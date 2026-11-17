Legisladores del Partido Colorado están elaborando un proyecto de ley alternativo al presentado por el gobierno; el FA se mostró abierto a negociar y propone que sede central esté en el interior.

Desde hace varios meses, la Comisión de Educación y Cultura del Senado tiene a estudio el proyecto de creación de una Universidad Nacional de Educación (UNED). En ese marco, ha recibido a varias delegaciones que tienen postura sobre el tema. Este lunes fue el turno de representantes de la Asamblea Técnico Docente (ATD) del Consejo de Formación en Educación (CFE), actualmente inserto en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y que, de acuerdo con el proyecto de ley que presentó el gobierno, se transformaría en UNED.

Ana Espinosa, presidenta de la Mesa Permanente de la ATD; la vicepresidenta, María José Gómez; la secretaria, Leticia Barrios, y la prosecretaria, Marisa Pose, compartieron la postura del organismo, que reivindica la creación de una universidad autónoma y cogobernada. Las representantes de la ATD leyeron una declaración en la que repasan la historia de la propuesta de creación de un ente universitario que se encargue de la educación y la formación de docentes y sintetiza la postura con relación al proyecto a estudio de la comisión.

En particular, consideraron que “el otorgamiento de rango universitario asegura una formación que promueve la autonomía profesional, la innovación pedagógica y la capacidad de responder a los desafíos de un mundo en rápida transformación”. Al respecto, agregaron que “la formación universitaria de los educadores de Uruguay será una llave para potenciar al sistema educativo y, por extensión, al conjunto de la sociedad”.

La ATD concibe la autonomía “en su sentido pleno, no supeditada a otros ámbitos que definan la política educativa”, lo que se traduce en que la universidad pueda definir su propia organización interna, así como su estructura académica y definiciones curriculares. En relación con el cogobierno, consideran que en la UNED debería construirse desde los distintos centros e institutos que funcionan en todo el país hacia el nivel nacional. Al respecto, el proyecto elaborado por el gobierno solo regula la forma de cogobierno de las instancias nacionales, pero no de las locales.

La ATD valoró que la nueva institución universitaria ya nacería descentralizada, en referencia a los 35 centros que actualmente tiene el CFE en todos los departamentos del país, los cuales, de aprobarse el proyecto, pasarían a tener presencia universitaria. La ATD entiende la creación del nuevo ente como un acto de justicia con los educadores uruguayos y como clave para la formación pública en el área, en virtud de que las carreras de magisterio y profesorado ya se ofrecen en universidades privadas.

A partir de un pronunciamiento de la Comisión Pro UNED de Melo, la declaración plantea que con la creación del nuevo ente “no se busca únicamente un reconocimiento de título, sino una transformación estructural, una universidad construida desde nuestra red de institutos en todo el territorio, que democratice el conocimiento y dignifique la labor docente”. Completan la idea afirmando que será “a través del desarrollo pleno de las tres funciones universitarias indisolubles: la enseñanza, la extensión y la investigación”.

Partidos Nacional y Colorado no votarán el cogobierno, pero están dispuestos a negociar

Las representantes de la ATD también consultaron a los legisladores sobre el estado de tratamiento del proyecto de ley y recibieron respuestas que, según dijeron a la diaria desde el oficialismo, abren una puerta para la creación de la tercera universidad pública del país. Según consta en la versión taquigráfica de la comisión, la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi, quien también es la coordinadora de bancada, manifestó que el PN está “tratando de buscar un acuerdo” para la creación de la UNED y reiteró que no votarán que el nuevo ente tenga cogobierno.

Bianchi dijo que así se lo manifestó el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, quien la llamó para consultarla al respecto días atrás. “Le dije: ‘Mirá, José Carlos, tú sos mano; ya hay un sistema de acreditación de títulos universitarios vigente. Hay que saber qué vamos a hacer con esa situación, porque además se crea una inequidad entre gente que lo ha hecho y otra que no; no podemos dejar suspendida una cosa así’”, relató.

La senadora valoró que un nuevo ente ya se crearía descentralizado y dijo que ese ha sido un tema de conversación con los intendentes de su partido, que “están preocupados por este tema”, según dijo. Precisamente, desde el MEC se ha optado por una presentación del proyecto de ley en distintos departamentos, que en muchos casos supuso la participación del intendente local, figura que el Poder Ejecutivo ha visualizado como clave para el éxito del proyecto.

Bianchi recordó que el CFE es el único caso de los subsistemas de la ANEP que tiene participación docente y estudiantil, que se complementa con una mayoría de consejeros propuestos por el Poder Ejecutivo y aprobados por una venia del Parlamento. Según la senadora, su partido valora que esa “es la forma en que la ciudadanía puede ejercer el control” en los entes de enseñanza.

Del lado del Partido Colorado, el suplente del senador Robert Silva, Martín Melazzi, dijo que se comparte “el espíritu del proyecto” presentado por el Poder Ejecutivo, en el sentido de que todo el sistema político quiere “más y mejores docentes”. De acuerdo con el senador, están trabajando en conjunto con Pedro Bordaberry para presentar un proyecto alternativo al del gobierno, en busca de lograr un acuerdo. “En diciembre, o a más tardar a principios del año que viene, vamos a presentar una alternativa que, creo, va a ser de utilidad para lo que estamos discutiendo”, sostuvo.

Desde el Frente Amplio (FA), en tanto, la senadora Liliam Kechichian reiteró que la bancada oficialista está dispuesta a votar el proyecto tal como vino desde el Poder Ejecutivo, pero que, con el objetivo de que pueda aprobarse –para lo que se necesitan dos tercios de los votos en ambas cámaras– están dispuestos a negociar algunos puntos. Su compañero de partido y presidente de la comisión, Sebastián Sabini, analizó que en la actualidad no se está tan lejos de alcanzar acuerdos como hace diez años, cuando se presentó el anterior proyecto de la UNED, que no contó con apoyo parlamentario.

Sabini valoró que la creación de la nueva universidad será “fundamental” para el país, en particular para el interior. En ese sentido, reiteró la propuesta del FA que, a iniciativa de estudiantes de Rivera, plantea que la sede central de la UNED se radique en un departamento del interior, para fortalecer su descentralización, que ya estará dada desde el primer día.

El senador del MPP recordó el proceso de discusión de la ley de urgente consideración en el período de gobierno pasado, en el que, junto con Bianchi, trabajaron para que el CFE quedara establecido por ley, ya que su existencia se incorporó a la Ley General de Educación, igual que la participación docente y estudiantil en ese espacio. “Tal vez no se logró con la conformación que deseábamos, pero sí con una estatura legal. Esto nos parece importante, porque en materia de educación siempre es bueno llegar a acuerdos, a pesar de que uno, quizás, no se ‘lleva’ –entre comillas– todo lo que desea”, concluyó.