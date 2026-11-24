Educar para decidir, cuidar y vivir en libertad

En Uruguay, más de la mitad de los casos de sífilis notificados durante 2025 correspondieron a adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años. Fueron 5.967 casos, según datos presentados por el Ministerio de Salud Pública en octubre de este año. La cifra exige una respuesta sanitaria, pero también una discusión política sobre cómo entendemos y abordamos la sexualidad.

Cuando pienso en la educación sexual que recibí durante mi adolescencia, me cuesta no relacionar estas cifras con una experiencia compartida por muchas personas de mi generación. Durante todo el liceo tuve un único taller con una sexóloga. En Biología, en cambio, recuerdo imágenes explícitas de las consecuencias físicas de las infecciones de transmisión sexual, utilizadas para asustarnos. La sexualidad aparecía asociada al peligro y la enfermedad. Había poco espacio para hablar de vínculos, de deseos o para aprender a cuidarnos.

Ese espacio no quedaba vacío. Como estudiaba en un liceo católico, a los 15 años recibimos el Youcat, un librito amarillo para jóvenes, impulsado por el papa Benedicto XVI, que cuestionaba el preservativo como herramienta de prevención del VIH, presentaba las relaciones homosexuales como antinaturales y reproducía una visión tradicional de los roles de género, asignando a las mujeres un lugar de subordinación. Para quienes crecíamos, esos mensajes podían convertirse en referencias para entender nuestra sexualidad y los vínculos entre varones y mujeres. Al mismo tiempo, para muchos varones, la pornografía ocupaba el lugar de una escuela informal sobre los cuerpos, el deseo y las prácticas sexuales, muchas veces alejada del consentimiento y los vínculos reales.

No cuento esto como una anécdota individual ni como un reproche a nuestros docentes. Lo cuento porque muestra qué sucede cuando el Estado y las instituciones educativas no garantizan una educación sexual integral y sostenida: otros discursos ocupan ese lugar, sin ofrecer necesariamente información rigurosa ni herramientas para construir vínculos saludables.

¿Qué respuestas estamos dispuestos a construir? ¿Volveremos a los discursos que convierten la sexualidad en un problema de conducta, señalan a las juventudes y reducen la prevención a prohibiciones? Necesitamos educación, información, servicios de salud y políticas públicas que acompañen el ejercicio de nuestros derechos.

La sífilis se previene, se diagnostica y se cura. Para enfrentarla necesitamos métodos de prevención, testeos oportunos, tratamientos adecuados y servicios de salud libres de prejuicios. La respuesta debe garantizar atención e información sin culpabilizar ni estigmatizar a quienes contraen una infección de transmisión sexual.

Por otra parte, la educación sexual integral (ESI) es fundamental para esta tarea, pero su alcance excede la prevención de infecciones y la enseñanza de anatomía y reproducción. Implica conocer el propio cuerpo, reconocer deseos, construir vínculos, ejercer el consentimiento, respetar la diversidad y tomar decisiones libres e informadas. También supone hablar de afectividad, autonomía, placer y responsabilidad.

Hay una dimensión relegada en muchos debates públicos: el goce. La sexualidad no puede reducirse a una amenaza ni a una sucesión de riesgos que debemos evitar. También está vinculada al encuentro, al deseo, al disfrute y a la libertad. Vivir una sexualidad plena, saludable y placentera forma parte de los derechos sexuales.

Reivindicar el placer no significa desconocer los riesgos. Cuidado y disfrute pueden ir de la mano. Una educación sexual que solo habla de peligros, enfermedades y embarazos no deseados transmite una visión incompleta. Necesitamos herramientas para cuidarnos y vivir con libertad, autonomía y respeto.

Una educación sexual que solo habla de peligros, enfermedades y embarazos no deseados transmite una visión incompleta. Necesitamos herramientas para cuidarnos y vivir con libertad, autonomía y respeto.

Las posibilidades de ejercer una sexualidad libre y segura no son iguales para todas las personas. Las desigualdades económicas y territoriales, las relaciones de poder, la violencia de género y la discriminación condicionan el acceso a información y servicios de salud. Por eso la ESI debe llegar a todo el país, contemplar las distintas etapas de la vida y reconocer la diversidad de experiencias.

En este contexto, merece celebrarse la presentación del primer Plan Nacional e Intersectorial de Educación Sexual Integral. Es un paso importante para consolidar una política pública que reconoce la ESI como un derecho y compromete a distintas instituciones del Estado en su garantía.

Esta apuesta tiene raíces en nuestra historia. Hace más de un siglo, Paulina Luisi, médica, educadora y referente del socialismo uruguayo, impulsó la incorporación de la enseñanza sexual a la educación pública. Recuperar su legado es reconocer que esta lucha forma parte de una tradición por la emancipación y la igualdad.

El plan reconoce avances y marcos normativos valiosos, pero también respuestas fragmentadas y dificultades para sostener una política coordinada en todo el territorio. Propone 15 líneas estratégicas que incluyen una Mesa Intersectorial Permanente, el fortalecimiento de los servicios educativos, sanitarios y sociales, la formación de equipos técnicos, campañas de información y prevención y proyectos territoriales.

Su carácter intersectorial es clave, ya que la educación sexual no puede depender exclusivamente de los centros educativos ni de la voluntad de docentes comprometidos. Requiere coordinación entre educación, salud y políticas sociales, junto con la participación de familias, comunidades, sociedad civil y academia. Garantizar este derecho es una responsabilidad pública.

Celebrar el plan también exige hacerlo realidad. Su implementación necesita presupuesto, recursos humanos, formación, coordinación y evaluación. Un documento puede marcar el rumbo, pero las decisiones políticas y los recursos destinados a concretarlo determinarán su alcance.

Las cifras de sífilis recuerdan cuánto falta por hacer. Mi experiencia educativa también muestra las consecuencias de la ausencia de ESI, preguntas sin respuesta y otros discursos ocupando su lugar. No quiero que las próximas generaciones aprendan sobre sexualidad a través del miedo, los prejuicios o la pornografía. Quiero que puedan hacerlo con información, acompañamiento y libertad. Ojalá seamos la última generación sin ESI en Uruguay.

Este 1º de diciembre, en el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, invito a acercarse a las jornadas gratuitas de promoción de salud y testeo que se realizarán en todo el país. Recordemos que también podemos acceder a estos controles durante todo el año en las policlínicas públicas. Informarse y testearse también es ejercer nuestros derechos.

Educar para decidir, cuidar y vivir en libertad es una tarea colectiva y una responsabilidad del Estado. Es construir una sociedad en la que todas las personas puedan conocer sus derechos, construir vínculos respetuosos y vivir su sexualidad sin miedo ni vergüenza. La ESI es indispensable para hacerla posible.