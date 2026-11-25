Expertas y activistas coinciden en que hubo un “recrudecimiento” que se complejiza ante la “naturalización” de las agresiones machistas, y alertan sobre el impacto de nuevas formas como las violencias territoriales.

Como cada 25 de noviembre, este miércoles se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que recuerda el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en 1960, durante el régimen dictatorial de Rafael Trujillo en República Dominicana, y que desde hace décadas es central tanto en el calendario de los feminismos como en la agenda de gobiernos que la utilizan de marco para rendir cuentas en materia de violencia basada en género. En Uruguay, además de las actividades institucionales, están previstas distintas movilizaciones convocadas por colectivos feministas que, con diferentes énfasis y reclamos, coinciden en algo: no solo estamos lejos de que mujeres, niñas, niños y adolescentes podamos vivir vidas libres de violencia, sino que asistimos a un escenario más cruento.

Este 25N llega cuando en Uruguay se registraron, entre enero y octubre de 2026, unas 34.737 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados, es decir, 114 denuncias por día o una denuncia cada 13 minutos, según las cifras que presentó el Ministerio del Interior (MI) la semana pasada. Si bien esto representa una baja de 2,4% respecto del mismo período de 2025, lo que muestran las cifras de los últimos nueve años es que las denuncias siguen manteniendo cierta estabilidad: no aumentaron dramáticamente, pero tampoco bajaron dramáticamente, sino que se mantuvieron más o menos en el entorno de las 35.000.

Por otro lado, en los primeros diez meses del año el MI registró 16 femicidios y 13 intentos de femicidio. Esto significa que cada diez días se mató o se intentó matar a una mujer por ser mujer en nuestro país. La enorme mayoría de los femicidios, 88%, se produjo en una casa; una de cada tres víctimas (31%) tenía niñas, niños o adolescentes a cargo; y en 13% de los casos había denuncias previas sin medidas vigentes en el momento del crimen. En tanto, 73% de los femicidas fueron formalizados, 20% se suicidó y 7% falleció por otros motivos.

Es importante resaltar que la sociedad civil, que basa su sistematización en criterios distintos a los del MI, lleva otro registro de la violencia femicida. Así, mientras que la cartera registró 16 femicidios en lo que va del año, el Observatorio de Feminicidios contabilizó 25 y la Coordinadora de Feminismos sistematizó 17.

El MI informó además que las denuncias por abuso sexual, atentado violento al pudor y violación alcanzaron las 2.438 en el período analizado, lo que implica que hubo ocho denuncias de delitos sexuales por día. En estas denuncias también se ve un descenso, en este caso de 5,4%, respecto del mismo período de 2025, y de hecho es la cifra más baja registrada desde 2018. De todas formas, los números revelan que desde entonces las denuncias de delitos sexuales se mantuvieron en el entorno de las 2.500 por año.

Un dato que se destaca del informe del ministerio, vinculado específicamente a los delitos sexuales cometidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación, es que las denuncias por divulgación de contenido íntimo aumentaron 81% en comparación con el año pasado: pasaron de 128 en 2025 a 232 en lo que va de este año. Casi nueve de cada diez víctimas de estos delitos son mujeres.

Recrudecimiento, naturalización y nuevas formas: un análisis de la situación actual

En paralelo a lo que indican los datos, expertas y activistas consultadas por la diaria analizaron el panorama actual en Uruguay, sobre la base de las situaciones que atienden o acompañan todos los días desde sus distintos roles. Lo primero que planteó Andrea Tuana, trabajadora social, magíster en Políticas Públicas de Igualdad y directora de la asociación civil El Paso, es que en “algunas modalidades de violencia” hoy existe “una suerte de invisibilización”. Puso como ejemplo la trata con fines de explotación sexual, que, a su entender, “durante muchos años veíamos que era un problema creciente, que se detectaban casos, y ahora hay un debilitamiento por lo menos en la detección”.

Por otro lado, dijo que “en los últimos tiempos, pero este año en particular, lo que ha explotado son las situaciones de violencia vicaria, sostenidas por una violencia institucional que de alguna forma les hace el juego a los agresores”. “Hoy en el sistema de justicia vemos muchos agresores peleando por tenencias, visitas, revinculaciones y un sistema que hace eco de esas solicitudes incluso accediendo a que los agresores tengan contacto con los hijos e hijas, siempre con el fin último de seguir controlando a su expareja”, enfatizó Tuana. “Estos casos son los que estamos viendo crecer últimamente y los que están ocupando un lugar importante en las consultas y en las preocupaciones de las mujeres que concurren a nuestros servicios”, agregó la directora de El Paso.

Otra forma de violencia que la organización empezó a “identificar más” este año en los servicios de atención que gestiona es la violencia territorial, esa “violencia que sufren las mujeres y las infancias en manos de las economías ilegales o el narcomenudeo, ese microtráfico en los barrios en donde vemos muchas veces mujeres que se acercan a los servicios a pedir ayuda porque quieren separarse de un agresor que está en un contexto de acciones delictivas o del narco, y esto genera mucha más dificultad para la salida de esa situación de violencia porque están las amenazas, el miedo de que ese agresor tiene otras personas de las cuales también se puede valer para amedrentar, amenazar o lastimar a esta mujer, y además es un contexto en el que hay armas”, detalló.

Por su parte, María Delia Cúneo, integrante del colectivo ¿Dónde Están Nuestras Gurisas? (DENG) y de la coordinadora de Feminismos, consideró que la violencia hacia las mujeres “indudablemente ha venido in crescendo” y se “ha profundizado”. A la vez, aseguró que “más allá de los discursos políticamente correctos que se ven en lo público y en todos lados, hay un ejercicio de naturalización con respecto a eso”. “Rita Segato dice que hemos perdido la sensibilidad ante la violencia, que cosas que antes nos horrorizaban ahora no nos horrorizan. Puede ser que sea esa la explicación, pero lo cierto es que hay una naturalización de muchísimos aspectos de esta violencia que se ven, pero a la sociedad en general la dejan como impávida”, apuntó.

En paralelo a la naturalización de las violencias, Cúneo percibe “un recrudecimiento en los estilos” del ejercicio de esas violencias y “otros factores que exacerban eso”. En esa línea, habló de un “mandato de masculinidad” –en términos de Segato– que hace que “los varones necesiten afianzarse y volver a hacer la confesión de su masculinidad, para dar actos de fe de ser parte de ese mundo masculino dominante”, y puntualizó que esto, al mismo tiempo, “se entrecruza con distintas desigualdades, que tienen que ver con la pobreza, con la racialización, que también tienen un panorama particular”.

En este contexto de agudización de la violencia, la activista también incluyó el “recrudecimiento exponencial” de situaciones de explotación sexual contra adolescentes que están al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, un problema que no es nuevo, pero que ahora se “complejiza” primero porque “antes eran uno, dos, tres” explotadores y “ahora hay redes”, y porque a su vez está “atravesado por el tema del consumo, mucho más que antes, y ese combo hace que la violencia sea mucho más profunda que la que sucedía en otros momentos”.

El abordaje del Estado: entre el “estancamiento” y la necesidad de “innovar”

En referencia al abordaje desde las políticas públicas, Tuana señaló que frente a “una suerte de estancamiento, en donde las denuncias ni suben ni bajan, y los femicidios más o menos se mantienen en un promedio”, la sensación es de que “necesitamos innovar en las respuestas que estamos dando” para adaptarlas al contexto actual. “Si pensamos en las violencias territoriales, la violencia vicaria, otras modalidades de violencia que las mujeres sufren como el acoso sexual en el trabajo, los abusos sexuales por parte de personas desconocidas, todas esas situaciones requerirían dispositivos que puedan dar respuesta a esas formas específicas”, a la vez que es necesario “fortalecer la respuesta que hoy se está dando, porque todos los servicios están colapsados”.

La trabajadora social dijo que también hay “estancamiento” en “los servicios que se brindan en el Sistema Nacional Integrado de Salud” –en particular en materia de salud mental, que “muchas veces ha ido divorciado del tema de la violencia de género”– y en la “capacitación continua de los profesionales que trabajan en estos temas”. Identificó además obstáculos “en cuanto a vivienda, trabajo o ayudas y apoyos para los hijos e hijas” de las víctimas. “Todo lo que se ha desarrollado hoy queda corto y no está pudiendo responder a la magnitud que tiene el problema de la violencia en Uruguay”, resumió Tuana, y agregó que a esto se suma “una fuerte resistencia de un sistema patriarcal al que no le interesa hablar de estos temas” y que “lo que hace es cuestionar a las mujeres, poner en tela de juicio las denuncias que se hacen, instalar el mito de las falsas denuncias”. “Entre el estancamiento y la instalación de estos mitos, la violencia vuelve otra vez a barrerse por debajo de la alfombra”, concluyó.

25N en Montevideo: convocatorias y reivindicaciones

Este miércoles hay convocatorias en varios departamentos del país. En Montevideo, particularmente, habrá movilizaciones en dos puntos del Centro. Por un lado, Mujeres de Negro convoca a concentrar a partir de las 18.00 en la plaza Independencia “contra todas las formas de violencia” para marchar en silencio hacia la Intendencia de Montevideo. “Exigimos un Estado presente, responsable y que proteja. No queremos más promesas, queremos acciones”, se lee en la convocatoria que lanzaron en sus redes sociales.

En paralelo, distintas organizaciones feministas convocan a concentrar en la plaza Libertad a las 19.00, cada una con sus respectivos reclamos, consignas y proclamas. La Coordinadora de Feminismos invita a movilizarse con una pregunta: “¿Qué vemos cuando miramos?”. “Hacemos visible la impunidad del sistema prostituyente que encubre y naturaliza la trata y explotación sexual de niñas, mujeres y adolescentes. No alcanza con mirar las situaciones más visibles. Necesitamos cuestionar el sistema que las hace posibles”, señala la plataforma en Instagram.

Cúneo, que integra la Coordinadora, adelantó que habrá varias actividades en la plaza porque cada colectivo convocante “llevará lo que tenga ganas de decir o de hacer”. Resaltó, en concreto, la presencia de usuarias de refugios para personas en situación de calle, que van a exponer materiales gráficos que ellas mismas producen, y la exposición de bordados realizados en dos talleres organizados por DENG que “tienen que ver con mujeres jóvenes y adolescentes desaparecidas”.