El que ríe último: las disputas por la fecha de origen de los partidos tradicionales

El Partido Nacional (PN) celebró el 9 de agosto sus 190 años de historia en un acto político en el que hablaron Álvaro Delgado y Luis Lacalle Pou. Los discursos estuvieron marcados por la coyuntura política actual y no incluyeron argumentos sobre el origen de su fundación. Tampoco era ese su objetivo.

El origen de la fundación del PN, según la propia tradición partidaria, estuvo marcado por el decreto de Manuel Oribe del 10 de agosto de 1836 en el que disponía la obligación del uso de la divisa blanca con la frase “Defensores de las leyes” en un contexto de crecientes enfrentamientos con Fructuoso Rivera.

Recientemente, el Partido Colorado (PC), en su Convención Nacional llevada a cabo el 31 de octubre de este año, discutió acerca del origen de su fundación. Felipe Schipani declaró a la diaria que el partido surgió antes que el PN y que la fecha de fundación debe buscarse “en torno a la figura de Rivera”. Luego de descartar la fecha de 1820, cuando existió un sentimiento partidario hacia Rivera, previo a la creación de las divisas y coincidente con la partida de Artigas hacia Paraguay, señala que 1828 constituye un año clave para el origen del partido, debido a la campaña de Rivera a las Misiones y al acuerdo con los portugueses.

Al respecto, algunas consideraciones. Es notoria la intención de las autoridades del PC de fijar una fecha que sea anterior a la ya establecida, y, al parecer, sin discusión, por el PN, a partir de una relectura del pasado de acuerdo con intereses estrictamente políticos. Por otro lado, es interesante observar algunos argumentos manejados para justificar el origen. En ese sentido, la figura de Rivera cobra relevancia porque, al no existir los partidos como tales, el liderazgo personal constituía un elemento central en la articulación de las identidades y lealtades políticas, así como en la construcción de las bases de apoyo y movilización. Pretender establecer un lazo entre la posición de Rivera en 1828 con un personaje y una coyuntura que dio origen al partido, en definitiva, resulta engañoso a partir de una tergiversación pergeñada de la historia. Sin lugar a dudas, el objetivo es, como lo señala Schipani en la nota ya citada, transformarse en “los decanos de la política uruguaya”.

Por su parte, Luis Hierro López, quien fuera nombrado “prosecretario de identidad”, mencionó, en conversación con la diaria Radio, que un primer jalón importante en el proceso de fundación de su partido es el año 1820. En contraposición a Schipani, señala que luego del exilio de Artigas en Paraguay tras la derrota en la batalla de Tacuarembó, en 1820, fue el propio Rivera quien quedó al mando de las fuerzas orientales. Esta justificación es muy perspicaz porque ubica al primer presidente de la República como el sucesor de Artigas. Con relación al papel que jugó Rivera en esa coyuntura compleja, signada por la derrota del proyecto artiguista y el dominio portugués y brasileño, Hierro López relativiza el acercamiento de Rivera a los portugueses al señalar que fue algo transitorio. De modo que estos episodios son entendidos como el “primer jalón fundacional” y la “semilla” del partido.

Sería importante cuestionar esta visión y reflexionar sobre el papel que desempeñó Fructuoso Rivera frente a la invasión lusitana. Luego de fracasar las negociaciones con Carlos Federico Lecor, Rivera pasó a integrar las filas lusitanas y, posteriormente, estableció comunicaciones con el gobernador de Entre Ríos, Francisco Ramírez. Con el objetivo de alinear fuerzas con el antiguo caudillo artiguista, en una carta que le dirigió el 13 de junio de 1820, sostuvo que el sistema de Artigas traía “desorden, fiereza y despotismo” y remarcó la necesidad de “ultimar al tirano”. En dicha carta, además, llegó a denominarlo “monstruo”.

Retomando la interpretación de Hierro López, quien presenta a Rivera como sucesor de Artigas o, al menos, como continuador de sus ideales en la lucha contra portugueses y brasileños, resulta llamativo que omita este pasaje de la correspondencia de Rivera. Hay allí claramente elementos que contradicen esa lectura y ponen en cuestión la pretendida continuidad política e ideológica entre ambos. Más aún, difícilmente pueda considerarse una expresión circunstancial o transitoria. Por el contrario, obliga a matizar –cuando no a revisar– una interpretación que parece privilegiar determinados episodios de la trayectoria de Rivera mientras deja en segundo plano aquellos que resultan incómodos para la construcción de esa genealogía política.

Con escasos argumentos historiográficos y con omisiones propias de cualquier proceso de construcción identitaria, el Partido Colorado ríe último en la disputa por apropiarse de determinados episodios y figuras del pasado.

Hierro López continúa señalando que otro de los posibles jalones puede ser abril de 1828, momento en el que Rivera organizó la campaña militar de las Misiones Orientales. En ese episodio, el caudillo logró tomar posiciones y afianzó rápidamente su posición militar. El político advierte que ese hecho tiene trascendencia en tanto que “provoca” que Argentina, Gran Bretaña y Brasil acuerden pactar la paz y la independencia del Estado Oriental. Y, por último, un tercer jalón estaría dado por el primer levantamiento de Lavalleja contra la presidencia de Rivera en junio de 1832.

Si nos centramos específicamente en 1828 –episodio que Schipani señaló como el que concita mayor consenso–, es necesario tener en cuenta que, si bien Rivera logró recuperar cierto prestigio militar y político, la Convención Preliminar de Paz, celebrada en agosto de ese año, lo obligó a abandonar las posiciones conquistadas. La retirada del ejército estuvo acompañada por numerosas familias que trasladaron consigo sus pertenencias y ganado vacuno y caballar. Si bien la convención no estableció límites territoriales definitivos, se acordó tomar la margen izquierda del río Cuareim como línea divisoria, dando origen al establecimiento de la Colonia de Bella Unión. En ese sentido, el rol de Rivera respecto a la paz y la independencia es, al menos, controversial.

El Partido Colorado pretende, de ese modo, asociar la figura de su pretendido fundador no solo con Artigas, sino también con la condición de artífice de la independencia del Estado Oriental. Se trata de una atribución que merece ser examinada críticamente, en tanto esa revisión del pasado parece dejar de lado, por ejemplo, las discusiones en torno a la Convención Preliminar de Paz de 1828, el rol de potencias extranjeras como Gran Bretaña, las condiciones que impusieron nuestros vecinos y el posterior abandono de las Misiones Orientales por parte de Rivera. Estos acontecimientos permiten introducir matices en una narrativa que tiende a presentar su trayectoria como una sucesión de acciones orientadas, de manera lineal, a la concreción de la independencia oriental.

David Lowenthal, en su libro El pasado es un país extraño, se pregunta: “¿Cómo sabemos que somos nosotros sin nuestro pasado?”. El Partido Colorado parece encontrarse en una búsqueda que no se limita a establecer una fecha de fundación, sino que también procura dotar de cierta estabilidad a su propio presente. En ese sentido, el mismo autor señala que uno de los motivos para revisar el pasado es asegurar el presente. De este modo, sostiene que “el motivo más convincente para cambiar el pasado es cambiar el presente”.

Como es bien sabido, las fechas que inauguran o cierran procesos son construcciones históricas producto de un consenso y que necesitan de un cierto tiempo para ser asimiladas por parte de la sociedad. Si bien Hierro López es consciente de que la fijación de las fechas tiene que ver más con un proceso histórico a partir del cual se va jalonando el origen del partido que con un acontecimiento fundacional preciso, su argumentación termina por otorgar a determinados episodios y figuras del pasado el carácter de hitos constitutivos de una identidad partidaria que, en aquel momento, todavía no existía como tal.

Toda identidad, en definitiva, se forja a partir de un otro, que aparece como espejo y que le da sentido. Parece ser que el Partido Nacional no tiene vuelta atrás y prefirió el decreto de Oribe de 1836 como fecha de fundación, mientras que el Partido Colorado, al esperar paciente, logró, con las cartas vistas, estirar decididamente la fecha a los efectos de adelantar su bicentenario. Con escasos argumentos historiográficos y con omisiones propias de cualquier proceso de construcción identitaria, el Partido Colorado ríe último en la disputa por apropiarse de determinados episodios y figuras del pasado.