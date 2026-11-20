La docente del Cenur Litoral Norte fue una de las cinco representantes de Udelar distinguidas en las Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM. Su trabajo analiza la violencia de género y las respuestas institucionales.

La salteña Victoria Fagúndez, magíster en Psicología Social y docente universitaria, obtuvo un reconocimiento en la 33ª edición de la Conferencia de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), realizada en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil.

Su investigación, titulada “¿Qué justicia buscan las mujeres? Aportes desde la psicología social y la epistemología feminista en la ciudad de Salto, Uruguay”, fue seleccionada entre más de 900 presentaciones realizadas durante el encuentro.

La actividad reunió a cerca de 2.000 personas de 49 instituciones universitarias de siete países. En total fueron reconocidos 96 trabajos, cinco de ellos pertenecientes a representantes de la Universidad de la República, entre los que estuvo el de Fagúndez.

En diálogo con la diaria, la investigadora explicó los principales resultados de su trabajo, que constituye un recorte de su tesis de maestría, recientemente defendida, y se concentra en el tránsito de las mujeres por el sistema de justicia. “La investigación completa aborda también la construcción de las situaciones de violencia y lo que sucede después de las resoluciones judiciales, particularmente las redes vinculares que se activan para sostener esos procesos”.

Uno de sus principales aportes consiste en ampliar la noción de justicia. Para Fagúndez, “las mujeres no necesariamente identifican la justicia con una condena penal o una resolución judicial. Sus demandas también están relacionadas con recuperar la autonomía, retomar proyectos educativos y laborales, proteger a sus hijos e hijas y obtener reconocimiento por el daño sufrido”.

También cuestionó que “denunciar no equivale automáticamente a obtener protección. En muchos casos, las mujeres deben insistir, recurrir a abogados, realizar un seguimiento de sus expedientes y activar diferentes instituciones para conseguir respuestas”.

Por eso, considera necesario que “las políticas públicas contemplen las distintas demandas de las mujeres y no limiten la respuesta estatal exclusivamente al ámbito penal. La existencia de mecanismos legales, como la ley 19.580, no garantiza por sí misma que sus experiencias sean reconocidas y atendidas adecuadamente”.

Fagúndez vinculó su investigación con su experiencia laboral. Durante dos años y medio trabajó como auxiliar administrativa en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Salto, donde tuvo entre sus tareas la recepción de denuncias. Esa experiencia despertó interrogantes sobre el tratamiento institucional y las necesidades que quedaban sin respuesta.

También destacó las acciones que las mujeres desarrollan mientras permanecen en relaciones violentas, a las que definió como “microresistencias”, decisiones y estrategias mediante las cuales disputan espacios de poder dentro del vínculo. Muchas veces, las dificultades para denunciar responden también a condiciones materiales, como los problemas de vivienda, la dependencia económica y las responsabilidades de cuidado. Por eso, consideró que “es insuficiente promover la denuncia si posteriormente no existe una respuesta institucional capaz de atender esas necesidades”.

Desde su formación en Psicología Social, sostuvo que “la violencia de género debe comprenderse como un problema estructural y cultural, que no puede explicarse exclusivamente desde las conductas individuales”. En ese marco, consideró que “la prevención y la educación desde las edades más tempranas deberían tener un papel central”. También cuestionó que la ley 19.580 todavía no se encuentre implementada en su totalidad.

Salto y sus particularidades en materia de género

Consultada por nuestro medio sobre la situación del departamento, Fagúndez sostuvo que “Salto presenta características propias, vinculadas a su historia social y cultural”, que definió como “particularmente conservadoras”.

En su investigación incorporó antecedentes como las repercusiones que tuvo la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y, especialmente, una charla realizada en 2017 por un grupo de madres contrarias al aborto en el Liceo Nº 1 Ipoll, que generó una denuncia por violación de la laicidad.

En aquellos años también comenzaron a conformarse los primeros colectivos feministas del departamento. Fagúndez recordó que integró Waslala Colectivo Feminista, uno de los primeros espacios organizados en ese ámbito.

Asimismo, recordó que, tras la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Salto atravesó un período cercano a un año en el que los ginecólogos presentaban un 100% de objeción de conciencia. Durante ese tiempo, “las mujeres que deseaban ejercer ese derecho debían trasladarse a Artigas o Montevideo”. Reconoció que “el movimiento feminista contribuyó en los últimos años a visibilizar las situaciones de violencia”, aunque considera que “los avances siguen siendo insuficientes”.

Al referirse a las estadísticas nacionales difundidas en torno al 25 de noviembre, señaló que, “pese a una leve disminución de las denuncias, la situación continúa siendo alarmante por los elevados niveles de violencia y las cifras de femicidios e intentos de femicidio”.

También recordó que a fines de 2019 el entonces presidente Tabaré Vázquez había decretado la emergencia nacional en materia de violencia basada en género. Si bien reconoció avances, como la creación de nuevos juzgados especializados, consideró que “Salto continúa teniendo respuestas insuficientes”.

Un reconocimiento a la investigación desde el interior

La delegación de la Universidad de la República que participó en Brasil estuvo integrada por unas 40 personas, tres de ellas provenientes de Salto. Además de Fagúndez, participaron Camila Olivera, docente del área social, y Mateo Bondarenco, funcionario de Bienestar Universitario y licenciado en Turismo.

Para la investigadora, uno de los elementos que pudo contribuir al reconocimiento fue la perspectiva situada de su trabajo: “analizar un problema de alcance general desde las particularidades de un territorio concreto”. Finalmente, destacó la importancia de que “la producción académica del interior consiga reconocimiento internacional”.