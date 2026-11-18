La economía social y solidaria en la educación que queremos

Desde nuestra experiencia en la autogestión y el cooperativismo, proponemos incorporar la economía social y solidaria (ESS) y sus valores a lo largo del proceso educativo. Queremos una educación que permita comprender las distintas formas de organizar la economía y que desarrolle capacidades para cooperar, participar en las decisiones y construir respuestas colectivas a las necesidades de las personas y los territorios.

Una propuesta con antecedentes

La asamblea territorial convocada por el Centro de Formación y Documentación en Procesos Autogestionarios, cuyo documento está fechado el 30 de octubre de 2017, consensuó la inclusión de la ESS en los contenidos curriculares, la formación docente y las prácticas educativas. También propuso fortalecer el vínculo de los centros educativos con las familias y las organizaciones sociales, recuperando herramientas de la educación popular y de la decisión colectiva.

El informe final del III Congreso Nacional de Educación Enriqueta Compte y Riqué (2018) recoge, en la página 104, la propuesta de incluir la ESS y sus valores en los contenidos curriculares a lo largo del proceso educativo. En la página 117, punto 10, plantea expresamente: “Incluir la economía social y solidaria (ESS) y sus valores a lo largo del proceso educativo”. Vincula esta orientación con el cooperativismo, la solidaridad, el consumo responsable y el comercio justo. Retomamos estos antecedentes para proponer su desarrollo en orientaciones y acciones educativas concretas.

Por qué incluir la ESS

La economía forma parte de la vida cotidiana: comprende cómo producimos, trabajamos, cuidamos, intercambiamos y consumimos. Estudiarla desde una perspectiva plural permite preguntarnos quién decide, cómo se distribuyen los resultados y qué consecuencias tienen esas decisiones sobre la comunidad y el ambiente. La ESS aporta experiencias que ponen en el centro la reproducción de la vida, la satisfacción de necesidades y la gestión democrática.

Las cooperativas, las empresas recuperadas por sus trabajadores y otras experiencias asociativas son espacios donde se aprende a organizar el trabajo, compartir responsabilidades y resolver problemas en común. Sus saberes pueden enriquecer la educación mediante el diálogo entre conocimientos académicos, técnicos y construidos en la práctica. La formación integral debe permitir comprender el trabajo y también participar en su organización.

Esta perspectiva contribuye a una ciudadanía activa y al pensamiento crítico. Enseñar cooperación exige practicarla: escuchar, argumentar, construir acuerdos y asumir responsabilidades. También permite abordar la igualdad de género, la distribución del trabajo de cuidados y la sustentabilidad ambiental como dimensiones de las decisiones económicas y de la convivencia.

Proponemos incorporar la economía social y solidaria y sus valores a lo largo del proceso educativo. Queremos una educación que permita comprender las distintas formas de organizar la economía y que desarrolle capacidades para cooperar.

Propuestas para el proceso educativo

1. Incorporar contenidos de ESS en las trayectorias educativas. Integrar, de manera gradual y adecuada a cada edad, el cooperativismo, la autogestión, la ayuda mutua, el comercio justo y el consumo responsable. Articular estos contenidos con ciudadanía, historia, economía, ciencias, ambiente y formación para el trabajo.

2. Aprender la cooperación mediante prácticas concretas. Promover proyectos interdisciplinarios, asambleas estudiantiles y actividades con responsabilidades compartidas. Huertas, iniciativas de reutilización y proyectos comunitarios pueden permitir aprender a planificar, decidir y evaluar en colectivo, con orientación pedagógica.

3. Fortalecer la formación docente. Incluir la ESS en la formación inicial y ofrecer actualización a docentes en ejercicio. Elaborar materiales y propuestas didácticas con participación de instituciones educativas y organizaciones del sector, recuperando la propuesta de 2017 sobre formación específica y transversal.

4. Vincular los centros educativos con el territorio. Impulsar intercambios con cooperativas de vivienda y de trabajo, empresas recuperadas y redes de economía solidaria. Promover visitas, talleres y proyectos de extensión donde estudiantes, docentes, familias y trabajadores compartan saberes y aborden necesidades de la comunidad.

5. Reconocer los saberes de la experiencia. Desarrollar oportunidades de educación permanente y mecanismos pertinentes de reconocimiento de aprendizajes adquiridos en el trabajo y la organización colectiva. Incluir herramientas para la gestión democrática, la producción, la comercialización y el uso compartido de tecnologías.

6. Dar continuidad y evaluar los avances. Proponer una línea de trabajo en las orientaciones educativas que surjan del Congreso, con responsables institucionales, recursos, plazos y seguimiento participativo. Sistematizar las experiencias y valorar tanto los aprendizajes como la participación, la cooperación y los vínculos comunitarios.

Proponemos elevar al IV Congreso Nacional de la Educación la inclusión de la ESS y sus valores a lo largo del proceso educativo, retomando los antecedentes de 2017 y 2018. Esta orientación deberá traducirse en contenidos curriculares, formación docente, prácticas de cooperación y articulación territorial, con participación de las comunidades educativas y de las organizaciones cooperativas, autogestionarias y de la economía solidaria.

La educación que queremos debe ampliar las posibilidades de comprender y transformar la realidad. Incorporar la ESS es aportar herramientas para organizar la vida y el trabajo con democracia, solidaridad e igualdad, cuidando a las personas y el ambiente.