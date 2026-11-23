¿Elegir tecnología o transformar la movilidad?

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Montevideo y su área metropolitana necesitan transformar urgentemente el transporte público. Los viajes largos y lentos, las esperas y las dificultades para conectar destinos afectan nuestra calidad de vida y contribuyen a que cada vez más personas dependan del automóvil, agravando la congestión que todos padecemos.

Las autoridades han asumido este desafío y avanzan en el Programa de Transformación de la Movilidad Metropolitana (PTMM). Es una iniciativa necesaria que involucrará importantes recursos públicos y decisiones que condicionarán la movilidad durante décadas.

En una nota anterior planteé una pregunta que considero fundamental para orientar esta discusión: ¿estamos evaluando las mejores alternativas para resolver el problema de movilidad o, simplemente, estamos seleccionando la mejor tecnología para una solución previamente definida?

La diferencia puede parecer sutil. Sus consecuencias no lo son.

Si la pregunta es insuficiente, ¿cómo sabemos que la respuesta es correcta?

Imaginemos que necesitamos mejorar los desplazamientos de miles de personas que viven, trabajan y estudian en distintos puntos del área metropolitana. Podemos comenzar, como se ha hecho en el PTMM, por seleccionar dos grandes corredores, estimar su demanda y comparar qué tecnología permite transportar más pasajeros, con qué velocidad y a qué costo.

Es un análisis técnicamente legítimo. Puede conducir a una conclusión bien fundamentada sobre cuál es la mejor tecnología para esos corredores. Sin embargo, no necesariamente responde a una pregunta anterior: ¿es esa la mejor forma de transformar el transporte público de toda el área metropolitana y mejorar la calidad de vida de sus habitantes?

Otras configuraciones de recorridos, frecuencias, conexiones, contratos de operación e infraestructura podrían ofrecer resultados diferentes, posiblemente superiores, utilizando los recursos disponibles de otra manera.

No se trata de elegir entre autobuses convencionales, tranvías, metro o sistemas BRT —autobuses de tránsito rápido—. Se trata de comparar transformaciones completas según su capacidad para alcanzar objetivos de mejora previamente definidos para la población y, a partir de esa evaluación, determinar qué inversiones son realmente necesarias.

Para comprender la importancia de esta diferencia, vale la pena observar dos experiencias internacionales.

Bogotá: transformar corredores no garantiza transformar la ciudad

En el año 2000, Bogotá comenzó a implementar TransMilenio, un sistema BRT que se convirtió en referencia internacional por su capacidad para transportar grandes cantidades de pasajeros y mejorar los tiempos de viaje en corredores de alta demanda.

La reforma no consistió solamente en construir infraestructura. Incluyó cambios institucionales, contratos de operación, servicios alimentadores y posteriores esfuerzos de integración del resto de la red.

Sin embargo, sus resultados para el conjunto de la ciudad merecen una evaluación más exigente. Entre 2005 y 2015, la participación del transporte público en los viajes de más de 15 minutos disminuyó del 57% al 45%, mientras la del transporte privado aumentó del 17% al 24%, incluyendo el crecimiento de las motocicletas.

La satisfacción con TransMilenio también se deterioró: su calificación pasó de 4,6 sobre 5 en 2001 a 3,0 en 2009. Estos resultados no pueden atribuirse exclusivamente al proyecto. Bogotá experimentó otros cambios económicos, demográficos y urbanos. Pero muestran que las mejoras inicialmente obtenidas en los corredores coexistieron con una evolución desfavorable de indicadores importantes de la movilidad general.

La pregunta relevante no es solamente cuánto mejoró el servicio en los corredores intervenidos, sino cómo evolucionó la movilidad del conjunto de la ciudad durante y después de la transformación.

Seúl: una reforma integral que supo aprender y evolucionar

En 2004, Seúl enfrentó su propio desafío de movilidad mediante una reforma de alcance integral. Reorganizó la red de autobuses, modificó contratos e incentivos de los operadores, integró tarifas con el metro, fortaleció la planificación y el control público de los servicios e incorporó carriles prioritarios. La infraestructura fue importante, pero formó parte de una transformación coordinada del funcionamiento del sistema.

La evolución posterior muestra resultados favorables. Entre 2002 y 2009, la participación del transporte público aumentó del 60,6% al 63,0%, mientras la del automóvil disminuyó del 26,9% al 25,9%. La velocidad vehicular media también aumentó de 22,9 a 24 kilómetros por hora entre 2000 y 2010: una mejora cercana al 4,8%, significativa para una ciudad que ya contaba con una elevada participación del transporte colectivo.

Tampoco estos cambios pueden atribuirse exclusivamente a la reforma. Sin embargo, muestran que es posible reorganizar integralmente el transporte público y observar una evolución favorable de su competitividad y de la circulación urbana.

La transformación de Seúl tampoco comenzó sin dificultades. Cuando se implementó, en julio de 2004, los nuevos recorridos, los problemas con el sistema de pago y la información insuficiente provocaron miles de reclamaciones. Las autoridades identificaron las fallas, introdujeron correcciones y, en pocos meses, consiguieron recuperar la satisfacción de los usuarios.

La enseñanza más importante no está solamente en la capacidad de corregir esos problemas. Seúl había definido una transformación integral del transporte público: reorganizar la red, coordinar los servicios, cambiar los contratos y los incentivos de los operadores, integrar tarifas y mejorar la gestión. Los ajustes se realizaron dentro de esa orientación general, buscando mejorar el funcionamiento del conjunto del sistema y la experiencia de sus usuarios.

Esto permite extraer una conclusión particularmente relevante para Montevideo: una reforma puede tener una concepción integral y, al mismo tiempo, evolucionar durante su implementación. La clave es distinguir entre los objetivos que deben orientar el proceso y las soluciones específicas que pueden adaptarse a medida que se obtiene nueva evidencia. No es necesario conocer de antemano todas las respuestas para comenzar a transformar. Pero sí es fundamental tener claridad sobre qué problemas se busca resolver, qué resultados se pretende alcanzar y cómo se comprobará si las decisiones están produciendo esos resultados.

¿Qué estamos comparando en Montevideo?

Los estudios publicados para el PTMM identifican problemas de movilidad y fundamentan la elección del BRT como alternativa tecnológica más costo-eficiente para dos corredores previamente seleccionados.

El propio análisis reconoce que otras tecnologías consideradas pueden proporcionar niveles comparables en los principales atributos del servicio. La elección tecnológica, por tanto, no demuestra por sí sola que los beneficios anunciados sean exclusivos del BRT. Sin embargo, permanece abierta una pregunta más importante: ¿qué mejoras concretas producirá la transformación elegida para el conjunto de la población metropolitana?

No basta con anunciar mayores velocidades, frecuencias o capacidad en los corredores, ni con definir qué empresas participarán en su operación. Necesitamos conocer cuánto mejorarán los viajes completos, incluyendo esperas y transbordos; cuánto aumentará la accesibilidad entre barrios; cómo se distribuirán los beneficios y en qué medida el transporte público podrá competir con el automóvil.

La documentación pública examinada no presenta todavía una evaluación integral que permita verificar esos resultados para el conjunto del sistema ni compararlos con los de otras arquitecturas de red y operación.

La pregunta es si estamos construyendo las capacidades necesarias para desarrollar la mejor transformación metropolitana o principalmente las estructuras necesarias para implementar la solución que ya seleccionamos.

Mientras tanto, el proyecto continúa avanzando. Las comunicaciones oficiales de noviembre confirman la preparación de licitaciones para 2027, mientras prosiguen los trabajos sobre la reorganización del transporte metropolitano. En paralelo, se desarrollan la nueva institucionalidad, los acuerdos de transferencia de competencias y recursos, y una propuesta de organización empresarial para operar los corredores BRT.

Son decisiones importantes para transformar el sistema. Pero también pueden generar compromisos de largo plazo.

El riesgo no está solamente en invertir en infraestructura antes de demostrar su necesidad. También está en estructurar contratos, derechos económicos e instituciones alrededor de una solución cuya capacidad para producir los mayores beneficios metropolitanos todavía no ha sido acreditada públicamente.

La nueva Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano puede representar un avance significativo para coordinar una transformación integral. Su verdadero valor dependerá de que las competencias, los contratos y los incentivos estén orientados a resultados verificables para las personas y permitan adaptar el sistema cuando la evidencia lo aconseje.

La pregunta es si estamos construyendo las capacidades necesarias para desarrollar la mejor transformación metropolitana o principalmente las estructuras necesarias para implementar la solución que ya seleccionamos.

Aprender de los ejemplos correctos

Las experiencias de Bogotá y Seúl no permiten anticipar qué solución funcionará mejor en Montevideo. Sus contextos son diferentes y sus resultados responden a múltiples factores. Pero ofrecen enseñanzas importantes sobre cómo concebir, organizar y gestionar una transformación.

Bogotá muestra que grandes inversiones en corredores, aún acompañadas por reformas institucionales y operacionales, no garantizan una mejora sostenida de la movilidad general.

El PTMM comparte características importantes de esa aproximación: corredores de alta capacidad como componentes estructurantes, integración progresiva de la red y reformas institucionales y contractuales asociadas a su implementación. Esta semejanza merece especial atención cuando las decisiones de infraestructura, contratos e institucionalidad avanzan antes de haberse demostrado públicamente los beneficios de la transformación integral.

Seúl ofrece una enseñanza complementaria. Una visión sistémica permitió coordinar las transformaciones de red, operación, contratos e infraestructura, y mantener capacidad para corregir dificultades durante su implementación. Incorporar esos aprendizajes permitiría fortalecer la confianza en la formulación del PTMM y mejorar la gestión de sus riesgos.

La enseñanza para Montevideo no es copiar una experiencia ni elegir de antemano una tecnología. Es definir qué transformación integral queremos alcanzar, comparar diferentes alternativas para conseguirla y conservar la capacidad de aprender y mejorar a medida que avanzamos.

Esto no exige detener la transformación. Al contrario: una visión integral puede permitirnos comenzar antes, aprovechando las capacidades existentes, introduciendo mejoras progresivas y evaluando sus resultados, mientras se profundiza el diseño de las inversiones estructurales.

No tenemos por qué elegir entre actuar ahora y planificar bien el futuro. Podemos definir una dirección estratégica clara y avanzar mediante decisiones que produzcan aprendizaje, permitan corregir problemas y reduzcan el riesgo de comprometer recursos en soluciones que luego resulten insuficientes.

La mejor respuesta a la urgencia es concebir integralmente la transformación, comenzar cuanto antes a producir mejoras medibles para las personas y utilizar ese aprendizaje para decidir mejor las inversiones futuras.