La inspectora departamental, Isabel Delgue, valoró los logros pedagógicos, la revinculación de estudiantes y la ampliación de propuestas educativas.

Con el año lectivo próximo a finalizar, la inspectora departamental de Educación Secundaria (Institutos y Liceos) de Salto, Isabel Delgue, realizó un balance de la gestión durante 2026 y destacó los avances alcanzados por las instituciones del departamento, tanto en materia pedagógica como en participación, innovación y ampliación de oportunidades educativas.

Delgue señaló a la diaria que el año comenzó con un desafío importante a raíz de las amenazas registradas en centros educativos, una situación que posteriormente fue superándose mediante talleres en los diferentes liceos, el seguimiento de los equipos directivos y el trabajo institucional. No obstante, consideró que “uno de los aspectos centrales del balance debe estar puesto en los logros educativos alcanzados por los estudiantes y las comunidades liceales”.

Entre ellos destacó el reconocimiento obtenido por el Liceo 1 de Salto en los Premios Nodo, que le permitirá acceder a una financiación cercana a los 600.000 pesos para desarrollar un proyecto de innovación en su Ceilab. “La propuesta combina arte e inteligencia artificial y contempla la incorporación de recursos audiovisuales y computadoras de alto nivel”.

La inspectora recordó que anteriormente el Liceo 2 había innovado “mediante la incorporación de lentes de realidad virtual” y valoró que “ahora sea otra la institución del departamento que avance en la integración de nuevas tecnologías a la educación”.

También mencionó la participación de estudiantes del Liceo 3 en una competencia internacional de juegos deportivos en Ecuador, donde representarán a Uruguay, luego de superar las instancias nacionales. A esto sumó las experiencias de los liceos de San Antonio y Nº 4 en eficiencia energética, así como las iniciativas del liceo Nº 5 vinculadas a la participación estudiantil.

Comedores y ampliación del tiempo educativo

Otro de los aspectos valorados fue la incorporación de comedores en los liceos urbanos 3, 4 y 6. Para Delgue, “esta propuesta representa una oportunidad importante para ampliar el tiempo educativo y, al mismo tiempo, incorporar la alimentación como parte de la experiencia formativa de los estudiantes”.

La inspectora también resaltó el compromiso de los docentes y equipos directivos, tanto en los centros de la ciudad como en los liceos del interior del departamento, entre ellos los de Constitución, Valentín y Lavalleja, que “cumplen un papel de referencia dentro de sus respectivas comunidades”.

En cuanto a la infraestructura y la expansión de la oferta educativa, adelantó que se trabaja con la expectativa de inaugurar el Liceo 8 entre mayo y junio de 2027. Asimismo, señaló que se proyecta que el Liceo 7 pueda incorporar algunos grupos de bachillerato a partir de 2028. “Se trata de una planificación que lleva tiempo y que responde a la necesidad de que Salto cuente con mayores oportunidades educativas, permitiendo que los estudiantes puedan desarrollar sus trayectorias en sus propios entornos”.

Delgue explicó que, si bien las clases regulares están llegando a su finalización, las instituciones continúan funcionando mediante las tutorías académicas de bachillerato y los Períodos de Acompañamiento Pedagógico Específico (PAPE) para la Educación Básica Integrada (EBI).

En paralelo, Secundaria culminó recientemente la distribución de los estudiantes que ingresarán a séptimo año en 2027, provenientes de Primaria. En ese proceso, más de 2.000 alumnos lograron acceder al liceo elegido como primera opción.

La inspectora consideró que “se trata de un resultado significativo, producto del trabajo realizado para organizar los grupos y garantizar que todos los estudiantes tengan un lugar. Fueron muy pocos quienes quedaron asignados a su segunda opción y, durante febrero, podrán solicitar cambios, sujetos a la disponibilidad de cupos en las instituciones”.

Consultada por nuestro medio sobre cifras de la deserción estudiantil, Delgue indicó que “todavía no se cuenta con los datos definitivos correspondientes a 2026”, aunque destacó los resultados del trabajo de revinculación desarrollado desde julio y agosto.

Según explicó, “entre un 20% y un 25% de los estudiantes que se encontraban desvinculados lograron regresar a las instituciones y retomar su trayectoria educativa”. Aclaró que “el objetivo inmediato fue que volvieran a estar escolarizados y pudieran continuar sus estudios, independientemente de que lograran aprobar los cursos”.

La inspectora reconoció que “los resultados todavía están lejos de lo esperado”, pero sostuvo que “se registra una mejora importante en la búsqueda y recuperación de estudiantes que habían abandonado el sistema”.

También destacó las oportunidades existentes para las personas adultas que desean completar sus estudios. En agosto, aproximadamente 70 personas ingresaron a propuestas de Primera Enseñanza Media Superior, mientras que otras 200 participan de alternativas como el Programa Uruguay Estudia (PUE) y la modalidad semipresencial. A estas opciones se suman las próximas pruebas Acredita de bachillerato, que permiten avanzar en la culminación de los ciclos educativos.

De cara a 2027, Delgue señaló que “uno de los principales objetivos será continuar fortaleciendo la convivencia y la participación dentro de los centros educativos, promoviendo también una mayor integración de las familias y las comunidades”.

Consideró fundamental que “los liceos y su entorno trabajen conjuntamente para respaldar a los estudiantes” y recordó que Secundaria mantiene vínculos de coordinación con diferentes instituciones, entre ellas Salud Pública, INAU y distintos espacios de articulación territorial.

En ese marco, destacó la puesta en funcionamiento, desde setiembre, de una Unidad Básica de Acompañamiento (UBA) en la zona este de Salto, y anunció que se proyecta instalar otra en el barrio Artigas. Se trata de dispositivos impulsados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que “tienen como objetivo brindar acompañamiento pedagógico a estudiantes que concurren al liceo, pero necesitan apoyo adicional fuera del horario de clases”, concluyó.