El territorio como estrategia de desarrollo

La localización de una vivienda, una industria o una obra de infraestructura tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del predio donde se construye. Incide en los desplazamientos cotidianos, en el acceso a los servicios, en el valor del suelo y en las oportunidades de las personas. Por eso, las decisiones sobre el territorio deben formar parte de la discusión sobre el desarrollo del país.

En ocasiones se asocia el ordenamiento territorial casi exclusivamente con la protección ambiental o con las normas que establecen qué puede hacerse en cada lugar. Ambas funciones son importantes, pero su alcance es bastante mayor. De la misma manera, se visualiza como algo lejos de la realidad, con resultados que muchas veces trascienden los años de una gestión y sin grandes inauguraciones. Pero la realidad es muy distinta: interviene en la política de vivienda, la producción, la movilidad, las infraestructuras y la distribución de las inversiones. Su aporte está en relacionar esas decisiones, que suelen tomarse desde ámbitos diferentes, y darles una orientación común.

Uruguay dispone de un marco legal que reconoce ese papel, la Ley 18.308. El desafío es que la perspectiva territorial esté presente cuando se definen las prioridades y no solamente cuando un proyecto llega a la etapa de autorizaciones. Es allí donde pueden compararse alternativas, preverse necesidades de infraestructura y considerarse los efectos sobre las comunidades.

Hay ejemplos recientes que muestran la importancia de esta mirada. Casupá es una obra relevante para el abastecimiento de agua, pero también tendrá efectos sobre la producción, la conectividad y la vida de las localidades de su entorno y por sobre todo una gestión compartida entre dos gobiernos departamentales y el gobierno nacional. La discusión sobre un aeropuerto en Rocha requiere considerar su localización y el desarrollo regional que se pretende promover. Las transformaciones del suelo rural en Colonia y Montevideo, así como los conflictos urbanísticos en Maldonado, plantean la necesidad de mirar los impactos acumulados de distintas iniciativas.

La vivienda promovida merece una atención similar. Además de cuántas viviendas se construyen, importa dónde se ubican, qué hogares pueden acceder a ellas y cómo se relacionan con el transporte, los servicios y las áreas consolidadas de la ciudad. En la promoción de áreas industriales y en los incentivos de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones también hay decisiones territoriales: los estímulos económicos influyen sobre la localización de actividades y sobre la demanda futura de infraestructura y la generación de empleo.

Esto no supone poner obstáculos a las inversiones. Por el contrario, una planificación que anticipe necesidades y coordine actuaciones puede dar mayor certidumbre a los proyectos y permitir que sus beneficios alcancen a más personas y localidades.

Incorporar el ordenamiento territorial como herramienta de planificación desde el inicio de las decisiones públicas puede contribuir a un desarrollo más equilibrado y a una mejor utilización de los recursos del país.

Para ello es indispensable contar con información compartida y útil para decidir. La relación entre la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y la Dirección Nacional de Catastro ofrece una oportunidad importante. La información parcelaria y catastral, complementada con datos de compraventas, vivienda, infraestructura e inversiones, ayudaría a comprender las transformaciones del suelo y a evaluar mejor los resultados de las políticas. La articulación con organismos del gobierno nacional, con los gobiernos departamentales y con otros organismos resulta igualmente necesaria.

Estas cuestiones se reflejan en la vida diaria. Una familia que consigue vivienda lejos de su trabajo puede terminar destinando una parte importante de sus ingresos y de su tiempo al transporte. Una localidad que crece sin prever servicios enfrenta costos que podrían haberse evitado. Y una ciudad que recupera inmuebles y áreas ya urbanizadas puede aprovechar mejor las inversiones públicas existentes. En definitiva, hablamos del costo de no planificar.

La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial viene trabajando para ampliar estos espacios de intercambio e incorporar la perspectiva territorial en distintas políticas públicas. Su pertenencia al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial facilita un vínculo directo con la política habitacional, que es una dimensión central del desarrollo urbano, pero no debiera ser el único vínculo. Existe una oportunidad de profundizar el trabajo conjunto con las áreas de economía, producción, infraestructura y planificación del Estado para que la mirada territorial esté presente en un conjunto más amplio de decisiones.

Dar continuidad a este esfuerzo requiere ámbitos de coordinación estables, información accesible y acuerdos entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. También supone evaluar las políticas no solo por las obras o inversiones que generan, sino por los cambios que producen en cada territorio.

Incorporar el ordenamiento territorial como herramienta de planificación desde el inicio de las decisiones públicas puede contribuir a un desarrollo más equilibrado y a una mejor utilización de los recursos del país. Su importancia se mide, en definitiva, en las condiciones de vida y las oportunidades de quienes habitan nuestros barrios, ciudades y áreas rurales.