El exministro del Interior dijo que cuando le informó a Hernández que había “una punta interesante” en su caso, se refería a la posibilidad de denunciar penalmente a Charles Carrera.

En el segundo día de audiencia del juicio oral contra Charles Carrera, declaró el exministro del Interior Luis Alberto Heber, quien dispuso la realización de la denuncia penal contra el director general del ministerio por haber brindado asistencia a Víctor Hernández, luego de que en noviembre de 2012 este resultara herido por una bala perdida que presuntamente salió de la casa del subcomisario Marcos Martínez.

En su declaración como testigo ante el juez de Crimen Organizado de primer turno, Alejandro Asteggiante, Heber dijo que conoció a Víctor Hernández durante una recorrida que hizo como ministro del Interior en Rocha en enero de 2022 y que se lo presentó el alcalde de La Paloma. “Abajo de un árbol, Hernández me narra el hecho de que por una bala perdida quedó en silla de ruedas, yo recordaba el hecho”, señaló. Heber declaró que en ese momento se enteró que Hernández estaba realizando una acción civil contra el Estado, que había estado internado durante tres años y medio en el Hospital Policial y que recibió unos 20.000 pesos mensuales.

Heber dijo que luego de la conversación con Hernández anunció en rueda de prensa que iba a realizar una investigación sobre el caso. Señaló que a sanidad policial no le constaba el pago del dinero, pero tras una investigación interna constató el pago con tickets de alimentación y que los pagos eran autorizados por escrito. El exministro comentó que a recomendación de Jurídica decidió iniciar una investigación administrativa y presentar la denuncia penal.

Consultado si le dio el número de celular a Hernández, Heber dijo que sí. “Ya lo tenía el alcalde, pero formalmente me pareció correcto entregarle el celular mío”, señaló. En cuanto a si se encontró con Hernández después de ese primer encuentro, respondió: “No me acuerdo si pasaron por el ministerio, tengo idea de haberlos visto en distintos medios de prensa, pero manejaba este caso por mensajes de texto o llamado por teléfono, no tenía una relación fluida con Hernández”.

Heber recordó que a raíz del caso investigó qué civiles habían utilizado el Hospital Policial sin autorización. “Le costó el cargo a Santiago González, hombre muy cercano a Jorge Larrañaga”, señaló, y recordó también la renuncia del director general del Ministerio, Luis Calabria. “Perdí dos personas de mi confianza”, comentó.

Ante las preguntas de la defensa de Carrera, que llevan los abogados Juan Manuel González Rossi, Lucía Fernández y Eduardo Decia, Heber dijo que “no sabía” que el director de sanidad tiene la potestad de realizar autorizaciones especiales para la atención de civiles y agregó que “si lo hubiese sabido, lo hubiese derogado”. La defensa marcó que desde el año 2000 se realizaron 16.000 autorizaciones especiales y luego mostró una resolución firmada por Heber que señalaba que Hernández había sido ingresado a través de una autorización especial. “No lo recuerdo”, respondió el exministro.

Consultado sobre cuántas denuncias hizo en sus dos años y medio como ministro, Heber dijo que solo esta porque fue la que le llegó y respondió a las sugerencias jurídicas. En cuánto a por qué no esperó que terminara la investigación administrativa para realizar la denuncia penal en función de sus resultados reiteró que fue lo que le sugirieron en Jurídica.

En ese momento, la defensa pidió un careo con la directora del Departamento Contencioso del Ministerio del Interior, Silvia Carbajal, dado que ella dijo que no había propuesto la realización de la denuncia penal, sino el inicio de una investigación administrativa, dejando a juicio de Heber la posibilidad de informar a la Fiscalía. El juez negó la instancia de un careo, señalando que el debate debe limitarse a las pruebas acordadas antes del inicio del juicio.

Heber fue consultado por el chat con Hernández, fechado en agosto de 2022, en el que le dijo que “hemos encontrado una punta interesante” en su caso. Cuando el abogado le preguntó cuál era esa punta, respondió: “La denuncia penal”, por lo que el abogado Decia repreguntó: “¿La denuncia penal es una punta interesante para la resolución del caso de Víctor?”.