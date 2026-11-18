Lo que se dice cuando creemos que nadie escucha

El video que registra una conversación de docentes de la Universidad Tecnológica (UTEC) no muestra únicamente a dos personas que perdieron la compostura. Deja ver cómo una parte de la cultura académica imagina al estudiante cuando cree que nadie la escucha.

En los últimos días, en redes sociales circuló la grabación de una clase a la que “no asistieron” estudiantes y que se convirtió en una reunión entre dos docentes de la UTEC. Al comienzo, creían que estaban solos, pero la plataforma grababa. Lo que se escucha ya es conocido: “Los voy a mandar a todos a examen”, “qué gente pelotuda”, y un estudiante que recursó varias veces es tildado de “psicópata”. La institución respondió con sumarios administrativos y la separación preventiva de ambos.

La indignación es legítima. Pero si nos quedamos únicamente ahí, el episodio se reduce a dos malas personas y nos ahorramos la pregunta incómoda: ¿qué dice este discurso sobre la relación pedagógica y sobre quienes enseñamos? Propongo leerlo desde dos campos de saber: la pedagogía y el psicoanálisis. No para absolver a nadie, sino para que el escándalo nos enseñe algo.

En la conversación podemos decir que aparece una pedagogía implícita; la que funciona cuando no tiene que justificarse. Al grupo se lo describe solo por lo que le falta: no aprendió, no atendió las correcciones, ninguno va a aprobar. Es la educación bancaria que criticaba Paulo Freire (1968), en la que, si el depósito no rinde, la culpa es del recipiente (el estudiante). Y, además, la evaluación aparece como amenaza. “Los voy a mandar a todos a examen” no es una decisión didáctica. Es el examen usado como instrumento de descarga, la función de regulación y poder que Philippe Perrenoud (2008) señaló hace décadas.

La queja de fondo, sin embargo, es reconocible: correcciones que nadie toma en cuenta. Cualquier docente conoce esa frustración, pero también sabemos que corregir no es enseñar. Cuando la devolución no produce cambios, la pregunta pedagógica es qué falló en el dispositivo y no qué tienen de malo los estudiantes. Llamar “psicópata” a quien vuelve una y otra vez a la misma materia cierra esa pregunta: lo que podría ser un problema de enseñanza pasa a ser un diagnóstico de personalidad.

La ética docente no se juega solo frente a los estudiantes, sino también en cómo hablamos de ellos cuando no están. No se trata de prohibir la queja, sino de darle un lugar donde pueda convertirse en pregunta.

El psicoanálisis permite escuchar otra capa. Freud (1937) ubicó la educación entre las profesiones “imposibles”, junto con gobernar y psicoanalizar, porque ninguna garantiza el resultado. El “me tienen harta” es el grito de quien choca con ese límite. No es una excusa, sino la marca de un malestar propio del oficio que las instituciones casi nunca nombran y que Anny Cordié estudió en Malestar en el docente.

También está la transferencia, que funciona en los dos sentidos. Siguiendo a Freud (1914), así como el alumno pone en el profesor afectos que vienen de otro lado, el estudiante puede ocupar para el docente el lugar del que cuestiona, del que no reconoce, del que le devuelve su impotencia. Entonces, cuando ese lugar se vuelve insoportable y el saber ya no sostiene la autoridad, queda el poder desnudo: van todos a examen. Lacan (1969-1970) lo teorizó como el discurso del amo.

También está la forma misma del episodio. Lo que se dice en privado y no se diría en público vuelve por un costado técnico, con algo de lapsus institucional. La pregunta que deja no es ¿por qué lo dijeron?, sino ¿cuánto de eso circula en las salas de profesores y chats donde no hay cámaras?

El sumario es necesario: los estudiantes tienen derecho a no ser insultados por quienes los evalúan. Pero una sanción ejemplar también puede ser una forma de no pensar. Si los culpables son dos, el resto queda a salvo. Hay preguntas que ningún sumario responde: ¿con cuántos estudiantes trabaja cada docente?, ¿qué espacios tiene para pensar lo que le pasa con sus grupos?, ¿quién acompaña a quien siente que sus correcciones caen en el vacío?

Por supuesto, esta viñeta despierta sentimientos encontrados entre el colectivo docente. Muchos repudiamos cualquier forma de violencia hacia los estudiantes, más aún cuando se vuelve reiterada. Otros colegas se preocupan por la (no) privacidad de una escena que nunca debió hacerse pública. Creo que ambas inquietudes son legítimas y no se anulan entre sí. La grabación irrumpió sin permiso, pero lo que sacó a la luz fue un conflicto de fondo que ya estaba ahí, esperando ser nombrado.

A modo de conclusión, la ética docente no se juega solo frente a los estudiantes, sino también en cómo hablamos de ellos cuando no están. No se trata de prohibir la queja, sino de darle un lugar donde pueda convertirse en pregunta: ateneos, supervisión entre pares, análisis de la práctica. Podemos mirar el video y aliviarnos pensando “yo nunca diría eso”. O podemos preguntarnos: ¿qué decimos de nuestros alumnos cuando creemos que nadie escucha? Lo primero es más cómodo. Solo lo segundo es pedagógico.

Alexandre Texeira Bondelas es magíster en Investigación en Educación e investigador predoctoral en la Universidad de Santiago de Compostela y en la Université Rennes 2.

Referencias

Freire, P (1968). Pedagogía del oprimido. Tierra Nueva.

Freud, S (1914). Sobre la psicología del colegial. En J Strachey (ed.), Obras completas (JL Etcheverry, trad., vol. 13, pp. 243-250). Amorrortu.

Freud, S (1937). Análisis terminable e interminable. En J Strachey (ed.), Obras completas (JL Etcheverry, trad., vol. 23, pp. 211-254). Amorrortu.

Lacan, J (1969-1970). El seminario de Jacques Lacan. Libro 17: el reverso del psicoanálisis (JA Miller, ed.). Paidós.

Perrenoud, P (2008). La evaluación de los alumnos: de la producción de la excelencia a la regulación de los aprendizajes. Colihue.