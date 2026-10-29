Salto tendrá una nueva radio universitaria abierta a la comunidad

La emisora transmitirá en el 94.7 FM, tendrá un alcance aproximado de 50 kilómetros y buscará difundir la actividad académica, además de dar espacio a las voces de instituciones y organizaciones sociales de la región.

El Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte, sede Salto, solicitó al Ministerio de Industria, Energía y Minería la asignación de una frecuencia de radiodifusión en frecuencia modulada (FM) para poner en funcionamiento una emisora universitaria en el departamento.

Según el proyecto presentado, la radio tendrá como objetivo difundir la producción de conocimiento científico y académico de la Universidad de la República (Udelar), además de constituirse en un espacio de formación práctica para estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y de otras carreras que se dictan en la sede salteña. La solicitud fue autorizada por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Tras hacer el análisis técnico correspondiente, la Asesoría Técnica de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel) y la Gerencia de Ingeniería, por intermedio del Departamento de Teledifusión de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), identificaron varios canales disponibles para el servicio. Entre las opciones, recomendaron el canal 234, correspondiente a la frecuencia de 94,7 MHz, con una potencia efectiva radiada de un kilovatio (1 kW) y una altura de antena de 30 metros sobre el nivel medio del terreno.

El proyecto plantea que la emisora no solo será un medio para divulgar el conocimiento generado en la Udelar, sino también un espacio pedagógico para la formación de futuros profesionales. En ese sentido, el documento sostiene que el servicio público de radiodifusión constituye, en sí mismo, “un acto de enseñanza”, en línea con uno de los cometidos legales expresos de la Udelar.

La solicitud fundamenta la asignación directa de la frecuencia en la naturaleza de la institución (un organismo público sin fines de lucro), la disponibilidad de canales técnicamente aptos y la orientación social y de interés público de la iniciativa. Estos elementos, según el proyecto, justifican en conjunto el procedimiento elegido para habilitar el servicio.

Una voz más en la diversidad de medios

Juan Romero, director de la sede Salto de la Udelar, dijo a la diaria que la decisión de solicitar una frecuencia de radiodifusión se tomó hace tres años. La emisora tendrá un alcance aproximado de 50 kilómetros y el principal desafío será llegar a la comunidad de forma abierta, con una propuesta de calidad que refleje el trabajo universitario, pero que también dé lugar a las voces de la sociedad.

“El desafío es esencialmente que la radio universitaria pueda llegar a la comunidad de una manera abierta”, señaló Romero. En ese sentido, sostuvo que la emisora deberá comunicar lo que la institución desarrolla en materia de docencia, investigación y extensión, sin perder de vista su vocación de servicio a la comunidad.

La propuesta, explicó, es que la radio se convierta en un espacio para los distintos actores sociales, una voz más dentro de la diversidad de medios y perspectivas que existen en el departamento y la región. “Una campana, una mirada y un enfoque más”, resumió. Y agregó: “Se trata de un desafío interesantísimo para nosotros”.

Como referencia para el proyecto, Romero mencionó la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en Argentina, que transmite en la frecuencia 97.3 FM y con la que la Udelar mantiene convenios. Según contó, la emisora combina programas periodísticos en la mañana con espacios a cargo de distintos equipos docentes, música y propuestas informativas vinculadas al trabajo académico. También destacó la experiencia de la propia radio de la Udelar.

En la sede Salto del Cenur Litoral Norte ya funciona la radio La Regional. Hace 15 días, todo el equipo participó en un congreso internacional de radios universitarias realizado en Montevideo. La instancia formó parte de un proceso de capacitación y preparación que, según Romero, permitirá dar ahora el siguiente paso: llevar a la práctica los conocimientos adquiridos.

La iniciativa también apunta a articular esfuerzos con otras instituciones y organizaciones sociales. Para eso, la comisión directiva trabaja en la conformación de un modelo de gobernanza que permita definir de forma conjunta las líneas programáticas y los contenidos de la emisora.

La idea, explicó Romero, es invitar a representantes de organismos como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la Intendencia de Salto. A partir de ese intercambio, se buscará establecer espacios para que las instituciones participantes puedan presentar sus propuestas, al tiempo que se convocará a organizaciones sociales del departamento para que expresen sus opiniones, planteen sus demandas y compartan sus experiencias.

En cuanto a la infraestructura, la emisora funcionará en el mismo espacio físico que ocupa actualmente La Regional, aunque será necesario hacer cambios en el equipamiento y la infraestructura tecnológica para poner en marcha el nuevo servicio.