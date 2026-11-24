454.917 trabajadores contra el PIT-CNT

Los resultados de la elección de directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS), el domingo 22, fueron inesperados y removedores. La lista 1, respaldada por el PIT-CNT, perdió por primera vez la representación de los trabajadores afiliados, ya que la superó por unos 82.000 votos la 15, del movimiento Hay Otro Camino (HOC), encabezada por la militante nacionalista Lorena Roqueta, que logró en total 454.917 apoyos.

El líder de la agrupación triunfante es el actual director social por las empresas contribuyentes, José Pereyra, quien había sido elegido en 2021 con apoyo de Un Solo Uruguay y luego se escindió de ese grupo. HOC se impuso también en el orden de empresas, y en el de “pasivos” quedó unos 1.800 votos por debajo de la lista de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), de modo que hay que esperar el conteo de casi 6.500 votos observados.

Son datos muy pesados, y entre ellos se destaca que la representación de los trabajadores haya quedado en manos de una agrupación creada por el representante de las empresas. Esto no va a cambiar las grandes líneas del sistema de seguridad social, que se definen fuera del directorio del BPS (donde, además, los tres directores sociales son minoría ante los cuatro designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado), pero tiene un significado muy relevante en lo referido a las relaciones de fuerzas políticas y sociales. No era un plebiscito sobre el PIT-CNT, pero hubo una señal potente que la central sindical debería evaluar con rigor y profundidad.

Despejando variables

En los tres órdenes la suma de votos en blanco y anulados fue mayor que la diferencia entre las dos listas más votadas, pero esto, que indica un problema importante de representatividad de las candidaturas, no debería ser invocado como causa principal de lo que sucedió el domingo, porque ya había ocurrido en numerosas elecciones anteriores.

El gran desempeño de las listas de HOC se dio, además, con una participación mayor que la de 2021, pero ese factor tampoco resultó determinante. En el orden de trabajadores, la comparación de los resultados de este año con los anteriores, cuando la lista 16 tuvo una orientación similar a la de la actual 15, indica que el aumento de los votos a esta última fue muy superior al incremento del número de votantes, mientras que la 11 perdió, con más participación, más de 61.000 apoyos. Como los anulados y en blanco fueron menos este año que en 2021, es claro que la lista de HOC le disputó con éxito votantes a la respaldada por el PIT-CNT, entre quienes ya habían sufragado hace cinco años y entre quienes lo hacían por primera vez.

La ventaja de la lista 15 se acumuló fuera de Montevideo y Canelones, y esos dos departamentos fueron además los únicos donde ganó la lista apoyada por la Onajpu.

Las primeras reflexiones sobre lo que ocurrió desde la central sindical, mediante un comunicado y declaraciones de su candidato, Carlos Clavijo, le asignaron importancia al respaldo que recibió la lista 15 por parte de dirigentes partidarios opositores, a mensajes en redes sociales que “ensuciaron la cancha”, a “operaciones de manipulación informativa”, a la desinformación sobre lo que se votaba y a la influencia de las patronales sobre trabajadores migrantes que se han incorporado al padrón electoral. Si el PIT-CNT había identificado esos factores adversos antes de la votación, es obvio que no hizo lo suficiente para contrarrestarlos a tiempo, y sería pertinente que su evaluación incluyera también alguna referencia autocrítica concreta, además de achacarle el resultado a causas externas.

El eslabón más débil

En el acto del 1º de Mayo de este año, la oratoria en el acto montevideano del PIT-CNT incluyó, en el tramo a cargo de José Lorenzo López, una exhortación a vincularse más y mejor con una gran parte de la población trabajadora que estaba “lejos del movimiento sindical”. Por ejemplo, con las personas que trabajan en forma independiente, tercerizada o subcontratada, y también con las identificadas como “microempresarias”, “emprendedoras” o empresas unipersonales. Se propuso un vínculo con esa gente mediante “centros de referencia” en todo el país, para asesorarla sobre sus derechos y contribuir a su aprendizaje sobre los beneficios de la acción sindical colectiva, en vez de pedirle que participaran en medidas pensadas para “un núcleo cada vez más cerrado”.

Eso tiene mucho que ver con los resultados de la elección del domingo, luego de una campaña de la lista 11 que le dedicó mucho espacio a la agenda de quienes están organizados y retomó los planteamientos impulsados por el PIT-CNT, sin éxito, en la propuesta de reforma constitucional sobre seguridad social que se plebiscitó en forma simultánea con las elecciones nacionales de 2024. Mientras tanto, Roqueta prometió una representación al servicio del conjunto de los trabajadores y no solo de la parte sindicalizada, con énfasis en la mejora de la atención por parte del BPS y la defensa de derechos de las personas “emprendedoras”.

Mucho más importante que perder una elección es comprender las causas de la derrota y aprender.