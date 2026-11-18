Sergio Muniz, uno de los imprescindibles

Sergio Muniz fue conocido públicamente como el Alcalde de La Paloma, también fue organizador de eventos musicales, y vaya a saber cuántas cosas más. Pero, sobre todo, fue siempre un militante de la discapacidad, de los de todos los días, de los que la viven en carne propia. Fue uno de los imprescindibles.

Escribo desde la tristeza ante su fallecimiento, pero lo hago por la esperanza.

Sergio sembró una semilla de rebeldía y amor a la vida que llevó dentro desde el día en que lo conocí: las ganas de vivir una vida independiente, de pelear por su derecho a los apoyos básicos para poder levantarse de la cama y salir cada día a la calle. La fuerza del amor propio es una rareza en este mundo; ahí reside la potencia del pensamiento que le da valor de ser uno mismo en la vida, por sobre el valor de funcionar en el sistema.

Escribo desde el enojo, pero lo hago por la alegría.

Dotado de enormes inteligencias intelectuales y emocionales, con claridad política de la buena política, la que no se distrae con la rosquita del poder chiquito ni con las minucias sectoriales que buscan la ventaja del perfilismo por sobre el proceso popular y creativo de seguir la ética de la convicción. Movilizado por las injusticias, se juntó con los más rebeldes que encontró y con Alcides Perdomo se metió a militar en el Municipio de La Paloma.

Años después, en plena pandemia, tuvo que agarrar de alcalde a causa de la muerte de Alcides y se pasó años pensando el desarrollo de una de las principales ciudades del este del país, con el foco en la gente que vive todo el año y necesita trabajo. Inventó movidas para traer recursos hacia las organizaciones sociales, analizó el impacto ambiental de las costas que se vacían de arena y se comen las edificaciones, peleó recursos a la intendencia y a distintos ministerios, pero sobre todo estuvo siempre disponible para los vecinos y vecinas.

Escribo desde la soledad, pero lo hago para acompañarnos.

La muerte de Sergio hace sentir soledad en esta lucha, pero sé que su pedagogía de la accesibilidad instaló la mirada de mucha gente que hoy mira con los lentes de la discapacidad: en su familia, amigos y vecinos dejó una fuerza multiplicadora que puede hacer la diferencia.

Con el tiempo aprendí que la muerte y la discapacidad tienen una injusta relación de cercanía. La fragilidad es un riesgo con el que se vive día a día y que suele irrumpir antes de tiempo, si es que hay un tiempo para morir.

La muerte de Sergio hace sentir soledad en esta lucha, pero sé que su pedagogía de la accesibilidad instaló la mirada de mucha gente que hoy mira con los lentes de la discapacidad.

En estos más de 20 años compartiendo el día a día con las personas que viven la discapacidad me ha tocado despedir a demasiadas personas que en su lucha cotidiana por vivir fueron dejando huella a su alrededor: Jorge García, Noelia Baillo, Jorge Reyes, Tito Rodríguez, Mabel Ubiría, Becky Sabah, Pocho Ventura, Héctor Masseilot, Luis Lasalle, Rafael Ponce de León, Gabriel Soto, Christian García y tantos otros y otras. Anónimos junto con sus familias y amigos forman un movimiento social que la sociedad uruguaya desconoce mayoritariamente, pero son pilares de un proyecto contra la desigualdad, la injusticia y la indiferencia de los que viven al margen.

Hoy despedimos a Sergio Muniz, buena gente de la que habla Bertolt Brecht, escribiendo para que no pase desapercibida una vida plena, bien vivida, bien luchada, escribiendo como quien invita a arrimarse al fogón. Para sobrellevar la soledad y para sumar gente a un camino que necesita ser muchos para las transformaciones de los tiempos que están por venir.