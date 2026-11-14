gvSIG Batoví: el concurso que a través de diversos proyectos permite ver la geografía como “una herramienta de transformación”

“Que no quede acá” fue la frase más escuchada en la sala de actos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ayer de mañana, durante la presentación de los proyectos que participaron del Concurso gvSIG Batoví en 2026. Ahí se presentaron siete proyectos desarrollados a contraturno durante el año por liceales de todo el país, a partir de la adaptación del software libre gvSIG a entornos educativos.

Desde 2017 y solo con una interrupción en 2020 a causa de la pandemia de covid-19, la Dirección Nacional de Topografía del MTOP impulsa la realización del certamen, que incluye un curso para los profesores que acompañan a los estudiantes. “Ganadores son todos”, dijo a los adolescentes Sergio Acosta y Lara, responsable del Departamento de Cartografía Digital de la Dirección Nacional de Topografía del MTOP. Según explicó, más allá de que horas después sería anunciado el equipo ganador, todos recibirían premios, ya que la competencia es solo una excusa para poner a los adolescentes a pensar en el abordaje de problemáticas de la vida real junto con sus docentes.

El concurso viene creciendo año a año y desde hace un tiempo son parte de la organización la Inspección Nacional de Geografía y Geología de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y la Universidad Politécnica de Madrid. Además, cuentan con la colaboración de Ceibal, UTU y la Asociación Nacional de Profesores de Geografía.

Si bien en todos los casos los proyectos abordan temáticas diversas y apelan a distintas herramientas manuales y digitales, el concurso plantea que deben usar Batoví gvSIG. Se trata de una adaptación del software gvSIG, un sistema de información geográfica desarrollado por la Comunidad Valenciana de España que, con apoyo de Ceibal, en 2012 se adaptó a la realidad de las aulas uruguayas. La herramienta, que originalmente tiene un uso profesional, permite el trabajo con mapas, lo que es de especial interés para los profesores de Geografía, a quienes se dirige el concurso.

Además de contar al inicio del proceso con una instancia de formación virtual sobre el uso de la herramienta, cada equipo cuenta con uno o dos tutores de espacios académicos u organismos especializados, tanto de Uruguay como de otras partes del mundo, que realizan aportes a cada proyecto en sus diferentes etapas. A lo largo de la ejecución del proyecto se van realizando entregas que son comentadas por el equipo coordinador del concurso y los tutores, mientras que cerca del final cada grupo realiza una defensa oral virtual. En ese marco, un jurado evalúa cada proyecto y designa un ganador, que en el caso de la edición de este año fue “Mapeando la vulnerabilidad climática: calor, escurrimiento y soluciones basadas en la naturaleza”, de los liceos 1 y 2 de Salto.

Todo el trabajo es voluntario, ya que tanto estudiantes como docentes, organizadores y tutores realizan estas tareas por fuera de lo que cada uno de sus organismos les exige. Sin embargo, surgen proyectos que generan impactos en sus comunidades y que también sirven como una importante motivación para los adolescentes. En algunos casos, incluso, se convierten en un motor para evitar la desvinculación de sus centros de estudio.

El proyecto ganador de 2026

El proyecto ganador del certamen pertenece a dos liceos, uno de ciclo básico y otro de bachillerato; los adolescentes cursan octavo grado y segundo de educación media superior en la orientación Ciencias de la Vida. Según comentaron los propios estudiantes en la presentación, eso constituyó una riqueza, pero también sumó complejidad, porque un centro educativo está en una punta de la ciudad de Salto y el otro en la otra.

El equipo ganador contó en la presentación que el proyecto surgió a partir de una convocatoria de la Intendencia de Salto a mejorar los espacios educativos del departamento y, pese a no haber resultado financiada, sirvió para comenzar a trabajar sobre aspectos que tienen que ver con el medioambiente. Una de las estudiantes recordó que comenzaron por preguntarse cómo es posible que en el departamento se pueda vivir una ola de calor asfixiante mientras el agua de lluvia no tiene por dónde escurrirse. Una primera respuesta fue que “la mayoría de nuestras ciudades nacieron de espaldas al medioambiente”.

El trabajo de campo consistió en diversas salidas, que tuvieron tanto el objetivo de observar algunos puntos de la ciudad y hacer recorridos como también realizar mediciones, entrevistas y aplicar encuestas. Una de las principales conclusiones fue que la vulnerabilidad ambiental no depende solo del clima, sino de cómo las personas se exponen a él y qué soluciones se encuentran, entre otros aspectos.

En su abordaje definieron dos ejes de trabajo: uno sobre el agua y otro sobre el calor. En el proceso de investigación sobre el primero consideraron episodios históricos de inundación en Salto, principalmente por el desborde del río Uruguay y de arroyos cercanos, y localizaron las zonas de mayor vulnerabilidad junto con las intervenciones urbanas que han buscado abordar la problemática. Localizaron en los distintos mapas las cuencas de los arroyos Ceibal y Sauzal, y también dónde vive la mayor parte de la población, y en particular la que vive en asentamientos irregulares. A través de la cartografía pudieron cruzar todos esos datos y visualizarlos, lo que les permitió constatar que 24.000 personas viven en zonas inundables del departamento.

En cuanto al eje del calor, a partir de bases de datos disponibles identificaron las zonas de Salto con mayor temperatura en los momentos más cálidos del período 2024-2025. Los datos que obtuvieron no se refieren a la temperatura del aire, sino a la de suelos, techos, cursos de agua y vegetación. Precisamente, comprobaron que los árboles, espacios de sombra, cursos de agua y vegetación favorecen temperaturas más bajas. El proyecto, que tuvo como docentes a Patricia de los Santos, Patricia Leal y César Arrarte, concluyó que “conocer el territorio es el primer paso para transformarlo”. Los docentes habían participado también del proyecto ganador de la edición 2025.

Varios proyectos abordaron la cuenca del Santa Lucía

Desde distintos recortes territoriales, la extensa cuenca del río Santa Lucía fue abordada por proyectos de liceos de varios departamentos, lo que incluso llevó a una de las docentes a plantear como idea futura la realización de un macroproyecto que aborde toda la zona. Uno de ellos fue el del liceo 39 de Piedras Blancas, que, pese a no estar dentro de la zona de la cuenca, partió desde el recuerdo de la crisis hídrica que afectó a toda la zona metropolitana en 2023.

Según contó una de las estudiantes de noveno grado, consideraron que buena parte de la población ya se olvidó de las dificultades que implicó la sequía tres años atrás y, por tanto, entendieron necesario volver sobre sus causas para que el tema siga estando presente como un problema a abordar a nivel país. Entre las principales dificultades identificadas en el proceso, las adolescentes mencionaron el uso de las herramientas de mapas, pero destacaron que lograron sobreponerse. “Seguimos adelante y no nos rendimos”, comentaron. Las docentes a cargo fueron Adriana Mello y Yennifer Posada, y las estudiantes Angela Cuello, Evelyn Montes de Oca, Sabrina Ocaño y Micaela Cabral.

Por su parte, liceales del último año de bachillerato del liceo 2 de Sauce, en Canelones, realizaron un proyecto en el que se propusieron analizar la calidad de los pozos de agua en la ciudad. Los jóvenes, de la orientación Ciencias de la Vida Humana, se preguntaron qué tan limpia está el agua subterránea, a la que todavía apelan muchas familias.

Para hacerlo, buscaron bases de datos de la Dirección de Minería y Geología sobre pozos de agua y salieron en distintas recorridas por la ciudad en busca de muestras de agua para analizar en el laboratorio del liceo. Si bien muchos vecinos no los atendieron o se negaron a darles las muestras, en total consiguieron 22 muestras para analizar. De ellas, en cinco encontraron que alguno de los parámetros en función de los que se analiza la calidad del agua arrojaban valores más altos de lo recomendado. Según detallaron, el principal problema fue la presencia de nitritos y nitratos, que pueden ser peligrosos para el consumo humano.

Los jóvenes se encontraron con que Sauce convive con la parte más profunda de la cuenca subterránea del Santa Lucía y que, además, presenta muchos desniveles, lo que hace que la profundidad de las perforaciones para llegar al agua varíe considerablemente en pocos metros de distancia. Uno de los hallazgos de la investigación fue que muchos pozos de agua fueron reconvertidos en pozos negros, y esto, si se permite que su contenido pase a la tierra, puede convertirse en un problema de salud importante para la ciudad. Los tres pozos de OSE de los que se alimenta el suministro de agua potable son subterráneos y podrían llegar a contaminarse si las aguas subterráneas se ensucian.

En este caso, con apoyo de inteligencia artificial (IA), los estudiantes elaboraron una página web, que se encuentra en el sitio del liceo, para colectivizar los resultados con la comunidad, que en este momento aguarda por la instalación de saneamiento. El docente que acompañó el proceso fue Adrián París y los jóvenes fueron Yuliana Marino, Matilde Carballo, Ariana Monfort, Ezequiel Delpino y Marcos Gutiérrez.

Otro de los proyectos que abordó el tema fue el que llevaron adelante desde el liceo 3 de Florida, que partió del impacto que tuvo en la ciudad –y, en particular, en los estudiantes– la última gran inundación de la ciudad, en 2024. “Florida Resiliente 2030: gvSIG para la gestión de riesgos y planificación urbana” es el nombre del proyecto, que partió de la situación de uno de los estudiantes, que fue afectado por la última inundación, ya que el agua se llevó sus útiles y materiales, y le impidió seguir yendo al liceo. Durante el proceso de trabajo recopilaron imágenes y videos sobre la inundación, realizaron encuestas entre los estudiantes para conocer su lugar de residencia y la afectación ante las últimas inundaciones y compararon las zonas desbordadas entre el episodio de 2024 y el anterior, que había sido en 2019.

En ese sentido, analizaron los cambios que hubo en la ciudad entre una inundación y la siguiente, y visualizaron el posible impacto de algunas obras que se realizaron sobre la ruta 5 y la disminución de un bosque que queda sobre la costanera. Además, se encontraron con que la planta potabilizadora de OSE que alimenta a toda la ciudad está en una zona inundable y su afectación en 2024 fue la que generó que toda la ciudad estuviera sin agua potable durante tres días.

Con apoyo de la IA abordaron algunas posibles soluciones, entre ellas la generación de una aplicación para que estudiantes del centro educativo avisen en tiempo real en caso de no poder asistir por causa de alguna inundación. Según contaron Analí Celano y Yudith Cuello, las docentes del proyecto, algunos cruces con rutas se inundan ante cualquier lluvia medianamente copiosa, por lo que representa un escollo para la asistencia regular de los jóvenes que viven un poco más alejados de la ciudad. Una de las características de este proyecto es que participaron estudiantes de distintos grados –séptimo, octavo, noveno y primero de bachillerato– y de los dos turnos del centro educativo.

Proyectos sobre tránsito en Trinidad, basurales en Bella Unión y los vínculos entre Rubén Lena y la Sierra del Yerbal

Muchos proyectos supusieron el vínculo de Geografía con otras disciplinas, como el caso de la iniciativa que desarrollaron estudiantes de séptimo y noveno grado del liceo 2 de Treinta y Tres junto al profesor Edward Fleitas. En su caso, vincularon paisaje, patrimonio e identidad a partir de la obra del músico local Rubén Lena, que en sus canciones habla de varios lugares de la Sierra del Yerbal. Lo que hicieron fue identificar esos lugares, mapearlos e ir a visitarlos para indagar sobre su actualidad, además de realizar un registro de audio y video.

Según ilustró el profesor, en la época en la que Lena escribió las canciones, los centros educativos de la zona tenían entre 70 y 80 estudiantes, pero en la actualidad se encontraron con que algunos ya cerraron y otros no superan los diez alumnos. En ese sentido, a partir de entrevistas con vecinos, el proyecto realizó un trabajo de recuperación de esos lugares, lo que tiene un potencial importante para el turismo en la zona.

En el liceo 1 de Bella Unión, en tanto, se preguntaron el porqué de la presencia de basurales en Rincón de Franquía, un área protegida que se ubica en la zona de la triple frontera con Brasil y Argentina. En su abordaje cruzaron datos del crecimiento demográfico y los cursos de agua de la zona, que visualizaron en distintos mapas. En particular pudieron observar cómo, ante la falta de elementos de contención, las lluvias mueven los residuos que se generan en la ciudad hacia los cursos de agua del departamento, que terminan llevándolos a Rincón de Franquía, zona en la que muchos habitantes también descartan residuos de gran porte, como electrodomésticos o muebles y también animales muertos.

Una de las conclusiones a las que llegaron es la necesidad de contar con más personal en la zona del área protegida, que actualmente cuenta con un único funcionario provisto por el Ministerio de Ambiente, que no da abasto, igual que los camiones que se llevan la basura. Según las entrevistas realizadas, los camiones deberían pasar unas cinco veces al día para limpiar la totalidad de residuos que se acumulan en el lugar. Los estudiantes de noveno grado que participaron del proyecto fueron Sherelyn y Jazmín Argenzio, Alejo Bentín, Emilia Gasteasoro y Frederik Pio, con los docentes Washington López y María Angélica Silva.

Finalmente, un proyecto desarrollado en el liceo 1 de Trinidad, en Flores, abordó el colapso del tránsito en la ciudad, y en particular en las zonas en las que hay centros educativos. La idea surgió cuando una de las adolescentes, que va al liceo en bicicleta, vio un embotellamiento en la cuadra del liceo. Para abordar la problemática se preguntaron cómo ordenar el tránsito y realizaron en total 14 mapas. Entre otras cosas, cruzaron la información de siniestros viales en la ciudad con la percepción de sus compañeros sobre la peligrosidad del viaje al liceo, y pasaron en limpio los recorridos más seguros para llegar al centro educativo.

Además, mantuvieron entrevistas con responsables del área de Tránsito de la intendencia; una semana después, desde la comuna presentaron un plan piloto para la mejora del tránsito en entornos de centros educativos. También participaron de distintos eventos sobre seguridad vial en el departamento.

En crecimiento

En diálogo con la diaria, Acosta y Lara, la inspectora de Geografía y Geología de la DGES, Mónica Canaveris, y el inspector de UTU Julio Rodríguez concluyeron que el concurso viene cumpliendo con su objetivo de demostrar que “la geografía no es solo una ciencia de descripción, sino una herramienta de transformación”. Según valoró Acosta y Lara, el concurso viene creciendo tanto en cantidad como en calidad de propuestas, que en todos los casos son un aporte no solo a la formación de los estudiantes, sino a las políticas públicas sobre las temáticas que abordan.

Contó varios casos en los que los proyectos lograron ser insumos para decisiones que tomaron los políticos locales, como un mapa que aparece en el cartel de entrada a la ciudad de Vichadero, en Rivera, o el aporte para poner nombres a las plazas de Atlántida, en Canelones.

Canaveris, por su parte, destacó el aprendizaje surgido del trabajo interinstitucional de todos estos años y valoró que, de forma voluntaria, técnicos y especialistas estén dispuestos a trabajar a la par de profesores y estudiantes. Agregó que a lo largo de los nueve años se han ido presentando distintos obstáculos, pero se han ido superando gracias al empuje de quienes han sostenido el proyecto. “Cuando estas cosas se concretan, son las pruebas de que se puede hacer y que la educación pública da estos frutos”, sostuvo.

Una de las novedades de este año fue la incorporación de la Infraestructura de Datos Espaciales de Uruguay (Ideuy), un organismo dependiente de Presidencia de la República que se encarga del manejo de la información geográfica. Con esa alianza, se puso a disposición un repositorio de todos los proyectos que han sido parte del concurso en estos nueve años, que, como no podía ser de otra manera, se encuentra georreferenciada en el sitio del Ideuy.