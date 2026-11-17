La jornada se realizará este miércoles en el Polo Educativo Tecnológico de UTU y convocará a instituciones públicas y privadas para acercar a jóvenes y estudiantes opciones de formación, becas y propuestas culturales.

Conocer qué opciones existen para seguir estudiando, dónde formarse y qué apoyos están disponibles puede ser el primer paso para empezar a proyectar el futuro. Con ese objetivo, este miércoles 18 de noviembre se realizará una nueva edición del Encuentro de Oportunidades, una jornada que reunirá distintas propuestas educativas y de formación para jóvenes y estudiantes de Salto.

Según la información recibida por la diaria, la actividad se desarrollará de 9.00 a 15.00 en el Polo Educativo Tecnológico de UTU, ubicado en Misiones 199. Durante la jornada, quienes se acerquen podrán conocer ofertas de formación terciaria, universitaria y profesional, informarse sobre becas educativas y participar en talleres culturales y educativos, además de disfrutar de distintas propuestas artísticas.

La iniciativa busca acercar a los jóvenes un abanico de posibilidades para que puedan tomar decisiones sobre su futuro educativo y laboral, al tiempo que promueve la continuidad de sus estudios en el departamento.

En la presentación de la actividad, el director del Polo Educativo Tecnológico de UTU, Robert Alves, señaló que el objetivo central del encuentro es dar a conocer la oferta educativa disponible en el departamento y acercar a los estudiantes la diversidad de oportunidades de formación a las que pueden acceder en Salto.

Alves destacó que la convocatoria no está dirigida únicamente a jóvenes de la capital departamental, sino que también contará con la participación de estudiantes provenientes del interior profundo.

En ese sentido, valoró el trabajo que lleva adelante la comisión local organizadora, integrada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Intendencia de Salto, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), los distintos subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar) y otras instituciones que articulan esfuerzos para hacer posible esta iniciativa.

Por su parte, el director de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, Facundo Marziotte, puso el acento en la importancia del trabajo interinstitucional y en el compromiso de generar oportunidades para los jóvenes. Señaló que para el gobierno departamental la difusión de la oferta educativa es una herramienta fundamental para acercar respuestas a quienes buscan iniciar o continuar sus estudios.

Marziotte se manifestó a favor de fortalecer la articulación entre las distintas instituciones y destacó el papel que puede desempeñar la intendencia como nexo entre las propuestas de formación existentes y la población. En ese sentido, sostuvo que es importante que los salteños conozcan las alternativas disponibles y cuenten con información que les permita acceder a ellas y proyectar su futuro educativo.

Por su parte, Enrique Soler, en representación de Centros MEC, invitó a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a sumarse a la jornada y destacó que el encuentro también tendrá un espacio dedicado a las expresiones culturales, con distintas propuestas artísticas que complementarán la oferta educativa y de formación.

Por último, el director del Mides en Salto, Jorge Vaz Tourem, destacó el trabajo que viene desarrollando la Mesa de Educación en la organización de una nueva edición del Encuentro de Oportunidades, una instancia en la que el organismo participa desde su área socioeducativa. Señaló que, además de acercar información sobre las alternativas de formación disponibles, el espacio permite construir propuestas e intercambiar ideas junto con las distintas instituciones públicas del departamento.

El jerarca sostuvo que uno de los principales objetivos es lograr que la información y los recursos lleguen a quienes están definiendo su camino vocacional y proyectando su futuro.

En ese sentido, destacó que Salto cuenta con una amplia oferta educativa, tanto pública como privada, que representa una ventaja para quienes desean comenzar o continuar sus estudios. Sin embargo, advirtió que muchas de esas oportunidades no siempre son conocidas por la población o que la información no circula de manera suficiente.

Por eso, consideró que el Encuentro de Oportunidades cumple un papel fundamental: reunir en un mismo lugar las distintas propuestas de formación para que cada persona pueda conocerlas, identificar aquellas que se relacionan con sus intereses y vocación y, a partir de allí, construir su propia trayectoria educativa y de desarrollo humano.