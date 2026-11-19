Fascismo del fin de los tiempos

Naomi Klein, activista social y cineasta canadiense, presentó a mediados de setiembre un análisis de perspectiva acerca de la política estadounidense de los próximos años. Escrito junto con Astra Taylor, también cineasta canadiense, se trata de una reflexión acerca de los asuntos más profundos que están en plena revisión. El 14 de setiembre, las autoras adelantaban un extracto del texto, titulado El fascismo del fin de los tiempos y la lucha por el mundo viviente, que trata acerca de “cómo la carrera armamentística corporativa de IA está profundizando la crisis climática en un momento realmente fatídico para el planeta”.

Klein y Taylor toman estas reflexiones para ir a fondo y no para un simple debate estético. Para las autoras, las élites adineradas se están preparando para “el fin del mundo”, incluso mientras contribuyen al aumento de la desigualdad, la inestabilidad política y la crisis climática. Los multimillonarios, mientras tanto, aceleran su carrera hacia una mayor concentración de poder y riqueza.

Advierten que el auge del fascismo moderno “no es simplemente una repetición” del pasado. “No creemos que la historia se repita en bucle. Creemos que estamos en algo más parecido a una secuela, donde las lógicas del fascismo, que son las lógicas de la deshumanización, de la otredad, de la supremacía y jerarquía racial, se aplican ahora en una época de crisis existencial global”. En respuesta, dice Taylor, el movimiento creciente que busca resistir esta visión fatalista “debe principalmente estar fundamentado en el deseo de quedarse aquí en la Tierra, de comprometerse con este lugar”.

Al descartar el auge del fascismo moderno como una simple repetición, rescatan de alguna manera aquello que en 1852 Karl Marx escribiera al inicio de El 18 Brumario de Luis Bonaparte: “La historia ocurre dos veces: la primera vez como tragedia y la segunda como farsa”.

En sentido estricto, Marx completa una idea previa de Hegel, quien decía que los grandes hechos históricos se repiten dos veces. Marx agrega una precisión conceptual entre tragedia y farsa. El filósofo alemán cuestiona la tendencia de las sociedades a repetir el pasado apelando a símbolos, discursos y gestos heredados. La repetición no es progreso dialéctico, como en Hegel, sino degradación histórica: lo que fue grande se vuelve caricatura.

La reflexión de Marx sirve para hurgar en los ciclos políticos o sociales, donde un acontecimiento significativo reaparece en forma disminuida, paródica o manipulada, reflejando la lectura marxista de la historia como escenario de la confrontación de intereses y de repeticiones deformadas.

Qué es lo diferente

Este nuevo libro de Klein y Taylor es un intento honesto de reflexionar sobre el difícil momento que vive hoy la condición humana. Apelar desde el vamos a la caracterización política y conceptual responde a un intento de “entender qué es lo mismo y qué es diferente en nuestro momento de extremismo de extrema derecha”.

“Sabemos que los partidos de extrema derecha con linajes, con los fascistas del siglo XX, están ascendiendo al poder en todo el mundo”, advierte Naomi. Y agrega: “Por primera vez la extrema derecha gana en Alemania unas elecciones desde la Segunda Guerra Mundial. Y hay encuestas muy alarmantes acerca de Francia. También expresiones fascistas abiertas, con amplia difusión en Estados Unidos por parte de personas muy poderosas tanto en el gobierno como en la tecnología”.

La fusión de las empresas tecnológicas y los estados autoritarios ya ha ocurrido antes en la historia, y no acabó bien. Es una enseñanza que no hay que olvidar.

Naomi, si bien rescata la idea hegeliana que Marx ajusta, deja en el aire una pregunta: ¿qué significa en sentido estricto que “la historia se repita”? Y la respuesta, aunque parece rápida y sencilla, no lo es. La repetición, en sentido hegeliano, no es un fracaso, sino un sentido del progreso. Simplificando, si algo se repite es porque la contradicción no se ha resuelto aún, es un síntoma de que sigue en marcha, no de que esté trabado.

Ahora bien, detrás de la repetición hay dirección y un destino que la historia está cumpliendo. Esto es lo que Marx cuestionará: no es progreso disfrazado de repetición, como en Hegel, sino repetición que revela que nada ha cambiado en lo fundamental.

Hay una tercera lectura, diferente: la de Walter Benjamin, la historia a contrapelo. O la lectura del pasado desde los vencidos.

Las autoras asumen una investigación crítica, incluso corrosiva, que enfrenta “el pensamiento apocalíptico de los nacionalistas cristianos, reaccionarios tecnológicos y supervivientes populistas que cada vez definen más a la derecha contemporánea, y proponen una receta para combatirlos.

“El fascismo del fin de los tiempos”, advierten Klein y Taylor, es la ideología de los actores que “se esfuerzan por hacer el mundo inhabitable y luego buscan protegerse de las consecuencias”. Sin embargo, los nuevos supervivientes han acumulado poder, pero están lejos de ser inexpugnables.

Síntesis conceptual

Una buena síntesis conceptual expuesta en El fascismo del fin de los tiempos sería la siguiente: “Las grandes tecnológicas y las grandes petroleras se han fusionado: llamémoslo tecnología fósil”. Refiere al “desarrollo de las empresas tecnológicas avanzando hacia la IA”, que “se convierten en grandes consumidoras de recursos naturales y contaminación ambiental”, concluyendo que “la industria ahora depende en gran medida del petróleo, el gas y el carbón, y estamos presenciando una peligrosa e inédita simbiosis entre los dos sectores más poderosos y rentables de la historia”.

Pero la lógica del fascismo, es decir, la lógica de la deshumanización, la exclusión, la supremacía racial y la jerarquía, ha adquirido otra dimensión e intención. Se aplica ahora en un momento de crisis existencial global, de dimensiones destructivas o autodestructivas, de incertidumbre. Pero a esta visión fatalista y cargada de realidad “le urge formular y hacer propio abrazarse a un deseo de continuidad aquí en la Tierra”.

Aun en medio de tanta dificultad, las últimas elecciones han dado a los demócratas una nueva oportunidad, con mayorías en las dos cámaras. La derrota a muchos les devuelve sensatez o solamente oportunismo. Los titanes tecnológicos aliados de Trump han comenzado a mejorar sus modales, incluso a mostrarse más tolerantes. Pero la fusión de las empresas tecnológicas y los estados autoritarios ya ha ocurrido antes en la historia, y no acabó bien. Es una enseñanza que no hay que olvidar.