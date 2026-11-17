A tres años del fallecimiento de Danilo

El pasado 10 de noviembre se cumplieron tres años del fallecimiento del querido compañero Danilo Astori. Nítido en mi memoria el escueto Whatsapp, iluminando la pantalla del celular. Y aquel texto frío, inconmovible, brutal, que abrió la puerta a las emociones más hondas, a los sentimientos más íntimos, a nuestras lágrimas más sentidas.

Todos estábamos al tanto de la gravedad de su situación de salud. Pero sin duda, alentábamos un desenlace diferente. La noticia –terrible, irreversible–, desmoronaba todo tipo de esperanzas y nos daba de cara con una realidad que nos resistíamos a aceptar: el eterno “capitán sin cintillo” de esta escuadra política fraterna, soñadora, transformadora de la realidad que abrazamos –al igual que él y junto a él– desde nuestros años más jóvenes, y por siempre, había fallecido.

Danilo, el incansable “escudero de la ética seregnista”, el economista prestigioso que acercó la macroeconomía a los programas de la izquierda, el político serio, maduro, respetuoso y respetado, el confiable, el polemista temible, el impulsor a ultranza de –abro comilla a sus propias palabras– “este proyecto popular posible, sustentable, con horizonte de justicia social, que también llamamos revolución”, pasaba a formar parte –a partir de esa desgarrante instancia– de lo mejor de nuestra historia, del legado común que construye nuestra idiosincrasia política y social como nación.

Imposible no recordar, en ese instante, la primera vez que estuve frente a frente con Danilo, cuando fuimos presentados. Fue cuando retornó la democracia al país. Como para la casi totalidad de los progresistas jóvenes –y no tanto– de aquella época tan compleja y dinámica a la vez, el encuentro con un referente de tamaña estatura intelectual resultaba realmente de un altísimo impacto, tanto en lo inmediato como lo fue en su incidencia futura.

Lejos estaba de presentir en aquella circunstancia lo que sería el comienzo de aquel relacionamiento fluido, afectuoso, de proximidad mutua en el rumbo, en las formas, en los sentires políticos y humanos que nos fueron definiendo y acompañando desde entonces.

Danilo disfrutaba de una estatura intelectual construida a lo largo de los años como alumno destacado del Colegio y Liceo San Francisco de Sales (Maturana), y como estudiante avanzado, más tarde, de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Hasta recibirse en 1963, con apenas 23 años recién cumplidos, como contador público y economista. Para entonces, ya participaba en los equipos de trabajo de Wilson Ferreira Aldunate –entonces subsecretario de Ganadería y Agricultura–, llegando a estar a cargo de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, la conocida Opypa.

Entre 1963 y 1965, fue llamado, asimismo, por el contador Enrique Iglesias para colaborar en la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, donde destacó entre la flor y nata técnica de aquella generación fantástica.

Participó, más tarde, en un seminario en Moscú organizado por la FAO, en un curso de planificación de la ONU en Chile, y ejerció como profesor titular grado 5 en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de nuestro país. Hasta que en 1973 fue designado decano de dicha facultad, el más joven en la historia nacional.

En 1978, fue obligado por la dictadura a abandonar el cargo, obviamente, como castigo por su orientación política. De ahí en más, fundó junto con otros investigadores el Ciedur –Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo en Uruguay– e incursionó en el periodismo de opinión en medios como Opción, Aquí y Brecha.

¡Cómo no dimensionar, entonces, la atracción, el magnetismo, el respeto que tamaño nivel de conocimientos y capacidad intelectual despertaba en una sociedad que se aprestaba a dejar atrás años de oscurantismo, de frustración, de dolor! Ávida de formación política y de comprender la realidad social y económica que el país atravesaba a la salida de la dictadura.

El eterno “capitán sin cintillo” de esta escuadra política fraterna, soñadora, transformadora de la realidad, que abrazamos desde nuestros años más jóvenes y por siempre, había fallecido.

En ese contexto, los análisis económicos de Danilo por las ondas de CX 30 resultaban verdaderas “cátedras de docencia popular sobre economía”, donde con lenguaje simple, comprensible para el ciudadano común, se resaltaba el rol de esta asignatura como “factor excluyente” a preservar en todo proceso de inclusión en equidad, con perspectiva de justicia social efectiva.

“No creo en esa premisa de que primero hay que crecer y después distribuir”, fustigaba Danilo a los economistas defensores del modelo conservador. Para concluir: “La gente es la causa de todos nuestros esfuerzos y es la razón de nuestra vida”.

De allí en más, se dio el pasaje definitivo al Astori político, a su vínculo filial con Seregni, al Astori primer candidato al Senado de todas las listas del Frente Amplio, al Danilo senador, al precandidato a la presidencia de la República, al ministro, al Danilo distinguido como el ministro de Economía y Finanzas de 2018 de toda América Latina, según la revista Global Markets, al Danilo vicepresidente, líder de Asamblea Uruguay, posteriormente del Frente Líber Seregni, y adhiriendo, al final de sus días, al Espacio Seregnista.

Una vez, un periodista le preguntó a Astori: “Varios en el FA dicen que usted podría haber sido el mejor presidente de la República, pero no se dio por diversas circunstancias. ¿Qué le faltó?”. Su respuesta no deja lugar a dudas acerca de su ética, así como de su compromiso. “No fui presidente porque carecí del apoyo necesario para ser candidato. Yo hubiera querido serlo y –quiero ser muy sincero– nunca abandoné mis condiciones al servicio de ese objetivo. Siempre defendí lo que creía, a pesar de que quería llegar a la candidatura presidencial y luego a la presidencia. Tengo la satisfacción de repasar mi vida y comprobar que nunca apelé a algo en lo que no creía para llegar a ese lugar”. Y señala a continuación, en otra clara señal de su profunda vocación y compromiso republicano: “Pero me siento absolutamente agradecido a todos aquellos que permitieron que fuera senador muchos años, ministro de Economía y Finanzas y vicepresidente de la República. No me puedo quejar”.

A tres años de su fallecimiento, transmito mi emocionado recuerdo al compañero, al líder político, al intelectual, al frenteamplista –por supuesto–, pero fundamentalmente al que, seguramente en su legado, seguirá sorteando los alambrados de las canchas chicas para fundirse en el abrazo colectivo de la cancha universal. El reconocimiento a su valor, a su lealtad, a su coherencia y compromiso institucional, a su estatura ética y principismo.

Y, tal vez en un exceso de mi parte, desde un lugar más íntimo y personal entre dos amigos como fuimos con Danilo, el recuerdo de su trato afable, de su humanismo, de su calidez y de su profunda sensibilidad.

Cada vez que iba a hablar con él –y los que fuimos ministros hablábamos mucho con los ministros de Economía–, siempre me recibía con un “Hola, Liliam, ¿cómo estás? ¿Cómo están tu familia, tus hijos? ¿Cómo están tus nietos?”, conocedor de todas las circunstancias que hacían a mi vida familiar. Para concluir con su infaltable: “¡No me digas que venís a hablarme otra vez de Defensor! ¡Te lo pido, Liliam, por favor, no!”.

Desde lo más profundo de mi corazón, gracias Danilo, y hasta siempre.