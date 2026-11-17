Ueno Bank: el verdadero rostro de la colonización financiera

La caída de Ueno Bank desencadenó una de las mayores crisis financieras recientes de Paraguay. Tras constatarse que la entidad no cumplía con los requisitos mínimos de solvencia, el Banco Central ordenó su cierre, dejando a cerca de tres millones de clientes con acceso restringido a sus fondos.

La situación afectó especialmente a jubilados, trabajadores y beneficiarios de programas sociales, y generó una fuerte preocupación por la gestión de los recursos previsionales, impulsando movilizaciones ciudadanas que derivaron en una crisis política marcada por demandas de investigación, transparencia y rendición de cuentas.

Entre la acumulación de capital y la injusticia social

Esta situación nos invita a reflexionar sobre una profunda injusticia social derivada de la gestión irresponsable de recursos por parte de sectores de poder, lo que pone de manifiesto un problema estructural preexistente a la crisis. La entidad bancaria utilizaba de forma intensiva los depósitos, ahorros, salarios y jubilaciones de sus clientes para financiar créditos e inversiones orientadas a la acumulación privada de capital.

Conviene señalar que la incorporación de los ahorros, salarios y jubilaciones de los clientes al circuito de valorización y generación de ganancias forma parte del funcionamiento habitual de la actividad bancaria. Los fondos depositados constituyen la materia prima con la que las instituciones financieras realizan nuevas operaciones y asumen riesgos. En este sentido, el problema no radica en la utilización de esos recursos en sí misma, sino en la forma en que son gestionados y en quiénes terminan asumiendo las consecuencias cuando dichas decisiones generan pérdidas.

Mientras no se producen crisis, esta dinámica suele pasar inadvertida para la mayoría de la ciudadanía, así como los significativos beneficios que genera y que rara vez se traducen en ventajas directas para quienes aportan los recursos que sostienen el propio sistema financiero, como son los ahorristas, trabajadores, jubilados y otros sectores explotados de la población.

Alienación y explotación: los ahorros de la población al servicio de la acumulación privada

La crisis, por tanto, pone al descubierto relaciones de subordinación, desigualdad, explotación y discriminación que benefician a quienes concentran el poder financiero y económico: las élites. Esta concentración de poder reduce la capacidad de la ciudadanía para intervenir en las decisiones que afectan a sus propios recursos. Desde este lugar, se favorecen procesos de alienación contemporáneos que evidencian la pérdida de control de las personas sobre su dinero, ya que desconocen cómo es utilizado, qué riesgos conlleva y de qué manera genera beneficios para terceros. A su vez, la explotación se expresa ahí mismo, en donde los ahorros acumulados a lo largo de una vida de trabajo son empleados para producir riqueza que favorece principalmente a otros actores económicos.

La plusvalía: el origen de la explotación más allá del trabajo

Sin embargo, la raíz del problema es más compleja y comienza mucho antes, cuando el salario que recibe el trabajador no refleja, ni siquiera de manera aproximada, el valor de la riqueza que produce con su fuerza de trabajo. Del mismo modo, la jubilación percibida por quien ha dedicado décadas de esfuerzo a la actividad productiva tampoco guarda una relación justa con el valor que generó a lo largo de su vida laboral.

Marx denominó plusvalía a esta diferencia, considerada una de las principales fuentes de la ganancia capitalista, que no desaparece con el ahorro bancario, el salario o la jubilación, sino que continúa operando sutilmente a través de distintos mecanismos.

La bancarización obligatoria como una nueva forma de alienación capitalista

La alienación contemporánea del trabajador se agrava cuando la colonización financiera de la vida cotidiana impone la bancarización obligatoria mediante mecanismos de pago y cobranza como el débito. Desde este contexto, el trabajador no solo entrega su fuerza de trabajo a cambio de un salario o una jubilación, sino que también queda incorporado, de manera coercitiva, al circuito financiero. Como resultado, sus ingresos y prácticas económicas pasan a depender de una intermediación bancaria cuyo funcionamiento suele ser poco conocido por la ciudadanía.

Lo preocupante es que los trabajadores ya no solo participan en la generación de riqueza a través de su trabajo, sino que, a través de sus ingresos y de su incorporación forzosa al sistema financiero, también contribuyen a la acumulación de capital para las clases dominantes. En efecto, la alienación deja de restringirse al ámbito laboral y se extiende a diversas dimensiones de la vida cotidiana, como el cobro del salario, el ahorro, el consumo y el endeudamiento.

La crisis de Ueno Bank trasciende a una institución financiera particular y evidencia problemas estructurales del capitalismo globalizado y contemporáneo, sustentado en la bancarización obligatoria y la digitalización del dinero.

Así, la lógica de acumulación del capital trasciende el ámbito clásico del que habla Marx y alcanza nuevas formas de alienación, vinculadas ahora con la manera en que las personas administran, utilizan y disponen digitalmente de los ingresos obtenidos mediante su fuerza de trabajo.

Del dinero tangible al salario digitalizado

Es importante señalar que la digitalización de la vida económica ha profundizado los efectos de la bancarización obligatoria, transformando el salario en un registro electrónico cuyo acceso y utilización dependen de la intermediación financiera. Esto significa que el trabajador se encuentra cada vez más alejado del control directo sobre el dinero que recibe por su trabajo y de su forma monetaria tangible y real.

Lo último mencionado me lleva a considerar una inquietud radical: ¿y si el dinero que creemos tener en nuestras cuentas digitales no estuviera realmente allí? ¿Y si esos saldos fueran únicamente representaciones abstractas de una disponibilidad económica cuya materialidad no existe en realidad? Ambas preguntas ponen de manifiesto la preocupación por el alcance que han adquirido, en la actualidad, los mecanismos de alienación y explotación propios del sistema capitalista.

En conclusión

La crisis de Ueno Bank trasciende a una institución financiera particular y evidencia problemas estructurales del capitalismo globalizado y contemporáneo, sustentado en la bancarización obligatoria y la digitalización del dinero. En este contexto, los ingresos de las personas quedan cada vez más subordinados a los mecanismos de acumulación de capital, mientras que los trabajadores se ven crecientemente alienados del acceso, uso e incluso de una relación directa con la realidad tangible de sus propios recursos.

Comprender esta realidad exige desarrollar una conciencia crítica que permita reflexionar sobre fenómenos como el plusvalor, la alienación y la explotación en sus múltiples manifestaciones. Esto implica interesarse por el funcionamiento del sistema financiero y exigir transparencia en la gestión de nuestro dinero. Conocer el destino de nuestros salarios, ahorros y jubilaciones debe ser una preocupación ciudadana fundamental y no un tema exclusivamente de especialistas.

El desafío consiste en organizarnos colectivamente para construir una sociedad más digna, libre y justa para cada persona. Lejos de ser una utopía inalcanzable, ese horizonte podría comenzar a hacerse realidad en la medida en que seamos capaces de imaginar alternativas y actuar juntos para construirlas.