El cogobierno tan temido

Una vez más, como en 2013 y 2017, el Frente Amplio impulsa desde el gobierno nacional la creación de una Universidad Nacional de Educación (UNED), y una vez más la oposición rechaza que esa institución sea cogobernada, como la Universidad de la República (Udelar), por representantes de estudiantes, docentes y egresados. Para que la UNED sea un nuevo ente autónomo es necesaria una ley aprobada por dos tercios de los votos del total de integrantes de cada cámara. Es posible que se forme la mayoría especial necesaria para la autonomía, o por lo menos para alguna forma de descentralización, pero parece inviable que se apruebe el cogobierno.

En Uruguay está muy arraigada la noción de que ambas características son esenciales para que exista una universidad pública. Sin embargo, corresponde señalar algunos datos de contexto histórico e internacional.

Nuestro, solamente nuestro

La Udelar no ha sido autónoma y cogobernada durante la mayor parte de su historia, sino solo desde la Ley Orgánica de 1958 (con un período de intervención en la dictadura de 1973-1985). Antes, por más de un siglo, tuvo distintos grados de subordinación directa al Poder Ejecutivo, sin un cogobierno central y pleno como el actual.

Por otra parte, el cogobierno pleno de un organismo público, sin representantes designados por el Ejecutivo, el Parlamento o una combinación de ambos, es muy inusual en el mundo, y la forma que adoptó la Udelar tiene pocos ejemplos más allá de las universidades públicas argentinas.

En otros países de nuestra región, las autoridades son designadas a menudo por el Ejecutivo a partir de propuestas universitarias, y hay un fuerte predominio docente en lo académico. También lo hay en Europa continental, sin representantes de los egresados y con organismos adicionales, cuyos integrantes provienen de instituciones políticas y de la sociedad civil, para ocuparse de lo presupuestal.

En el mundo anglosajón la conducción académica no incluye participación estudiantil, y tanto el poder político como el sector empresarial tienen gran peso en la gestión financiera y estratégica. Japón y Corea del Sur han adoptado modelos gerenciales y corporativos con incidencia de los ministerios de educación. En regímenes autoritarios y democracias poco consolidadas hay control estatal directo.

De todos modos, que la autonomía y el cogobierno como se practican en Argentina y Uruguay sean excepcionales no significa que otros diseños tengan ventajas obvias y absolutas, para lo específicamente universitario y para el conjunto de la sociedad. Las universidades públicas del país vecino se han ganado un sólido prestigio internacional y la Udelar es la uruguaya mejor ubicada en clasificaciones globales, sobre todo por sus logros en investigación, que entre otras cosas prestaron grandes servicios durante la pandemia de covid-19. Cogobernar es, además, un rico aprendizaje democrático para la creación colectiva de conocimiento, a diferencia de lo que ocurre en modelos centralizados y verticales.

Detrás del miedo

Los partidos que han bloqueado la aprobación de un cogobierno pleno para la UNED (y también para la Universidad Tecnológica) alegan con frecuencia que este es poco eficiente, pero en el marco del debate afloran otros motivos, más vinculados a lo político y lo ideológico.

Se plantea que la definición y conducción de las políticas educativas le corresponde al sistema partidario como representante de la ciudadanía, y se contrapone ese modelo conceptual con un presunto “gobierno de los sindicatos”, atribuyendo a estos la ocupación de los lugares que les corresponden a estudiantes y docentes, aunque las elecciones se lleven a cabo con voto secreto, representación proporcional de listas y contralor de la Corte Electoral.

Aún más en el fondo, parece claro que la preocupación central no es el riesgo de corporativismo, que no se menciona cuando hay organizaciones gremiales identificadas con los partidos opositores, sino la influencia de la izquierda frenteamplista y no frenteamplista. Esto adquiere especial relieve, para quienes se sienten participantes en una “batalla cultural”, cuando está en juego la formación docente, y con ella la de las nuevas generaciones.

La paradoja es que así, con banderas de combate a la partidización, la “violación de la laicidad” y las designaciones por méritos militantes, se impulsa una conducción explícitamente partidizada, con vaivenes cada cinco años y siempre ansiosa por “mostrar resultados” en plazos breves, más adecuados a los intereses electorales que a los procesos de aprendizaje.

Los estudios especializados coinciden en que la enseñanza media es un área crítica del sistema educativo uruguayo, donde la población vulnerable está en mayor riesgo de aprendizaje desigual y desvinculación. Pocas dudas caben de que la formación docente con criterios universitarios de enseñanza, investigación y extensión –que no equivale a otorgar títulos en forma retroactiva– puede aportar mucho a la solución de los problemas. Pero hay que perderle el temor a la democracia interna.