, se transforme en una burbuja urbana, social, política, científica y hasta económica. ¿Seguiremos fingiendo demencia?

El 19 de noviembre de 2024, días antes de las elecciones, el anterior gobierno formalizó un convenio entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), +Colonia y el Fraunhofer Institute IAO. La ANII destinó 100.000 dólares para diseñar un modelo de ciudad inteligente y un hub de innovación regional. Esto se podría presentar como una forma de dar garantía al Estado, pero este tipo de instituto de ingeniería industrial traslada su lógica de fábrica al urbanismo y tiende naturalmente a optimizar métricas empresariales y de automatización por encima de la ecología profunda. No se puede instrumentar una urbanización a partir de una lógica empresarial, todas las señales son de absoluta desconsideración del medio sociourbano donde se implanta.

Según plantea el informe de Fraunhofer Institute IAO: “La visión de Colonia es doble. Por un lado, establecer un ‘Silicon Valley de Latinoamérica’, atrayendo empresas tecnológicas y talentos globales a la vez que se fomenta el emprendimiento local. Por otro lado, aprovechar la proximidad a la metrópolis de Buenos Aires para crear una ‘Ciudad de Dos Orillas’”. De Colonia, ni noticias.

Se vende como burbuja ambiental: la “ciudad de 15 minutos”, que en rigor funciona solo para los “mascolonos”. Quienes les hagan los servicios de jardinería, mantenimiento, limpieza y quienes trabajen en los comercios no entran en la ecuación, vienen de la ciudad ya establecida. También se plantea como burbuja científico-tecnológica. Ninguna referencia a vincularse con lo local, ni siquiera con lo regional: todo es global. Y se corre el peligro de que también funcione como burbuja económica.

En este panorama, el interés de sus promotores de que se instale un área de criptomonedas podría apostar a que la vida económica, las transacciones, el comercio y los salarios, entre otros aspectos, se realicen con criptomonedas, con las consecuentes repercusiones sobre el peso uruguayo y con posibles negocios no transparentes, lavado de dinero incluido. No hay un modelo de desarrollo sin una concepción ideológica atrás, sea consciente o no. No tiene por qué ser derivada de un determinado modelo de país, pero es necesario que se integre, que dialogue y empatice con el mismo.

Lo desconocido no es intrínsecamente peligroso, pero el cerebro humano lo interpreta como una amenaza para garantizar la supervivencia. El distinto socialmente pasa a ser potencialmente peligroso. La vida en una burbuja cultiva la grieta: asentamientos y barrios privados ya han generado culturas de difícil empatía. Dejar transcurrir naturalmente este tipo de emprendimientos puede potenciar ese fenómeno.

Grieta cultural

Como país estamos quedando situados en medio de contextos de grietas socioculturales con terribles consecuencias de polarización y violencia social, cultural y política. Buscado o no, la generación de este tipo de enclave urbano, tecnológico y cultural puede exacerbar la incipiente grieta.

El enclave está ya instalado materialmente. El dicho dice que “llorar sobre la leche derramada solo sirve para que el gato la tome más salada”. No debemos permitir que sea una burbuja respecto del país en que se inserta. Debe incorporarse a un proyecto de desarrollo nacional.

El enclave está, pero no hay un futuro escrito en piedra. No todos los emprendimientos que se establezcan vienen con esa cabeza, y mucho menos la gente que se establece con ellos. De lo que se trata es que quede enmarcado y relacionado con un proyecto de país sostenible, en tanto país soberano, direccionando a una dinámica sinérgica con el modelo de país que es imprescindible impulsar.

Tanto o más grave que la postura de los propulsores ha sido la inoperancia de los gobiernos nacionales y departamentales, que no han sido capaces de articular propuestas, condicionantes y regulaciones que integren la iniciativa al desarrollo sostenible nacional. Por un lado, desde los gobiernos nacionales y locales, deberían establecer reglas que no permitan el anarquismo ni la burbuja: que los ciudadanos mascolonos funcionen con las mismas normas que los demás y que las actividades económicas, culturales y educacionales transcurran en ámbitos compartidos con los demás colonienses.

A nivel científico y productivo, es deseable que productos e investigaciones hagan sinergia con temas de desarrollo local y nacional. Los nativos digitales de vanguardia pueden aportar mucho en eso. En mi tesis sobre desarrollo local sostenible de la cuenca lechera del Santa Lucía, el ingeniero agrónomo Pablo Chilibroste planteaba que el futuro productivo sostenible estaba absolutamente ligado al tecnológico: el uso de sensores en la tierra, el aire, el agua y hasta en los animales para saber el porcentaje de grasa, salud, etcétera. Como en la Región Food Valley de Países Bajos, paradigma en estos temas, el polo científico-tecnológico dependía en buena parte de los desafíos y problemas productivos y ambientales locales que les acercaban los productores. Desde su resolución se generaron productos y procedimientos de valor internacional.

La grieta se alimenta de dos maneras: asimilando acríticamente el modelo de desarrollo que desarrolladoras tecnocráticas como Praxis plantean, o negando y aislando el enclave. Debemos hacer un esfuerzo como país y como sociedad en el cruzamiento de saberes, gustos y creencias: científicas, artísticas, sociales. De a ratos parece que fingimos demencia para no encarar los temas.

Es necesario permearnos de los demás, construir puentes, tomar definiciones sabiendo que habrá resistencias e intereses en contra. Combatir la burbuja y desde allí crear la identidad a partir de la sinergia de la diversidad. Es así cómo se genera cultura propia. Y es desde ahí que podemos combatir la grieta.