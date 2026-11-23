Operación Tríada es el nombre de la investigación que llevó a la imputación de cuatro hombres por trata con fines de explotación sexual en setiembre de este año. Uno de ellos, de 23 años, fue condenado, mediante un proceso abreviado, a seis años y siete meses de prisión el 11 de noviembre.

La utilización del prefijo “tri-” hace referencia al trabajo conjunto para investigar que se encuentran haciendo las Fiscalías de Delitos Sexuales de 4°, 5° y 6° turno y las unidades policiales. Luego de meses de trabajo, la investigación penal mostró que cinco adolescentes, de entre 13 y 17 años, institucionalizadas en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), estaban siendo explotadas sexualmente por cuatro personas de nacionalidad extranjera.

Verónica Bujarín, fiscal de Delitos Sexuales de 5° turno, explicó en diálogo con la diaria que las distintas fiscalías se encontraban investigando delitos de explotación sexual por separado y, al intercambiar sobre los casos, se dieron cuenta de que una constante era que las víctimas eran adolescentes en situaciones de vulnerabilidad bajo el amparo del INAU.

Las fiscalías solicitaron allanamientos y detenciones de acuerdo con la etapa en la que estaba cada una de las investigaciones. Las fiscalías de 4° y 6° turno continúan actuando en causas vinculadas, tienen otros imputados y también otras víctimas.

En el caso de la Fiscalía de 5° turno, la investigación inició hace un año y medio a partir de la denuncia por abuso sexual de una adolescente de 13 años que estaba bajo el amparo del INAU. La profundización de la investigación permitió lograr la primera condena de uno de los explotadores sexuales como autor de un delito de trata de personas, asociación para delinquir, almacenamiento de material de contenido de explotación sexual infantil y abuso sexual especial y específicamente agravado, todos en régimen de reiteración real. También se dispuso que el último de los delitos fuese en concurso formal con un delito de retribución a personas menores de edad y un delito de corrupción.

Además, Bujarín contó que se logró la condena de un hombre por abuso sexual de la adolescente y que hay una persona imputada con prisión preventiva por el delito de trata y tres personas más involucradas en el esquema delictivo, una con orden de detención y dos más que restan ser individualizadas.

La investigación también mostró que las adolescentes tenían decenas de salidas no autorizadas del INAU. El instituto, por protocolo, tiene que denunciar ante la Fiscalía cada una de estas salidas; en el caso de la investigación de Bujarín había adolescentes que tenían entre 20 y 70 salidas no autorizadas. Las adolescentes eran esperadas por los explotadores sexuales en el entorno del barrio Colón o las iban a buscar directamente a los hogares del INAU para trasladarlas y explotarlas sexualmente o establecer el contacto clientes para que las explotaran sexualmente.

Bujarín acotó que están intentando identificar a los clientes explotadores sexuales, pero “no es fácil porque hay bastante temor en la población”. “Al participar, aunque sea como clientes, están fomentando la existencia de explotación de menores y son parte de la trata”, sentenció.

La ley de trata y la jurisprudencia

En Uruguay, existen dos posiciones a nivel jurisprudencial para tipificar el delito de trata. Bujarín explicó que hay jueces y juezas que entienden que deben darse todas las etapas previstas en la Ley de prevención y combate de la trata de personas (19.643) –entre ellas, la captación, la organización, la explotación y el traslado–. Se trata de la posición mayoritaria en la jurisprudencia.

La otra posición, que se ha aplicado menos veces en la jurisprudencia, establece que, para que se configure la trata con fines de explotación sexual, debe darse, aunque sea, una de las etapas mencionadas. “En este caso en puntual teníamos personas que participaban en todas las etapas. El condenado participaba en parte de la trata, que era el traslado y la organización”, contó la fiscal.

La abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República Soledad Suárez, que defiende a cuatro víctimas de esta causa, destacó la investigación desarrollada por 5º turno porque “tiene características particulares que hacen al interés de la evolución en los derechos humanos, en la litigación estratégica que llevamos adelante”, pero también por “el compromiso de la Fiscalía con los objetivos de las Naciones Unidas y también en el marco interamericano, en cuanto al tema trata y explotación sexual, que, a nuestro entender, viene cumpliendo a la altura las circunstancias, a pesar de que es una causa compleja”.

Suárez contó que la Fiscalía amplió la formalización a lo largo del proceso de un delito de explotación sexual a uno de trata. En ese sentido, señaló que “la explotación está dentro del marco de la trata, en su estatuto y normativas” y que, además, en este caso, se consideró que había una organización criminal involucrada, por lo que el caso pasó al Juzgado de Crimen Organizado de 1° turno.

Al utilizar este abordaje, y en particular la ley 19.643, aprobada en 2018, se persigue penalmente la trata, pero también se atiende, se repara y se protege a las víctimas. Previo a la aprobación de esta normativa, que es reconocida por su integralidad y por incorporar el estatuto de las víctimas, la trata estaba tipificada en la ley de migraciones de 2008 y en la Ley 17.861 de 2004, que incorporaba a la normativa nacional la convención de Naciones Unidas y sus protocolos para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños y niñas.

En ese sentido, Suárez señaló que a la defensa lo que le interesa es que se entienda que “esta ‘mercantilización’ de las infancias y adolescencias, en palabras de la Suprema Corte de Justicia en una sentencia de 2023, es una forma de trata y, por ende, más allá de que se adopte por un delito u el otro, corresponde el estatuto de trata”.

“Sin perjuicio de eso, también es muy importante que se use el delito de trata, que se investigue desde esta perspectiva, no solo por el estatuto de las víctimas, que es clave, sino por la modalidad de cómo se investiga, los recursos con los que se cuentan y las capacitaciones que se requieren”, añadió.