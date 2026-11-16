En el edificio anexo del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte, sede Salto, ubicado en calle Uruguay 1375, funciona “Se va la Topa”, una propuesta impulsada por la Universidad de la República (Udelar) que busca ofrecer un espacio de cuidados, recreación y acompañamiento para niñas y niños durante los períodos de receso lectivo.

La iniciativa, que es de carácter gratuito, está dirigida a hijas e hijos de docentes, funcionarios y estudiantes universitarios, y surge como respuesta a una necesidad concreta de la comunidad educativa.

Entrevistada por la diaria, Lucía Bellagamba explicó que “Se va la Topa” es un espacio de cuidados destinado a niñas y niños de entre 3 y 12 años, que se desarrolla coincidiendo con los períodos de receso escolar. La propuesta funciona en dos turnos, uno matutino y otro vespertino, con el objetivo de brindar una alternativa a quienes trabajan o estudian en la institución y necesitan contar con un lugar de cuidado para sus hijos durante esos días.

Bellagamba señaló que la iniciativa apunta a generar un espacio en el que los niños puedan participar en actividades lúdicas y recreativas, con propuestas que van variando de acuerdo con la época del año y las características de cada período de receso. De esta manera, además de atender una necesidad de las familias universitarias, se busca que los participantes puedan compartir experiencias, jugar y disfrutar de distintas actividades en un entorno pensado para ellos.

El espacio funciona en el edificio anexo de la universidad, en la calle Uruguay 1375, y es coordinado en conjunto con la cooperativa de trabajo Pasos Salto, una organización de trabajo cooperativo fundada en 2017 en la ciudad de Salto.

En cuanto a las inscripciones para la próxima edición, Bellagamba informó que se realizarán durante la semana próxima. Para ello, desde la organización se difundirá un flyer que incluirá un código QR y un enlace a través del cual las familias interesadas podrán acceder al formulario de inscripción y completar los datos correspondientes.

La entrevistada aclaró que los cupos son limitados y que se dispone de aproximadamente 30 lugares en cada edición, distribuidos entre los turnos de la mañana y de la tarde. Por ese motivo, las familias deberán realizar la inscripción a través de los mecanismos que serán difundidos por la organización.

Bellagamba también destacó que se trata de una iniciativa que la universidad lleva adelante desde hace varios años y que ha permitido dar respuesta a una demanda existente entre quienes integran la comunidad del Cenur Litoral Norte, sede Salto. No obstante, reconoció que uno de los objetivos a futuro es poder transformar la propuesta en un espacio de funcionamiento permanente, de modo que no esté limitado exclusivamente a los períodos de receso escolar.

En ese sentido, sostuvo que la intención es avanzar hacia una modalidad que permita sostener las actividades durante todo el año y ofrecer una respuesta más amplia a las necesidades de cuidados de quienes trabajan y estudian en la institución.

Respecto al funcionamiento y la integración del equipo, explicó que existe una coordinación desde la universidad y que, a su vez, la institución mantiene un convenio con la cooperativa de trabajo Pasos. El equipo está integrado por un coordinador responsable de la jornada y de las actividades, educadores que están a cargo del desarrollo de la propuesta y talleristas que se incorporan según la época del año y las actividades previstas.

De esta manera, “Se va la Topa” busca consolidarse como una herramienta de acompañamiento para las familias universitarias, combinando el cuidado de niñas y niños con propuestas recreativas y educativas durante los períodos en que se interrumpen las actividades escolares.