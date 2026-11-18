La Policía de Rocha indicó en un comunicado que la mujer fue herida en el pie cuando varias personas que protestaban contra la medida “se abalanzaron” contra un alguacil; vecinos aseguran que la víctima “podría perder el dedo”.

Una mujer de 56 años fue herida este martes por la mañana tras recibir un balazo con munición no letal en el pie en el balneario rochense de Barra de Valizas, durante un operativo de desalojo en el que participaron funcionarios policiales y efectivos de la Prefectura Nacional Naval.

Según informó la Jefatura de Policía de Rocha a través de un comunicado, en el que se refiere al hecho como un “incidente”, el operativo obedecía a la necesidad de “garantizar la seguridad de los equipos técnicos y del personal municipal que trabajaba en el lugar” en cumplimiento de “una medida judicial de demolición” de la vivienda, que estaba “emplazada en forma precaria”. De acuerdo con el departamento, “varias personas que ocupaban el inmueble se negaron a salir e intentaron impedir las tareas de desalojo y demolición”, mientras que por afuera, “otro grupo también obstaculizaba el accionar judicial”.

En esa línea, un video difundido en redes sociales por el portal Reactiva Contenidos muestra cómo una mujer que está dentro de la vivienda exige a varios policías que muestren la orden de desalojo y luego exhorta al alguacil judicial a cargo del proceso a hablar con su abogada desde la entrada de la vivienda.

El comunicado añade que luego de ello, y a pesar de conseguir desalojar a los ocupantes, “varias personas se abalanzaron” sobre el operador judicial, algo que, según la persona a cargo del operativo, derivó en una serie de disparos con balines de goma “para dispersar a los agresores”. Fue allí que resultó herida la víctima, que “fue asistida en el lugar y trasladada inicialmente al hospital de Castillos”, desde donde se la derivó a un centro de salud de la capital departamental.

El comunicado indica que el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía local, que “dispuso diversas diligencias, incluyendo la pericia del arma utilizada y el relevamiento de registros fílmicos”. “Al momento no hay personas detenidas. Se ampliará”, concluye el comunicado.

Tras el altercado, y según se observa en otro video que publicó el medio local Rocha al Día en redes sociales, los funcionarios municipales procedieron a desmantelar la vivienda a pesar de los gritos de las personas presentes en el lugar y ubicadas detrás de un cordón policial. “¡Esto es un hogar! ¡Un hogar humilde, ténganlo en cuenta: somos como ustedes!”, se escucha increpar por parte de una mujer a los efectivos.

Los hechos de la mañana llevaron a algunos vecinos de la zona a manifestarse frente a la sede del Municipio de Castillos, que comprende la localidad de la que provienen y tiene su sede en la ciudad homónima, para efectuar sus descargos. Allí, y en declaraciones a Subrayado, una de las manifestantes cuestionó el procedimiento, y sostuvo que “es cinco veces más de lo que sale el ranchito de la señora, que le tiraron la única vivienda que tenía para vivir”.

Consultada al respecto, aseveró que la mujer de 56 años “podría perder el dedo”, según un “informe forense”, y denunció también “omisión de asistencia”, puesto que debió ser trasladada por los propios vecinos al centro médico de Castillos ante la falta de un móvil de emergencias en la zona. “Se invierte en tanta represión y no se invierte ni siquiera en una ambulancia para la gente: ¿dónde están poniendo el foco?”, cuestionó.