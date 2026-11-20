El consejero del Codicen cuestionó en Salto la lentitud en el desmontaje de la transformación educativa, expresó decepción por las perspectivas presupuestales y defendió una mayor autonomía y participación docente.

Julián Mazzoni, consejero del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se encuentra recorriendo el país en una gira de despedida de su gestión, que finalizará en febrero, cuando asuman los representantes electos Limber Santos y Pablo Macedo.

En su visita a Salto dialogó con la diaria sobre el balance de sus cinco años de trabajo, las expectativas generadas por el cambio de gobierno, los desafíos del sistema educativo y la necesidad de construir políticas de Estado que eviten que la educación quede sometida a los cambios de orientación política. También destacó la tradición educativa y cultural de Salto.

Mazzoni explicó que “la recorrida tiene como objetivo realizar un balance con los docentes con quienes trabajó durante estos cinco años y contribuir a una transición ordenada hacia las nuevas autoridades”.

Durante su gestión compartió primero tres años con el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, durante la presidencia de Robert Silva en el Codicen, y posteriormente con la actual administración del Frente Amplio.

Al analizar el cambio de gobierno, señaló que “existían expectativas porque varias propuestas programáticas del oficialismo coincidían con reivindicaciones históricas de los sindicatos de la enseñanza”. Entre ellas mencionó “alcanzar una inversión del 6% del Producto Interno Bruto para la educación en 2029, desmontar la transformación curricular integral y convocar al Congreso Nacional de Educación”.

Sobre el primer punto, destacó que los cinco integrantes del Codicen coincidieron en elaborar un proyecto de presupuesto quinquenal que contemplara ese objetivo. “Nos pareció que votar todos juntos un proyecto de presupuesto era una buena señal”, expresó. Sin embargo, reconoció que las posiciones del Ministerio de Economía y Finanzas y la respuesta parlamentaria generaron decepción. “Lamentablemente, hemos perdido un poco la esperanza de llegar a eso”, afirmó.

Respecto al desmontaje de la transformación curricular, sostuvo que el proceso comenzó, aunque cuestionó su lentitud. “Se ha iniciado, pero con una lentitud bastante exasperante para nosotros”, señaló. De todas formas, reconoció “cambios positivos en el relacionamiento con los docentes al disminuir la presión sobre los trabajadores, se reconoció la libertad de cátedra y se pasó de una actitud persecutoria hacia los sindicatos a un ámbito de negociación más fluido”. También destacó que comenzaron a considerarse los planteos de las Asambleas Técnico Docentes (ATD).

Al realizar el balance del período anterior, Mazzoni identificó algunos avances, particularmente en materia de concursos y recuperación salarial. Recordó que en educación media se realizaron concursos, una reivindicación sindical que permitió efectivizar a numerosos docentes. En primaria, explicó, “existía una política de concursos más sistemática, pero no ocurría lo mismo en secundaria”.

Asimismo, destacó el convenio salarial negociado en 2022, que permitió comenzar a recuperar la pérdida de ingresos registrada durante los primeros años del gobierno anterior. Según recordó, al comienzo de 2025 los salarios docentes habían alcanzado nuevamente el nivel de 2019. “No era gran cosa, pero se logró por lo menos revertir”, resumió.

En términos generales, consideró que “el balance de su gestión es relativamente modesto”. No obstante, destacó como uno de sus principales aportes haber fortalecido el vínculo entre los representantes del Codicen y los docentes de todo el país. “Lo que teníamos que hacer era trasladar al Consejo Directivo Central los planteos que los propios docentes nos hacían”, explicó.

También valoró el resultado de las recientes elecciones de representantes docentes, en las que las listas propuestas por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) obtuvieron una votación contundente.

La educación no debe ser un botín electoral

En otro momento de la charla, se planteó la necesidad de evitar que las políticas educativas cambien radicalmente cada vez que se modifica el gobierno nacional. Mazzoni coincidió en que “la falta de continuidad constituye un problema estructural” y sostuvo que la solución pasa por modificar la forma de conducción del sistema educativo. “Yo creo que la forma de que no sea un botín electoral es cambiar la forma en que se gobierna la educación”, afirmó.

En ese sentido, defendió “avanzar hacia un modelo de mayor cogobierno, con una participación más clara de los representantes docentes electos en la conducción de la ANEP”. Consideró imprescindible “fortalecer su presencia en los ámbitos de decisión para establecer políticas educativas que trasciendan los períodos de gobierno”.

Para fundamentar su posición, recordó los planteos de José Pedro Varela sobre la necesidad de separar la administración de la educación de la administración general del Estado, así como los avances constitucionales vinculados a la autonomía de los entes de enseñanza. “Tenemos que defender la autonomía, para nosotros es lo esencial”, sostuvo.

Como referencia, mencionó la experiencia de la Universidad de la República, “que ha logrado mantener líneas estratégicas a largo plazo pese a las dificultades presupuestales”.

Una valoración positiva de Salto

Al evaluar la realidad educativa del departamento, Mazzoni expresó una opinión muy favorable y destacó tanto su tradición institucional como el compromiso de la sociedad salteña con la enseñanza.

Mencionó especialmente al Instituto Politécnico Osimani y Llerena, una de las instituciones históricas de la educación secundaria uruguaya, que cuenta con más de 150 años de trayectoria.

Señaló que “la fortaleza educativa de Salto no se explica únicamente por sus instituciones, sino también por el ambiente cultural y la importancia que la sociedad le asigna a la formación”. Como ejemplo, recordó su reciente participación en una inauguración en San Antonio, donde pudo observar el compromiso de la comunidad con la educación.

También destacó la representatividad de las organizaciones sindicales y estudiantiles del departamento, mencionando a Fenapes, Afutu, la Federación Uruguaya de Magisterio, la FEUU y ADUR. “Tengo una gratísima impresión del departamento”, concluyó.